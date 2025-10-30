España

Las claves de Luis Zahera para mantenerse joven: “Puede ser la solución que transforme tu rutina”

El intérprete ha revelado su rutina de salud definitiva que le ha proporcionado serenidad, disciplina y equilibrio

Por Guillermo Urquiza

Luis Zahera en 'El Hormiguero'.
Luis Zahera en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Luis Zahera, a sus 59 años, vuelve a protagonizar los titulares gracias al éxito de Animal, su reciente serie en Netflix. Su interpretación ha conquistado al público y ha reavivado la curiosidad sobre su estilo de vida y disciplina diaria, dos factores que el propio actor considera clave para mantenerse activo y en forma en una industria exigente y competitiva.

El intérprete lo explicó con humor en una entrevista con David Broncano. “Me levanto a las 5 de la mañana para salir a correr… bueno, camino rápido”, confesó. Además, detalló que controla las cenas y evita comer tarde para prevenir molestias digestivas. “A partir de las 19:00 horas no como nada. La vida de top model es muy jodida”, afirmó con humor e ironía.

Esa combinación de madrugar, hacer ejercicio temprano y ayunar por la tarde encaja con un estilo de vida que muchos defensores del llamado “club de las 5 am” promueven como fórmula de éxito.

Rosetti - La dieta

Un debate sobre salud y productividad

Esta tendencia de madrugar y hacer dieta ha generado un debate. ¿Madrugar asegura más productividad y bienestar o tan solo es una moda que, en ocasiones, puede ser contraproducente?

Según informa la experta en bienestar Lucía Jiménez, cuyas declaraciones sobre salud recoge la revista Lecturas, “levantarte a las 5 am puede ser la solución que transforme tu rutina y te permita empezar el día con claridad y energía. Aunque reconoce que requiere de mucha disciplina, para ella, la principal ventaja es ganar tiempo propio en un momento del día donde reina la calma. “En el día es imposible encontrar ese tiempo y por la mañana es cuando tienes mejor energía”, dice. Y añade que es una oportunidad para comenzar el día priorizando el bienestar personal sin interrupciones: “es un regalo, porque disfrutas de calma y el silencio que se respira a esa hora, tanto en casa como fuera”.

Las personas que se levantan
Las personas que se levantan temprano tienen un buen humor, según estudios. (Getty).

La visión médica matiza ese entusiasmo. La psicóloga y doctora en medicina del sueño Nuria Roure recuerda que la prioridad debe ser respetar los ritmos biológicos. “Vivimos rodeados de mensajes que glorifican la productividad, los madrugones, los cafés a medianoche y los días interminables. Pero el cuerpo no entiende de metas ni de facturación: entiende de ritmos”, señala. Su mensaje es claro: dormir lo suficiente es indispensable. “Dormir no es un lujo que te das cuando te lo puedes permitir. Es el sistema operativo que sostiene tu energía, tu atención y tus decisiones”, explica. La experta insiste en que madrugar puede ser beneficioso siempre y cuando se mantenga un ciclo de descanso completo. No se trata de imitar hábitos ajenos, sino de encontrar un equilibrio real.

En esa línea coincide el doctor Fabrizio Crudo, conocido como Dr. Fit en redes sociales. Recomienda adaptarse a las necesidades propias y evitar obsesionarse con patrones rígidos. Asegura que lo fundamental es contar con un horario estable, respetar las horas de sueño y priorizar la salud mental frente a cualquier moda.

La rutina de Zahera

En el caso de Zahera, madrugar va ligado al ejercicio físico. Él lo define como caminar rápido, una práctica sencilla pero efectiva. El catedrático en Educación Física Felipe Isidro subraya: “hacer ejercicio previene envejecer más rápido. No evita que envejezcas, pero sí que te conviertas en alguien que llega a estar limitado para hacer algo”. Según el experto, el entrenamiento regular tiene impacto directo en la calidad de vida.

La fórmula del actor, por tanto, responde a principios básicos respaldados por especialistas: descanso adecuado, horarios consistentes, alimentación ligera y movimiento diario. No existen atajos ni trucos milagrosos, solo constancia y organización. Su rutina no es universal, pero refleja una tendencia creciente hacia el cuidado personal supervisado.

