Precio de la luz en España este 29 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este miércoles 29 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 29 de octubre

Tarifa media: 104.74 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 159.52 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 76.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 29 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 88.77 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.32 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.03 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.5 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 78.57 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 82.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.97 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.78 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.07 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 86.56 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.73 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 82.62 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.72 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.21 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 105.78 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.49 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 127.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 141.04 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 156.11 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 159.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 142.05 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 121.25 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 109.6 euros por megavatio hora.

