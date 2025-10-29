La Paz saca a un hombre con cáncer de la lista de espera porque ya estaba pendiente de otra operación diferente: “Es la normativa autonómica”

Ambiente en las inmediaciones de la puerta del Hospital de La Paz, en Madrid (España). (Marta Fernández Jara - Europa Press)

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado la salida de un paciente de las listas de espera del Hospital Universitario La Paz (Madrid). A Rafael, el afectado, le han denegado el acceso a la lista de espera quirúrgica de Dermatología por estar ya incluido en las de Oftalmología.

Rafael lleva dos años en tratamiento oftalmológico por un problema que le ha provocado la pérdida de campo visual. El 24 de junio de 2024, según la Comunidad de Madrid, el hombre entró en la lista de espera de Oftalmología para una operación de reconstrucción de párpado (NEOM). En ese momento, 1.021 pacientes aguardaban para acceder a quirófano en el Hospital La Paz, población que se ha agrandado hasta las 1.143 personas, según los datos del mes de septiembre.

La espera media en junio, cuando Rafael fue inscrito, era de 34,31 días, pero tres meses después, este jubilado todavía no ha podido realizarse por la operación. No obstante, los problemas de salud han seguido apareciendo: el pasado 20 de octubre, en una consulta ambulatoria de Dermatología en Tres Cantos (norte de Madrid), le detectaron dos lesiones en la zona frontal del cuero cabelludo. Estas marcas, que aparecieron como placas brillantes eritematosas infiltradas, son un signo de carcinomas basocelulares, un tipo de cáncer de piel.

El paciente tenía antecedentes de biopsias positivas lo que, unido a este diagnóstico, hizo que los médicos lo dieran de alta en las listas de espera de Dermatología para que le extirpasen ambas lesiones. Ese mismo día, le llamaron del Hospital La Paz para comunicarle que “no era posible estar dado de alta en dos listas de espera, por estar pendiente de una reconstrucción de párpado”. La administración lo dio entonces de baja de la lista de espera dermatológica.

Una norma que ni los médicos conocen

Según explica la Consejería de Sanidad madrileña, el Hospital Universitario La Paz seguía la normativa autonómica sobre las listas de espera, que establece que no puede existir una duplicidad. “En aquellos pacientes en los que esté prevista la realización de más de un procedimiento quirúrgico distintos entre sí, en dos o más tiempos quirúrgicos diferentes, se procederá con cada uno de ellos como procesos independientes y, por tanto, una vez resuelto el primero se iniciará el procedimiento de inclusión en el registro para el/los siguiente/es, siendo el orden de inclusión el más prioritario prescrito por el especialista quirúrgico para la salud del paciente en cada momento", dicta la legislación madrileña.

En caso de que un paciente sea inscrito en dos registros diferentes, siempre y cuando no haya una prioridad preferente, se podrá elegir uno de los dos para mantenerse, ya sea a elección del paciente, los profesionales o, en su defecto, el que tenga más antigüedad. Es por esta razón que han retirado al afectado de la lista de espera dermatológica. Cuando consiga pasar por su operación, volverá al registro, que actualmente cuenta con 406 pacientes en espera, con una demora media de 56,82 días.

CCOO señala que ni siquiera el propio dermatólogo encargado del caso de Rafael, recientemente trasladado desde Sevilla a Madrid, conocía esta normativa, aprobada en 2016. “En su caso, debería establecerse qué prioridad debe tenerse en cuenta analizando los dos tipos de intervención necesaria”, ha señalado el especialista.

La Comunidad de Madrid indica que Rafael acudió el 28 de octubre al Servicio de Atención al Paciente del Hospital, donde atenderán su reclamación.