España

Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

Según Tobías, fundador de la empresa de marketing digital Eximia Studio, trabaja “12 horas al día, casi siete días a la semana. Es la parte de emprender que igual nadie te cuenta”

Guardar
El joven de 28 años
El joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor (Montaje Infobae)

En una localidad costera a apenas 40 kilómetros de Barcelona, Tobías dedica sus días - y muchas noches - a levantar su propio proyecto digital. Tiene 28 años y, desde hace algún tiempo, comparte ante la cámara el recorrido, los aciertos y los tropiezos de una generación que busca abrirse paso como creadora de nuevos modelos de negocio. Su historia, reflejo de un fenómeno creciente, destapa las caras menos conocidas del emprendimiento digital.

Una facturación mensual de 20.000 euros, pero un sueldo de 900

Tobías es cofundador de Eximia Studio, una agencia catalana enfocada en marketing digital. El punto de partida, según explica, no fue fácil: “Ha sido un camino difícil, pero con constancia lo hemos conseguido”, reconoce en su canal de YouTube, donde relata los pasos que ha seguido y las dificultades con las que se ha encontrado.

Una situación complicada marcó el inicio de su trayecto: la agencia, en sus primeros años, navegaba cerca de la quiebra. Hoy, el escenario es otro. “Facturamos 20.000 € al mes”, asegura Tobías. Sin embargo, la realidad de su nómina resulta menos llamativa: “Estoy cobrando un sueldo de 900 euros trabajando 12 horas al día, casi siete días a la semana. Es la parte de emprender que igual nadie te cuenta, nadie te dice”. El contraste entre la facturación empresarial y el beneficio personal pone de relieve la distancia entre los números de la empresa y el bolsillo del fundador, una circunstancia extendida entre quienes están detrás de nuevas compañías.

El caso de Tobías se refleja en las cifras oficiales. Más del 60% de los jóvenes españoles declara querer crear su propio negocio, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria. Sin embargo, sólo el 6,2% llega a emprender de forma efectiva. Cataluña ocupa un lugar destacado en este ecosistema: es la autonomía con mayor tejido digital y tecnológico, impulsado por startups que emplean a más de 20.000 personas en la actualidad. Pese a estas cifras, la jornada laboral de los fundadores suele sobrepasar las 10 horas diarias, y en muchos casos, ese esfuerzo no se ve reflejado en beneficios personales inmediatos.

La rutina diaria de Tobías no se parece a la imagen que tradicionalmente se asocia a las profesiones digitales. Según cuenta en sus vídeos, la jornada comienza temprano y suele prolongarse hasta muy entrada la noche. Entre reuniones, gestión de personal, estrategias de campaña, atención a clientes y administración general, las horas dedicadas se disparan. “Llevo tres años construyendo en mi largo plazo, aunque aún no me ha venido el retorno”, menciona, subrayando el concepto de sacrificio en busca de resultados futuros.

Tobías resume el camino con palabras sencillas: “Emprender es eso: sacrificar tus tardes, noches, fines de semana, tus vacaciones por construir tu futuro”. A lo largo de sus vídeos, insiste en que la recompensa no siempre llega pronto y reconoce, con honestidad, que la incertidumbre forma parte del proceso: “No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo hago. Y al final, eso es lo importante”.

Temas Relacionados

EmprendimientoEmprendimiento DigitalEmpresariosAutonomosJóvenes EmprendedoresEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Embalses en España: así están las reservas de agua este miércoles 5 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están

Una uruguaya que vive en España dice que los españoles tienen “mentes maestras” por lo que se inventan al hablar: “Entre sorprendente y turbio”

La creadora de contenido Emiliana Artagaveytia reflexiona en su último vídeo de TikTok sobre los juegos del lenguaje que se emplean en el castellano

Una uruguaya que vive en

Rosie Mesa, española de 30 años, que se marchó a vivir a Irlanda: “He vuelto a España sin trabajo y a casa de mis padres. Tengo claro que aquí no me pagarán lo mismo”

Según relata la joven, en el Estado español la sobre cualificación puede percibirse como una amenaza e incluso opina que puede llegar a dificultar la inserción laboral

Rosie Mesa, española de 30

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Al detectar que la liquidación del impuesto sobre sucesiones dejaba fuera a su madre, Pilar recurrió a la justicia y logró que el tribunal obligara a reconocerla como heredera, tras acreditar que los documentos ya incluían a las tres beneficiarias

Una hija pelea y logra

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

Mercadona refuerza su plantilla con la apertura de un proceso de selección dirigido a técnicos en electromecánica para mantener su flota de vehículos de reparto, ofreciendo contratos indefinidos, condiciones estables y oportunidades de desarrollo profesional en su red logística

Mercadona busca mecánicos sin necesidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una hija pelea y logra

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

Qué ocurre con la vivienda familiar tras un divorcio: las claves que da el Tribunal Supremo

Las 186 cigüeñas de la ciudad de Cervantes que enfrentan a la constructora FCC con un grupo ecologista: ni análisis de sangre para detectar enfermedades ni GPS para controlarlas

González Amador convierte el juicio contra el fiscal general y la filtración en una gran persecución en su contra que le ha “destrozado la vida”

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 5 de noviembre

El alquiler en Madrid, más cerca de tocar techo: las rentas se frenan porque los ciudadanos ya no pueden de pagar unos precios disparados

Los bancos baten récords de beneficios al ganar 25.500 millones hasta septiembre, pero su subida en bolsa “ya está muy limitada”

Durante la Guerra Civil hubo dos sorteos del ‘Gordo’, uno por cada bando: historia y curiosidades de la Lotería de Navidad

Natalio Valenzuela, abogado: “Hacienda te multará si no declaras el dinero de la comunidad de propietarios”

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”