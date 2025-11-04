España

Emiten nueva alertan por presencia de sulfitos en más productos de azúcar de coco de diferentes marcas

Este aviso recomienda a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Guardar
La alerta sumó más marcas
La alerta sumó más marcas con el alérgeno no declarado (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta sanitaria por la presencia de sulfitos no declarado en más productos de diferentes marcas.

De acuerdo con la alerta con número de referencia, se trata de los productos de azúcar de coco las marcas Azucarera, Dreamfoods, Planeta huerto, Eco Wassi, Gumendi y Bizilur.

Como medida de precaución, se recomienda no consumir este producto a aquellas personas con intolerancia a los sulfitos, para el resto de la población su consumo no significa ningún riesgo,

El alérgeno no declarado fue detectado en la comunidad Valenciana, desde donde se ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según la información disponible por la AESAN, la distribución de los productos ha sido a todas las comunidades autónomas.

Datos actualizados de los productos implicados

Nombre del producto: Flor de Coco, endulzante de origen natural

  • Marca: Azucarera
  • Aspecto del producto: Bolsa de plástico
  • Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553  sin fecha de caducidad.
  • Peso de unidad: 300 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Nombre del producto: Azucar de coco Bio 400 g

  • Marca: Dreamfoods
  • Número de lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
  • Peso de unidad: 400 g
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco

  • Marca: Dreamfoods
  • Aspecto del producto: Envasado
  • Número de lotes: 130152024-06, 130152024-11,  130252024-18,  3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68  con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
  • Peso de unidad: 1 Kg y 400 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Nombre del producto: Azucar de coco

  • Marca: Planeta huerto
  • Número de lotes: 130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
  • Peso de unidad: 1  Kg  y 500 g
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco 1 Kg

  • Marca: Bizilur
  • Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
  • Peso de unidad: 1  Kg
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco Bio

  • Marca: Eco Wassi
  • Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253 y L250289
  • Peso de unidad: 300 g, 600 g  y 950 g
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco Bio

  • Marca:  Gumendi
  • Número de lotes: L250027  y L250176
  • Peso de unidad: 300 g
  • Temperatura: Ambiente

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Alertas SanitariasAlergíasAESANespana-noticiasnoticias

Últimas Noticias

Natalio Valenzuela, abogado: “Hacienda te multará si no declaras el dinero de la comunidad de propietarios”

Los ingresos que recibe una comunidad de propietarios no tributan directamente por el impuesto de sociedades ni presentan declaración propia, pero sí tienen implicaciones fiscales

Natalio Valenzuela, abogado: “Hacienda te

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones: ganadores y

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 4 noviembre

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números

Un escritor británico rechaza hacer una entrevista de trabajo cuando se da cuenta de que una IA ha hecho las preguntas: “Deben encontrar el equilibrio adecuado”

Richard Stott decidió irse de una candidatura para un puesto de redactor publicitario independiente cuando le enviaron la notificación que le anunciaba lo que sucedería

Un escritor británico rechaza hacer

¿No sabes que ver esta noche? Conoce el top 10 de las mejores producciones en Disney+ España

En la batalla entre servicios de streaming, Disney+ busca mantenerse a la cabeza

¿No sabes que ver esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juzgan a un tuitero por

Juzgan a un tuitero por incitar al acoso a una alumna catalana que pidió un 25% de clases en castellano: culpa a la “crispación” del ‘procés’ que había en ese momento

Un sargento de la Guardia Civil oculta una denuncia interpuesta contra compañeros suyos por robar ganado: la Justicia le condena por omisión del deber de perseguir delitos

Un político fuma en el Senado justo después de que la ministra de Sanidad impulsase la ley antitabaco: “¿Está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas?”

Flamenco, cócteles, bodegas de vino y visitas a Aranjuez y el barrio de Salamanca: así fue el tour del Gobierno de Ayuso para los ‘influencers’ israelíes

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, se rompe en el Supremo: “O me voy de España o me suicido”

ECONOMÍA

Natalio Valenzuela, abogado: “Hacienda te

Natalio Valenzuela, abogado: “Hacienda te multará si no declaras el dinero de la comunidad de propietarios”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 4 noviembre

La ciudad española que atrae a jubilados extranjeros: más de 300 días de sol al año y temperatura media de 19 grados

Manuel Requena, abogado, desmiente varios mitos sobre las herencias: “Si fallece alguien sin testamento no se lo lleva el Estado”

Ley de Propiedad Horizontal: claves para hacer obras en tu comunidad de vecinos sin problemas

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: Anfield cierra la primera mitad con empate en el marcador

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos