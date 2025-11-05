Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

El joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor (Montaje Infobae)

En una localidad costera a apenas 40 kilómetros de Barcelona, Tobías dedica sus días - y muchas noches - a levantar su propio proyecto digital. Tiene 28 años y, desde hace algún tiempo, comparte ante la cámara el recorrido, los aciertos y los tropiezos de una generación que busca abrirse paso como creadora de nuevos modelos de negocio. Su historia, reflejo de un fenómeno creciente, destapa las caras menos conocidas del emprendimiento digital.

Una facturación mensual de 20.000 euros, pero un sueldo de 900

Tobías es cofundador de Eximia Studio, una agencia catalana enfocada en marketing digital. El punto de partida, según explica, no fue fácil: “Ha sido un camino difícil, pero con constancia lo hemos conseguido”, reconoce en su canal de YouTube, donde relata los pasos que ha seguido y las dificultades con las que se ha encontrado.

Una situación complicada marcó el inicio de su trayecto: la agencia, en sus primeros años, navegaba cerca de la quiebra. Hoy, el escenario es otro. “Facturamos 20.000 € al mes”, asegura Tobías. Sin embargo, la realidad de su nómina resulta menos llamativa: “Estoy cobrando un sueldo de 900 euros trabajando 12 horas al día, casi siete días a la semana. Es la parte de emprender que igual nadie te cuenta, nadie te dice”. El contraste entre la facturación empresarial y el beneficio personal pone de relieve la distancia entre los números de la empresa y el bolsillo del fundador, una circunstancia extendida entre quienes están detrás de nuevas compañías.

El caso de Tobías se refleja en las cifras oficiales. Más del 60% de los jóvenes españoles declara querer crear su propio negocio, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria. Sin embargo, sólo el 6,2% llega a emprender de forma efectiva. Cataluña ocupa un lugar destacado en este ecosistema: es la autonomía con mayor tejido digital y tecnológico, impulsado por startups que emplean a más de 20.000 personas en la actualidad. Pese a estas cifras, la jornada laboral de los fundadores suele sobrepasar las 10 horas diarias, y en muchos casos, ese esfuerzo no se ve reflejado en beneficios personales inmediatos.

La rutina diaria de Tobías no se parece a la imagen que tradicionalmente se asocia a las profesiones digitales. Según cuenta en sus vídeos, la jornada comienza temprano y suele prolongarse hasta muy entrada la noche. Entre reuniones, gestión de personal, estrategias de campaña, atención a clientes y administración general, las horas dedicadas se disparan. “Llevo tres años construyendo en mi largo plazo, aunque aún no me ha venido el retorno”, menciona, subrayando el concepto de sacrificio en busca de resultados futuros.

Tobías resume el camino con palabras sencillas: “Emprender es eso: sacrificar tus tardes, noches, fines de semana, tus vacaciones por construir tu futuro”. A lo largo de sus vídeos, insiste en que la recompensa no siempre llega pronto y reconoce, con honestidad, que la incertidumbre forma parte del proceso: “No sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo hago. Y al final, eso es lo importante”.