Flamenco, cócteles, bodegas de vino y visitas a Aranjuez y el barrio de Salamanca: así fue el tour del Gobierno de Ayuso para los ‘influencers’ israelíes

Isabel Díaz Ayuso, con la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich

Tablaos flamencos, buenos restaurantes, visitas a una bodega, una clase de coctelería, un par de museos y un viaje turístico a Aranjuez. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso no ha tenido más remedio que hacer público algunos datos del tour que organizó en 2024 para que un grupo de periodistas e ‘influencers’ israelíes visitaran Madrid. La diputada de Más Madrid María Escalante preguntó al Ejecutivo “el desglose detallado de los conceptos incluidos” en el contrato que se adjudicó a la agencia de viajes ‘Julia Travel’ para organizar ese viaje. Como ya publicó Infobae España, la Comunidad de Madrid no había colgado en el portal de contratación qué lugares habían visitado los invitados.

El contrato se llamaba ‘Press Trip Periodistas e ‘Influencers israelíes’ y fue licitado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno en julio de 2024. El Ejecutivo autonómico desembolsó 14.992 euros, justo por debajo del umbral de los 15.000 euros para que fuese un contrato menor y la información que aparece pública sea poco minuciosa. Al ser un contrato menor, la Administración invita a tres empresas y adjudica a una de ellas. Esta adjudicación se hizo en noviembre de 2024, cuando la ONU ya había hecho un informe en el que empezaba a calificar la ofensiva de Israel en Gaza como “genocidio”. De hecho, el Tribunal Penal Internacional ya había emitido una orden de detención internacional contra el primer ministro israelí por crímenes de lesa humanidad.

La agencia recogió a la comitiva israelí (no especifica cuántos fueron los invitados) en el aeropuerto y los trasladó al hotel Catalonia Atocha (de cuatro estrellas), donde se alojaron las cuatro noches que duró su estancia. En ese tiempo comieron y cenaron en varios restaurantes: ‘El Barril de las Letras’, ‘Taberna los Gallos’, ‘Restaurante St. James’, ‘Quinto Elemento’, ‘Casa José’ y ‘Giselle Dinner Club’. Pudieron disfrutar de una cena también en el ‘Corral de la Morería’, un conocido tablao flamenco de Madrid.

El Corral de la Morería

Llama la atención los lugares de la capital elegidos por la agencia para que los periodistas e ‘influencers’ israelíes conocieran de primera mano la identidad de Madrid: un recorrido guiado por el Paisaje de la Luz y el Museo Thyssen; “una experiencia por el barrio de Salamanca”, que incluyó visitas a la galería de arte ‘Opera Gallery’ y el taller de alta costura ‘TotHom’; y otra visita a la Galería Canalejas, un centro comercial muy exclusivo. Tampoco faltó una visita guida al Palacio Real y sus jardines. Fuera de la capital, el único desplazamiento fue a Aranjuez, donde pudieron visitar las bodegas Real Cortijo Carlos III. La última noche pudieron disfrutar de una “master class” de coctelería.

Seis invitados

Un portavoz de Cultura y Turismo ya explicó a este diario que este viaje de prensa “fue planificado a propuesta de Turespaña, incluyéndose en el Plan Operativo Anual (POA) de 2023. El POA es el documento que recoge la totalidad de las actuaciones que Turespaña, organismo público español, adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, lleva a cabo a lo largo del año. Se realizó, como es habitual en estas acciones que Turespaña incluye en el POA, con colaboración de esta entidad. Es un tipo de colaboración habitual y frecuente entre Administración General del Estado, nuestro destino y con menor frecuencia, pero también habitual, con una línea aérea, que aporta los billetes de avión”.

En el viaje participaron seis participantes, seleccionados por la Oficina Española de Turismo de Roma (a quien corresponde, entre otros mercados, la promoción turística de los destinos españoles en Israel) y aceptados por la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid de acuerdo con las fichas técnicas que fueron enviadas desde Roma en la que describen datos técnicos que permiten valorar a cada participante. “En el momento de realización del viaje los vuelos de salida de Israel hacia Europa permanecían abiertos, y había interés en la oferta del destino Comunidad de Madrid especialmente de los habitantes de Tel Aviv, sobre todo entre el perfil de turista joven y cosmopolita”, concluyen desde la Comunidad. La información aportada a la diputada no especifica el coste de cada actividad.