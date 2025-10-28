El consejero de Política Lingüística, sobre obligar a hablar catalán para trabajar en Catalunya: “Es un requisito que no existe en ningún país”

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila (David Zorrakino - Europa Press)

El aprendizaje del catalán se ha convertido en una meta aún difícil de alcanzar para miles de personas en Cataluña. El número de quienes esperan una plaza para los cursos que ofrece el Consorcio para la Normalización Lingüística supera este año las 6.000 personas, una cifra que apenas ha bajado respecto a las 7.000 personas que figuraban en lista de espera en el primer trimestre de 2023, según datos avanzados por RAC1.

Un 17% más de cursos, pero una lista de espera de 6.000 personas

El Departamento de Política Lingüística sostiene que nunca antes se habían destinado tantos recursos a la docencia de la lengua. El conseller Francesc Xavier Vila expone que se han contratado más profesores y se ha incrementado el número de cursos un 17%. “No estamos igual. Hemos aumentado los cursos un 17% y estamos cambiando el modelo. El consorcio es el sistema nervioso de la enseñanza de la lengua, pero no puede ser todos los músculos”, explica Vila en una entrevista en El món a RAC1. A pesar del esfuerzo institucional, la demanda sigue desbordando la capacidad de las aulas y la realidad confirma la persistencia de largas listas de espera.

Buena parte del interés se concentra en los niveles iniciales y básicos, ámbitos donde la integración lingüística resulta fundamental tanto para recién llegados a Cataluña como para quienes quieren mejorar su proyección laboral en la comunidad. El Govern, consciente de estas dificultades, ha trazado una estrategia que pasa por desestacionalizar la oferta. “Hemos lanzado una subvención para entidades y municipios y ya hay muchos que se han apuntado. Con esto pueden pagar cursos de catalán de niveles iniciales y básicos que es donde hay más demanda. Se irán abriendo de manera escalonada. La idea es desestacionalizar los cursos de catalán”, detalla el conseller.

El plan, en palabras de Vila, busca que no todo dependa de los picos de inscripción al inicio del curso escolar, con una oferta más progresiva durante el año y el impulso de la participación de ayuntamientos y entidades sociales. A pesar de las medidas, el conseller admite que dar una fecha para el final de las listas de espera es complicado: “No sé cuándo llegará el momento en que no haya listas de espera. Eso depende de la evolución demográfica y es difícil de calcular. Nuestro objetivo es reducir el tiempo de espera hasta que alguien puede inscribirse en un curso”.

“Tener un nivel para poder trabajar en una empresa es un requisito que no existe en ningún país”

La ampliación de la oferta depende también de la financiación. Vila subraya el propósito de ampliar el presupuesto disponible: “Mi obligación es pedirle a la consejera de Economía el máximo de recursos. Siempre pediré más dinero para cubrir la demanda, siempre hacen falta más recursos, pero también cabe destacar que estamos en condiciones de lanzar 8.000 plazas más en las próximas semanas”. Así, el Govern prepara la apertura de nuevas convocatorias que podrían aliviar la presión actual sobre el sistema de enseñanza pública de catalán.

El debate sobre la exigencia lingüística en el entorno laboral sigue vigente en Cataluña. Consultado por la posibilidad de que el catalán sea un requisito obligatorio para trabajar, Vila es tajante: “No existe en ningún país”. El conseller insiste en que lo fundamental es garantizar la atención en catalán y recalca que “lo que tenemos que hacer es que las empresas garanticen la disponibilidad lingüística. Es decir, que su personal debe poder atender en catalán. Ahora bien, tener un nivel para poder trabajar en una empresa es un requisito que no existe en ningún país”.