Emiten nueva alertan por presencia de sulfitos en más productos de azúcar de coco de diferentes marcas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta sanitaria por la presencia de sulfitos no declarado en más productos de diferentes marcas.

De acuerdo con la alerta con número de referencia, se trata de los productos de azúcar de coco las marcas Azucarera, Dreamfoods, Planeta huerto, Eco Wassi, Gumendi y Bizilur.

Como medida de precaución, se recomienda no consumir este producto a aquellas personas con intolerancia a los sulfitos, para el resto de la población su consumo no significa ningún riesgo,

El alérgeno no declarado fue detectado en la comunidad Valenciana, desde donde se ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Según la información disponible por la AESAN, la distribución de los productos ha sido a todas las comunidades autónomas.

Datos actualizados de los productos implicados

Nombre del producto: Flor de Coco, endulzante de origen natural

Marca: Azucarera

Aspecto del producto: Bolsa de plástico

Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.

Peso de unidad: 300 g

Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco Bio 400 g

Marca: Dreamfoods

Número de lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

Peso de unidad: 400 g

Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco

Marca: Dreamfoods

Aspecto del producto: Envasado

Número de lotes: 130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; y 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

Peso de unidad: 1 Kg y 400 g

Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco

Marca: Planeta huerto

Número de lotes: 130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg y 500 g

Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco 1 Kg

Marca: Bizilur

Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg

Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco Bio

Marca: Eco Wassi

Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253 y L250289

Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g

Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco Bio

Marca: Gumendi

Número de lotes: L250027 y L250176

Peso de unidad: 300 g

Temperatura: Ambiente

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es .

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.