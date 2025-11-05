Unos montañeros atrapados en una tormenta de nieve en el Everest piden ayuda y el helicóptero de rescate se estrella delante de ellos

Montañeros en una expedición al Monte Everest. (REUTERS/Phurba Tenjing Sherpa)

Un helicóptero que participaba en las labores de evacuación de turistas extranjeros en la región del Khumbu, en Nepal, ha sufrido un accidente al intentar aterrizar en un helipuerto de la localidad de Lobuche, próxima al campamento base del Everest, en la mañana del 29 de octubre. El siniestro se ha producido en medio de una intensa tormenta de nieve a unos 4.900 metros de altitud, en el contexto de una serie de emergencias que afectan a la zona del Everest en los últimos días.

Según ha informado el medio local The Kathmandu Post, el piloto, identificado como Vivek Khadka, era el único ocupante de la aeronave y ha resultado ileso y fue trasladado en helicóptero a una localidad próxima. Las autoridades policiales han detallado que el helicóptero ha perdido tracción al aterrizar a las 7:43 de la mañana, hora local, lo que ha provocado que resbalara sobre los ventisqueros y volcara en la plataforma de aterrizaje.

Un vídeo del accidente, difundido por la empresa meteorológica global AccuWeather a través de YouTube, muestra la aeronave volcada sobre un lateral tras deslizarse en la nieve. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal, a través de su portavoz Gyanendra Bhul, ha confirmado que el helicóptero se dirigía a Lobuche para rescatar a excursionistas atrapados cuando se ha producido el accidente. No se ha precisado si los excursionistas ya habían sido evacuados en el momento del siniestro.

Según explica el medio Outside, el accidente ha tenido lugar en un contexto de condiciones meteorológicas extremas provocadas por el ciclón tropical Montha, que ha tocado tierra en la costa sudeste de la India el 28 de octubre. Este fenómeno ha generado intensas nevadas en las zonas de gran altitud próximas al Everest y lluvias torrenciales en cotas más bajas.

Los meteorólogos prevén que las precipitaciones y las nevadas continúen durante la jornada y se prolonguen durante el fin de semana. Como consecuencia, las autoridades tanto del lado nepalí como del chino-tibetano del Everest han decidido cerrar sus respectivas áreas a los turistas y han recomendado posponer cualquier plan de travesía en otros circuitos de alta montaña, como Manaslu, Annapurna y Dhaulagiri.

Más de 1.500 personas evacuadas por las tormentas

En los últimos días, las operaciones de rescate se han multiplicado en el Himalaya nepalí debido a las tormentas de nieve. El miércoles, más de 1.500 personas, entre ellas unos 200 turistas extranjeros, han sido evacuadas de la zona de un lago de gran altitud. El día anterior, un grupo de 72 excursionistas ha sido rescatado del campamento base del Annapurna.

La complejidad de estas operaciones quedó patente el 31 de octubre, cuando un equipo de rescate ha tenido que acceder a pie al Valle Escondido de Nepal para evacuar a tres turistas británicos e irlandeses y a una docena de porteadores y guías nepalíes, que llevaban tres días aislados a temperaturas bajo cero.

Las condiciones meteorológicas han impedido el uso de helicópteros, por lo que la evacuación se ha realizado a pie. Según ha relatado el oficial del ejército nepalí Gaurab Dhoj Khand Thakuri a la cadena británica GB News, “apenas podían caminar, pero se alegraron mucho al vernos”.

Las autoridades nepalíes han advertido al mismo medio de que “las avalanchas, los desprendimientos de tierra y los cortes de carretera podrían seguir afectando a la zona al menos hasta el sábado”. The Kathmandu Post ha recogido que la situación sigue siendo especialmente delicada en las rutas de mayor altitud, donde el riesgo de avalanchas y bloqueos por nieve persiste. Las autoridades han reiterado la necesidad de extremar la precaución y han insistido en que las restricciones se mantendrán mientras continúe la alerta meteorológica.