Cómo dar el DNI de manera segura en alojamientos y hoteles: un experto recomienda no dar nunca el documento de identidad

Las estafas destinadas a obtener datos personales y bancarios son cada vez más frecuentes y diversas. Muchas de ellas están adquiriendo un nivel de sofisticación alarmante. El riesgo aumenta cuando los delincuentes logran acceder a toda la información contenida en el Documento Nacional de Identidad (DNI), que no solo es fundamental para las entidades bancarias, sino también para la Administración, hoteles y cualquier otro trámite administrativo o personal.

El sector hotelero en España enfrenta un cambio significativo tras la entrada en vigor, en diciembre pasado, de una nueva normativa que regula el registro de huéspedes en hoteles, hostales, pensiones y otros establecimientos turísticos.

La normativa, que se aprobó en 2021, creó una herramienta para centralizar los registros de turistas para las entidades dedicadas al hospedaje (hoteles, hostales, pensiones...), a los operadores y plataformas de turismo, y a las empresas de alquiler de vehículos.

Según informó el programa Tot es mou de TV3, esta regulación también afecta a los operadores que actúan como intermediarios en el sector. Aunque la medida busca mejorar la gestión y seguridad en los alojamientos, expertos en ciberseguridad han advertido sobre los riesgos que esto podría implicar para la privacidad de los datos personales de los usuarios.

De acuerdo con el experto en ciberseguridad Bruno Pérez Juncà, perito judicial informático forense, esta normativa debería alertar a los ciudadanos sobre la necesidad de proteger su información personal al realizar el check-in en cualquier tipo de alojamiento. En declaraciones al programa, Pérez Juncà destacó que el Documento Nacional de Identidad (DNI), que es el principal medio de identificación en España, contiene datos altamente sensibles que podrían ser utilizados de manera indebida si no se manejan con precaución.

El DNI es el documento que recopila información esencial de los ciudadanos españoles, como su identidad, firma y datos de validez. Es por ello que, según Pérez Juncà, entregar el documento original en establecimientos turísticos puede representar un riesgo significativo para la privacidad y la seguridad de los datos personales.

El experto recomendó evitar entregar el DNI original y optar por proporcionar una copia del documento: “Yo nunca de la vida, cuando voy a un hotel, lo doy. Nunca. Cojo, me identifico, se lo enseño y, si lo quieren, se lo envío por correo electrónico”, afirmó Pérez Juncà en el programa.

Esta práctica, según el especialista, reduce las posibilidades de que los datos sean utilizados de manera indebida o que se produzcan casos de suplantación de identidad.

Consejos para proteger los datos personales

Para minimizar los riesgos asociados a la entrega del DNI, Pérez Juncà compartió una serie de recomendaciones prácticas que también han sido respaldadas por la Guardia Civil. Estas medidas incluyen:

Enviar una copia en blanco y negro: Esto permite que sea evidente que se trata de una copia y no del documento original, dificultando su uso para fines fraudulentos. Ocultar datos no esenciales: Se sugiere pixelar, tapar o borrar información que no sea necesaria para el trámite, como la fecha de emisión, la validez o la firma. En algunos casos, también se puede aplicar esta medida a la fotografía del documento. Incluir el motivo de la entrega: Añadir una nota que especifique el propósito para el cual se comparte la copia del DNI. Esto no afecta la validez del documento y puede prevenir su uso en otros trámites no autorizados.

Estas recomendaciones buscan garantizar que los datos personales sean utilizados únicamente para el propósito específico para el que se comparten, reduciendo así el riesgo de que sean empleados de manera indebida.