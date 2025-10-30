España

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

La zona habitual de acogida se encontraba cerrada por obras. El magistrado señala que las autoridades locales deben ofrecer una alternativa adecuada para reubicarles

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Varias autocaravanas realizan un viaje.
Varias autocaravanas realizan un viaje. (Canva)

El tribunal administrativo de la localidad francesa de Melun ha anulado el desalojo de unas sesenta autoaravanas instaladas ilegalmente en el campo de rugby municipal, otorgando así a las familias el derecho a permanecer en el lugar hasta que el ayuntamiento les ofrezca una alternativa adecuada.

Según una información del medio francés La République de Seine-et-Marne, el origen de la batalla legal que han mantenido el campamento y el consistorio se remonta al pasado verano, cuando la zona de acogida habitual destinada a la comunidad permaneció cerrada por obras entre el 28 de julio y el 26 de agosto. Esta situación impidió que las aproximadamente veinte familias que residen en la localidad desde hace una década pudieran acceder a su espacio habitual, lo que las llevó a instalarse en el terreno deportivo.

Desde el 27 de julio, el campo de rugby albergó a las autocaravanas, lo que acabó generando tensiones con las autoridades locales. El 7 de agosto, el prefecto del departamento, Pierre Ory, emitió una orden que exigía la salida de las familias en un plazo de 48 horas, argumentando que “existían alternativas disponibles”.

Las familiar alegan la presencia de niños y personas con discapacidad

En el decreto, el representante del Estado sostuvo que “65 plazas estaban libres desde el 25 de julio, y 89 al 1 de agosto” en la localidad, cifras que fueron impugnadas por el portavoz del grupo afectado, quien aseguró que no se les había ofrecido ninguna solución alternativa.

La impresionante playa de Francia a 30 minutos de España en la que veraneaba una emperatriz y es perfecta para el surf.

Ante la orden de desalojo, las familias recurrieron a la justicia, alegando que el decreto suponía “una vulneración desproporcionada” de sus derechos fundamentales. Los residentes de las caravanas alegaron la presencia de niños escolarizados en la ciudad, dos adultos con discapacidad y una mujer embarazada dentro del grupo.

“Debe ofrecerse una alternativa adecuada”

En su sentencia del 12 de agosto, el tribunal administrativo de Melun recordó que una orden de desalojo solo puede dictarse si la permanencia en el lugar “afecta a la salubridad, la seguridad o la tranquilidad públicas”. Además, los jueces subrayaron que, cuando la zona de acogida habitual se encuentra cerrada temporalmente, no se puede obligar a la comunidad a marcharse si no se les ha propuesto claramente una alternativa adecuada.

El tribunal también ha constatado que, durante el periodo en cuestión, cuatro áreas de acogida de la región estaban cerradas y las restantes no disponían de capacidad suficiente. La justicia ha considerado que las autoridades no lograron demostrar qué áreas se ofrecieron ni en qué fechas, lo que llevó a la anulación del decreto. “Una orden de desalojo solo puede dictarse si la permanencia afecta a la salubridad, la seguridad o la tranquilidad públicas”, subrayaron los magistrados en su fallo, recogido por este medio.

Temas Relacionados

autocaravanaFranciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El misil nuclear de Francia tiene una nueva versión: los submarinos podrán lanzar el M51 con mayor alcance, precisión y capacidad

Estará disponible en los submarinos nucleares de la Force Océanique Stratégique (FOST)

El misil nuclear de Francia

Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

Uno de cada tres españoles admite modificar el termostato cuando nadie está mirando, situándonos como el país más “pícaro” en este comportamiento

Somos los más frioleros de

El otro apoyo de la reina Letizia a los afectados por la DANA que pasó desapercibido: su vestido con mensaje

Los Reyes presidieron el homenaje a las víctimas de la DANA, cuando se cumple el primer aniversario de la catástrofe

El otro apoyo de la

Beatriz Titos, psicóloga: “No es que no soportes a la gente, es que antes te sentías muy a gusto con ellos porque no ponías límites”

Negarse a los deseos de una persona, cuando estos son contrarios a los de uno mismo, puede generar conflictos en ciertas relaciones con dinámicas no saludables

Beatriz Titos, psicóloga: “No es

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | Rifirrafe entre Sánchez y el presidente de la Comisión: “Es un sarcasmo”

El presidente del Gobierno se somete a las preguntas de la oposición, salvo el PNV, por la causa que apunta a su partido y a sus dos exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos

Pedro Sánchez comparece en el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | Rifirrafe entre Sánchez y el presidente de la Comisión: “Es un sarcasmo”

El nuevo dron del Ejército del Aire: el ‘Puma’ destaca por el lanzamiento con catapulta o el despegue vertical

Un hombre condenado por acoso laboral denuncia a su abogada por no presentar un recurso de apelación a tiempo y se lo desestiman

El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”

Los familiares de la DANA vuelven a poner a Mazón contra las cuerdas en el primer aniversario de la tragedia pese a un protagonismo tácito en el funeral de Estado

ECONOMÍA

Somos los más frioleros de

Somos los más frioleros de Europa: ponemos la calefacción a más de 21 grados pese a tener inviernos más cálidos que Alemania o Suiza

Cuántos euros me dan por un dólar este 30 de octubre

Medio sueldo por una habitación en un piso: alquilar en Madrid y Barcelona ya cuesta más de 600 euros

Los hipotecados que tienen revisión semestral sufrirán la primera subida de cuotas en 20 meses tras el repunte del euríbor

El esfuerzo imposible de comprar una casa en España: en 12 ciudades, el sueldo no alcanza ni para pagar la hipoteca

DEPORTES

El exjugador de la NBA

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”