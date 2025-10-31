España

<p>Autoridades sanitarias advierten sobre alimento con alérgeno no declarado </p>

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que alerta sobre el contenido potencialmente peligroso para personas con alergias en un producto alimenticio

Se trata de una Ampliación
Se trata de una Ampliación de información sobre la alerta por presencia de sulfitos en endulzante de origen natural procedente de Indonesia (Ref. ES2025/627) (Infobae)

Ante la presencia de un alérgeno no declarado en un producto alimenticio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta sanitaria en el que instan a la población con alergias a que evite su consumo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, publicaron la Ampliación de información sobre la alerta por presencia de sulfitos en endulzante de origen natural procedente de Indonesia (Ref. ES2025/627).

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) amplía la información relativa a la alerta por presencia de sulfitos en endulzante de origen natural procedente de Indonesia (Ref. ES2025/627).Se ha tenido conocimiento de la distribución de otros lotes y marcas afectados, además del inicialmente comunicado. Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON INTOLERANCIA A LOS SULFITOS que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Alerta alimentaria: qué hacer

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

