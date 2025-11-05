España

Unos montañeros atrapados en una tormenta de nieve en el Everest piden ayuda y el helicóptero de rescate se estrella delante de ellos

El único ocupante de la aeronave ha resultado ileso. El accidente tiene lugar en un contexto de condiciones meteorológicas extremas provocadas por el ciclón tropical Montha

Guardar
Montañeros en una expedición al
Montañeros en una expedición al Monte Everest. (REUTERS/Phurba Tenjing Sherpa)

Un helicóptero que participaba en las labores de evacuación de turistas extranjeros en la región del Khumbu, en Nepal, ha sufrido un accidente al intentar aterrizar en un helipuerto de la localidad de Lobuche, próxima al campamento base del Everest, en la mañana del 29 de octubre. El siniestro se ha producido en medio de una intensa tormenta de nieve a unos 4.900 metros de altitud, en el contexto de una serie de emergencias que afectan a la zona del Everest en los últimos días.

Según ha informado el medio local The Kathmandu Post, el piloto, identificado como Vivek Khadka, era el único ocupante de la aeronave y ha resultado ileso y fue trasladado en helicóptero a una localidad próxima. Las autoridades policiales han detallado que el helicóptero ha perdido tracción al aterrizar a las 7:43 de la mañana, hora local, lo que ha provocado que resbalara sobre los ventisqueros y volcara en la plataforma de aterrizaje.

Un vídeo del accidente, difundido por la empresa meteorológica global AccuWeather a través de YouTube, muestra la aeronave volcada sobre un lateral tras deslizarse en la nieve. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal, a través de su portavoz Gyanendra Bhul, ha confirmado que el helicóptero se dirigía a Lobuche para rescatar a excursionistas atrapados cuando se ha producido el accidente. No se ha precisado si los excursionistas ya habían sido evacuados en el momento del siniestro.

Según explica el medio Outside, el accidente ha tenido lugar en un contexto de condiciones meteorológicas extremas provocadas por el ciclón tropical Montha, que ha tocado tierra en la costa sudeste de la India el 28 de octubre. Este fenómeno ha generado intensas nevadas en las zonas de gran altitud próximas al Everest y lluvias torrenciales en cotas más bajas.

Los meteorólogos prevén que las precipitaciones y las nevadas continúen durante la jornada y se prolonguen durante el fin de semana. Como consecuencia, las autoridades tanto del lado nepalí como del chino-tibetano del Everest han decidido cerrar sus respectivas áreas a los turistas y han recomendado posponer cualquier plan de travesía en otros circuitos de alta montaña, como Manaslu, Annapurna y Dhaulagiri.

Más de 1.500 personas evacuadas por las tormentas

En los últimos días, las operaciones de rescate se han multiplicado en el Himalaya nepalí debido a las tormentas de nieve. El miércoles, más de 1.500 personas, entre ellas unos 200 turistas extranjeros, han sido evacuadas de la zona de un lago de gran altitud. El día anterior, un grupo de 72 excursionistas ha sido rescatado del campamento base del Annapurna.

La complejidad de estas operaciones quedó patente el 31 de octubre, cuando un equipo de rescate ha tenido que acceder a pie al Valle Escondido de Nepal para evacuar a tres turistas británicos e irlandeses y a una docena de porteadores y guías nepalíes, que llevaban tres días aislados a temperaturas bajo cero.

Las condiciones meteorológicas han impedido el uso de helicópteros, por lo que la evacuación se ha realizado a pie. Según ha relatado el oficial del ejército nepalí Gaurab Dhoj Khand Thakuri a la cadena británica GB News, “apenas podían caminar, pero se alegraron mucho al vernos”.

Las autoridades nepalíes han advertido al mismo medio de que “las avalanchas, los desprendimientos de tierra y los cortes de carretera podrían seguir afectando a la zona al menos hasta el sábado”. The Kathmandu Post ha recogido que la situación sigue siendo especialmente delicada en las rutas de mayor altitud, donde el riesgo de avalanchas y bloqueos por nieve persiste. Las autoridades han reiterado la necesidad de extremar la precaución y han insistido en que las restricciones se mantendrán mientras continúe la alerta meteorológica.

Temas Relacionados

montañerosEspaña NoticiashelicopteroEspaña-InternacionalEverest

Últimas Noticias

Turrón de mejillones y atún: el aperitivo marino que conquistará las mesas esta Navidad

Una receta original y elegante que reinventa el concepto del turrón en versión salada, fusionando el sabor del mar con la tradición gastronómica española

Turrón de mejillones y atún:

La técnica más rápida y sencilla para disimular una grieta en la pared o en el techo sin tener que hacer obra

Es importante identificar las particularidades de la fisura para comprobar si es necesario consultar con un profesional

La técnica más rápida y

Las revistas del corazón esta semana: los secretos de las memorias de Juan Carlos I y la nueva vida de David Bustamante

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Lucas, de Andy y Lucas, quien se encuentra haciendo frente a una gran deuda, y la infanta Sofía, quien ha disfrutado de un plan con sus amigos en Madrid

Las revistas del corazón esta

Un influencer español visitó un restaurante con estrella Michelín en Malasia y su reacción desconcertó en las redes

Un viaje inesperado, una mesa con fama global y una experiencia que sacudió las expectativas. ¿Cuánto pesa la reputación cuando la realidad desafía al mito?

Un influencer español visitó un

Mario Alonso Puig, médico: “Hay muchas personas que consideran que sus genes determinan su destino. Estoy aquí para decirte que no”

El médico y divulgador explica que la epigenética demuestra que el estilo de vida puede activar o desactivar genes, cambiando nuestra salud y bienestar

Mario Alonso Puig, médico: “Hay
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada despliega el patrullero

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

Qué ocurre con la vivienda familiar tras un divorcio: las claves que da el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Una limpiadora busca ser despedida

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de noviembre

“Pactar la separación de bienes no es una falta de amor, es una forma inteligente de protegeros a los dos”: un notario explica los motivos

Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”