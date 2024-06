Los países del mundo que usan bidet

El bidet es un invento francés del siglo XVIII (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bidet es un dispositivo de baño que, aunque conocido por muchos, no es comúnmente utilizado en todos los rincones del mundo. Su propósito principal es la higiene personal, ofreciendo una alternativa al papel higiénico que algunos consideran más efectiva y respetuosa con el medio ambiente. A lo largo del tiempo, su uso ha despertado diversas opiniones y curiosidades.

La historia del bidet y su adopción en diferentes países presenta un panorama interesante y variado. Mientras en algunos lugares su presencia es casi obligatoria en las casas, en otros es un elemento extraño o incluso desconocido. Dicha variedad en su uso abre un debate sobre las costumbres de higiene y las preferencias culturales de cada sociedad.

Explorar los países que adoptan el uso del bidet revela patrones sorprendentes y contrastes marcados. En ciertos contextos, se considera un símbolo de sofisticación y modernidad, mientras que en otros simplemente responde a una tradición histórica profundamente arraigada. Esta diferencia en la percepción y el uso del bidet invita a reflexionar sobre las distintas formas en que las personas abordan el tema de la limpieza personal diaria.

Hay muchos países del mundo que prefieren el papel higiénico al bidet (REUTERS/Luisa Gonzalez)

¿En qué países del mundo se usa bidet y en cuáles no?

El bidet, un invento francés del siglo XVIII, es común en los países mediterráneos como España e Italia, pero tiene presencia variable en otras partes del mundo. Se trata de un sanitario diseñado originalmente para la higiene personal después de usar el inodoro.

Italia, por ejemplo, exige por ley la instalación de este objeto en cada hogar. En este país, el 97% de la población sigue utilizando el bidet, según una investigación citada por OK Diario, demostrando la arraigada costumbre de su uso.

En otros países como Portugal, Grecia y varios de América Latina (especialmente Argentina), el bidet es también un elemento común en los baños. Japón, un país conocido por sus altos estándares de higiene, integra el bidet no solo en hogares sino también en baños públicos. “En Japón, donde la higiene es sumamente importante, no sólo lo tienen en cada hogar sino que también se encuentra en baños públicos”, afirma el artículo de OK Diario.

Un mapa muestra en rojo los países del mundo en los que el bidet es parte esencial de los baños (X/@terriblemaps)

Por otro lado, en lugares como Estados Unidos y Canadá, el bidet es prácticamente desconocido. Este desuso se debe, en parte, a la impresión con la que los soldados estadounidenses volvieron tras la Segunda Guerra Mundial. Al asociar los bidets con burdeles europeos, crearon un estigma en la cultura americana. “Los americanos ni siquiera sabían que el bidet existía hasta que lo conocieron cuando enviaron tropas a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pero como la mayoría lo descubrió estando en burdeles europeos, lo asociaron siempre a algo vulgar”, señalaron en la investigación.

En contraste, en países del noreuropeos y en Francia, originariamente el bidet no se ha popularizado ampliamente, pese a su origen. Esto también se puede ver en Australia, donde el uso del papel higiénico es predominante. Un análisis de The New York Post menciona: “En Australia, usar papel higiénico es una norma para la mayoría”.

Un estudio realizado en 2022 y publicado en The New York Post reveló que el uso del papel higiénico puede ser menos higiénico de lo que se cree. Comparando la contaminación microbiana entre usuarios de papel higiénico y usuarios de bidet, la investigación encontró un menor número de microbios en los usuarios de bidet.

El bidet contribuye a reducir el uso de papel higiénico, beneficiando al medio ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Trisha Pasricha, dijo a The Washington Post: “Recomiendo el bidet todo el tiempo para mis pacientes con intestinos irritables, quienes encuentran que el uso constante de papel higiénico hace que su piel se irrite”.

Cuáles son las ventajas del bidet

Además de las ventajas higiénicas, existen otros factores a considerar. Se destaca que el uso del bidet puede tener un impacto positivo en el medioambiente. Según el New York Post, el bidet utiliza aproximadamente 0,45 litros de agua por descarga, en comparación con los 23 litros de agua y 700 gramos de madera necesarios para producir un solo rollo de papel higiénico.

Aunque la popularidad del bidet se ha extendido y consolidado en muchos lugares, sigue siendo una novedad desconocida en otros. El New York Post señala que la práctica es bastante estándar en muchos baños europeos y en algunos países sudamericanos, como Argentina, Uruguay y Venezuela.

La Segunda Guerra Mundial estigmatizó el uso del bidet en Estados Unidos (Imagen ilustrativa Infobae)

La recomendación de los expertos para quienes quieran hacer la transición al bidet es simple: la clave está en la higiene. Pasricha recomienda siempre lavarse las manos y cerrar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena, para evitar la aerosolización de partículas que podrían contaminar el ambiente. “Incluso si es el baño de tu casa, probablemente no quieras partículas aerosolizadas del inodoro aterrizando en tu cepillo de dientes”, advierte.

Otra de las ventajas del bidet es para las personas con problemas de movilidad o aquellas que sufren de hemorroides o fisuras anales. “Los bidets son también excelentes para cualquier persona que pueda tener problemas de equilibrio o coordinación para limpiarse”, destaca la doctora Pasricha. “Es especialmente fantástico para personas con hemorroides, fisuras anales o que estén en recuperación postparto”, añade.

La transición al bidet puede parecer extraña al principio para los nuevos usuarios, pero una vez que se supera la barrera inicial, la frescura y la limpieza se convierten en algo intuitivo y difícil de abandonar, según la experiencia de muchos y recomendaciones médicas.