Así será el funeral de Estado por las víctimas de la DANA presido por los reyes Felipe y Letizia en Valencia

Los reyes Felipe y Letizia en la misa funeral que tuvo lugar en La Seu de Valencia en recuerdo a las víctimas de la DANA. (Europa Press)

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA recordará este miércoles, 29 de octubre, a los afectados por el terrible temporal. La ceremonia tendrá lugar en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y estará presidido por los Reyes Felipe y Letizia. Además, la cita congregará a autoridades, afectados, familiares de las víctimas y representantes institucionales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con un marcado carácter laico, en el primer aniversario de una de las tragedias más graves de los últimos años.

La ceremonia comenzará a las 18:00 horas y estará dirigida por la periodista valenciana Lara Siscar. Incluirá la interpretación de piezas musicales seleccionadas para la ocasión. El Museo Príncipe Felipe, elegido por su estructura techada para evitar problemas meteorológicos, reunirá a más de 800 asistentes. El programa contempla un minuto de silencio en memoria de las víctimas, en un ambiente de recogimiento y respeto.

El funeral durará aproximadamente una hora y mantendrá un tono sobrio y simbólico, sin connotaciones religiosas. La organización dará especial énfasis al protagonismo de la Casa Real y de los familiares, para evitar la politización del acto y centrar la atención en el homenaje a los afectados.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia hablando con los ciudadanos durante su visita a una zona afectada por la DANA, en Paiporta, Valencia (Carlos Luján / Europa Press)

La participación institucional más allá de los reyes y las ausencias

Entre los asistentes estarán, además de los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Asistirán también los presidentes de todas las comunidades autónomas, con especial presencia de los máximos responsables de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, las regiones más golpeadas por la dana.

La lista de invitados incluirá a los alcaldes de los 78 municipios afectados, al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y de Les Corts Valencianes, así como representantes de las cámaras legislativas de Castilla-La Mancha y Andalucía. El acto estará marcado por algunas ausencias destacadas, como las de Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y Felipe González. Además, algunos familiares han solicitado expresamente que Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, no asista, al considerar su presencia “muy dolorosa”.

El rastro de la dana un año después.

El protagonismo del rey Felipe y los familiares

El papel institucional recaerá exclusivamente en el rey Felipe, quien será la única autoridad en tomar la palabra durante la ceremonia. Junto a él, tres familiares, dos de la Comunitat Valenciana y uno de Castilla-La Mancha, intervendrán en representación de todas las familias afectadas, dando voz al dolor y la memoria de las víctimas.

La Casa Real mantiene un apoyo constante a los damnificados desde los primeros días tras la tragedia. Los reyes han visitado en varias ocasiones las zonas afectadas y han mostrado gestos de cercanía. Además, la reina Letizia ha lucido diferentes prendas simbólicas en sus apariciones públicas relacionadas con negocios afectados por la DANA.

El dispositivo de seguridad será uno de los más destacados en la ciudad de Valencia en los últimos años. Toda la Ciudad de las Artes y las Ciencias se blindará durante las horas previas al acto, con la posibilidad de cierre de uno de los puentes principales al tráfico. El acceso al recinto se realizará exclusivamente mediante invitación, para garantizar la privacidad y la seguridad de los asistentes.

La organización intentará preservar en todo momento la solemnidad del evento y evitar cualquier incidente.

Una calle la DANA en Valencia. (Europa Press)

La DANA asoló el este y sur de la península y provocó la muerte de 229 personas en la provincia de Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Alhaurín de la Torre, Málaga. El funeral de Estado se celebrará justo un año después de la catástrofe, como gesto de reconocimiento oficial a las víctimas y sus familias.