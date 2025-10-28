España

Una mujer almeriense recibe cita para su mamografía 6 años después de su muerte

Su marido ha denunciado el retraso en la ‘Cadena Ser’, que considera “una falta de respeto”

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Imagen de una mamografía (AdobeStock)
Una mujer de Almería, que murió hace seis años de cáncer de mama, recibió hace unos días en su casa la citación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para una mamografía. La paciente es una de las miles de mujeres andaluzas que se han visto afectadas por los fallos en el programa de detección precoz de Andalucía, que dejó de avisar en 2021 a todas las personas que obtenían resultados dudosos en sus pruebas diagnósticas.

El escándalo saltó a la luz después de que varios medios publicasen testimonios de mujeres que habían sido informadas hasta con dos años de retraso de la necesidad de repetir la mamografía. Muchas de ellas terminaron por desarrollar cánceres avanzados, que podrían haberse evitado de haber sido detectados de forma precoz, como prevé el programa de cribado.

La Junta de Andalucía calcula que 2.317 mujeres se han visto involucradas en este fallo, la mayoría de ellas tratadas en el hospital sevillano Virgen del Rocío, si bien las asociaciones de pacientes consideran que son muchas más. El escándalo ha provocado protestas multitudinarias frente a la Junta de Andalucía, donde la ciudadanía ha exigido que se diriman responsabilidades y se dé respuesta a esta crisis sanitaria.

De momento, la Fiscalía andaluza estudia dos denuncias realizadas por asociaciones de pacientes respecto al caso: la primera, de El Defensor del Paciente, que ve una posible dejación de funciones en la gestión del SAS; la segunda, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que ha pedido investigar la desaparición y alteración de los historiales clínicos de varias afectadas.

“Es una falta de respeto para toda la familia”

Este martes, un ciudadano almeriense ha denunciado en la Cadena Ser que acaba de recibir una carta de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández Soto, en la que cita a su mujer para realizarse una mamografía. “Me pongo en contacto con usted para informarle que en Andalucía venimos trabajando muy activamente desde hace tiempo en el cribado poblacional del cáncer de mama con el fin de garantizar al máximo su detección precoz", reza la misiva.

En el escrito, Hernández invita “a participar en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama”, citándola para realizarse una mamografía. La carta, fechada el 10 de octubre, llega seis años tarde, pues la vecina de Almería falleció en 2019 por dicha enfermedad.

Para este ciudadano, la situación representa un dolor añadido para la familia, que considera que el envío de la citación demuestra una grave falta de control en la gestión de los datos de pacientes fallecidos por parte del SAS. “Es una falta de respeto para toda la familia”, ha considerado en la emisora de radio. “Me mandan una citación para el día 30 de este mes. ¿Qué es, una broma macabra? ¿No hay nadie que filtre, no hay un control?“, ha expresado.

El caso se suma a una serie de denuncias que han salido a la luz en las últimas semanas, mientras la Junta de Andalucía ha anunciado la aprobación de un presupuesto sanitario sin precedentes. No obstante, persisten las dudas sobre la eficacia de las medidas adoptadas y la capacidad del sistema para evitar errores que afectan directamente a los usuarios y sus familias.

Cáncer de mamaCáncerJunta de AndalucíaSanidad EspañaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

