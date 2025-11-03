España

El Gobierno catalán busca una empresa que convierta en mermelada las naranjas que hay en el Palau para que Salvador Illa la use como regalo institucional

En el Patio de los Naranjos crecen 24 árboles que dan unas 2.000 naranjas. El objetivo es convertirla en mermelada para que Illa tenga un regalo institucional. El contrato es por 44.300 euros

Guardar
El Patio de los Naranjos
El Patio de los Naranjos en la sede del Gobierno catalán

El Gobierno autonómico que preside Salvador Illa quiere que uno de los enclaves más simbólicos del Palau de la Generalitat, el patio de los Naranjos, sirva no solo para actos oficiales. También para que dé sus frutos (nunca mejor dicho) y que el presidente pueda obtener un regalo con el que obsequiar a las visitas institucionales. El Departamento de Presidecia está licitando en estos momentos un contrato para que una empresa convierta las naranjas que crecen en el patio en botes de mermelada. El adjudicatario tendrá que recoger las frutas, elaborar la mermerlada y envasarla en un bote personalizado con el escudo de la Generalitat de Cataluña en la parte superior. Todo por 44.438 euros.

El Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo tiene como tarea, entre otros, la de organizar y programar las relaciones externas y los actos públicos de la Presidencia y del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. “Estas relaciones externas y los actos públicos en algunas ocasiones requieren obsequiar a las visitas institucionales y/o protocolarias que deba recibir el presidente de la Generalidad de Cataluña. Se considera conveniente aprovechar las naranjas del Patio de los Naranjos para hacer botas de mermelada como obsequio por estas visitas representativo del Palacio de la Generalitat”, reza el pliego de condiciones del contrato.

El Palau de la Generalitat es la sede del Gobierno Autonómico de Catalunya. El ‘Pati dels Tarongers’ (Patio de los Naranjos), construido entre 1532 y 1547, “combina la delicadeza renacentista con la presencia refrescante de vegetación autóctona”, señala la web de Turismo de la Generalitat. Y es que en este patio crecen actualmente 24 naranjos. El patio ha sido testigo de los momentos más importantes de la historia política de Cataluña. En este escenario, un patio al aire libre dentro del Palau, se han celebrado todos los actos de investidura de los presidentes, desde Jordi Pujol hasta Salvador Illa, pasando por Pasqual Maragall, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.

El presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (Kike Rincón - Europa Press)

El contrato revela que estos 24 árboles frutales puedan dar unas 2.000 naranjas. El objetivo es hacer botes de 40 gramos, que tendrán que ser presentados en una caja especial con etiquetado y un libro. Presidencia exige a la adjudicataria que el producto final haya pasado varios análisis de laboratorio que permitan su consumo. “La misma empresa realizará el transporte de estas naranjas a las instalaciones donde realizarán la transformación del producto fresco en el producto elaborado (mermelada). Los ingredientes de la mermelada serán los siguientes: naranja (entre un 45 y un 50% del producto final), sucre (entre un 40 y un 45%), agua y espesante natural (pectina). El producto final no contendrá ni colorantes ni conservantes. El producto deberá conservarse en un espacio seco y debe tener un tiempo de conservación de 2 años”, señala el pliego de condiciones. El contrato es por un año, prorrogables otros dos más.

Lugar simbólico

La primera plantación de naranjos en esta ubicación data de 1534 , durante el trienio de Dionís de Carcasona, canónigo de Lleida y presidente de la Generalitat de Catalunya (1533-1536). Además de los naranjos, hay otros detalles en el ‘Pati dels Tarongers’. Entre las gárgolas hay personajes curiosos, como el turco, vinculado con el peligro de las incursiones piratas del Mediterráneo, y el macero, vestido de época, que abría paso a los diputados cuando iban hacia las reuniones de las Cortes. En el centro del patio hay una fuente con la imagen de Sant Jordi realizada en 1926 por el escultor Frederic Galcerà Alabart. El ‘Pati dels Tarongers’ se popularizó en tiempos del president Jordi Pujol porque era el lugar escogido para la recepción del día de Sant Jordi a personalidades del país, con una chocolatada con churros.

Temas Relacionados

Salvador IllaCataluñaGobierno catalánGeneralitat de CataluñaAlimentaciónContratos PúblicosFrutasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo dar el DNI de manera segura en alojamientos y hoteles: un experto recomienda no dar nunca el documento de identidad

Un experto afirmó en un programa de TV3 que nunca da su documento original para proteger su información personal

Cómo dar el DNI de

Leticia Poole alerta sobre la “sobrecapacitación” en España: “Estamos preparados para lo que el mercado no necesita”

La economista asegura que se necesita un cambio de mentalidad urgente sobre los oficios que no requieren un título universitario

Leticia Poole alerta sobre la

José Astorga, experto en lenguaje no verbal: “Nunca hagas esta pregunta a un mentiroso”

Las preguntas presuntivas son una técnica poderosa relacionadas con la comunicación no verbal y la psicología del comportamiento

José Astorga, experto en lenguaje

Las incongruencias de Mazón en su discurso de dimisión: habla primero de los daños materiales que de las víctimas y repite bulos ya desmentidos

“Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe”, definde el presidet de la Generalitat

Las incongruencias de Mazón en

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las incongruencias de Mazón en

Las incongruencias de Mazón en su discurso de dimisión: habla primero de los daños materiales que de las víctimas y repite bulos ya desmentidos

¿Te pueden multar por ir mucho tiempo por el carril izquierdo? Esto dice la DGT

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana: “Pedro Sánchez es mala persona, yo solo me he equivocado”

Mazón coge una baja médica tras su dimisión como presidente de la Generalitat: “Ya no puedo más”

Las 10 frases de Carlos Mazón en el anuncio de su dimisión como presidente: “Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos”

ECONOMÍA

Leticia Poole alerta sobre la

Leticia Poole alerta sobre la “sobrecapacitación” en España: “Estamos preparados para lo que el mercado no necesita”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 noviembre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Cómo Sinner ha podido arrebatar

Cómo Sinner ha podido arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz pese a su espectacular año: triunfo clave en París

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”