España

El consejero de Política Lingüística, sobre obligar a hablar catalán para trabajar en Catalunya: “Es un requisito que no existe en ningún país”

Pese a que el Govern ha incrementado en un 17% la oferta de cursos y profesores de catalán, más de 6.000 personas siguen en lista de espera para aprender la lengua, mientras se buscan fórmulas para agilizar el acceso

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
El conseller de Política
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila (David Zorrakino - Europa Press)

El aprendizaje del catalán se ha convertido en una meta aún difícil de alcanzar para miles de personas en Cataluña. El número de quienes esperan una plaza para los cursos que ofrece el Consorcio para la Normalización Lingüística supera este año las 6.000 personas, una cifra que apenas ha bajado respecto a las 7.000 personas que figuraban en lista de espera en el primer trimestre de 2023, según datos avanzados por RAC1.

Un 17% más de cursos, pero una lista de espera de 6.000 personas

El Departamento de Política Lingüística sostiene que nunca antes se habían destinado tantos recursos a la docencia de la lengua. El conseller Francesc Xavier Vila expone que se han contratado más profesores y se ha incrementado el número de cursos un 17%. “No estamos igual. Hemos aumentado los cursos un 17% y estamos cambiando el modelo. El consorcio es el sistema nervioso de la enseñanza de la lengua, pero no puede ser todos los músculos”, explica Vila en una entrevista en El món a RAC1. A pesar del esfuerzo institucional, la demanda sigue desbordando la capacidad de las aulas y la realidad confirma la persistencia de largas listas de espera.

Buena parte del interés se concentra en los niveles iniciales y básicos, ámbitos donde la integración lingüística resulta fundamental tanto para recién llegados a Cataluña como para quienes quieren mejorar su proyección laboral en la comunidad. El Govern, consciente de estas dificultades, ha trazado una estrategia que pasa por desestacionalizar la oferta. “Hemos lanzado una subvención para entidades y municipios y ya hay muchos que se han apuntado. Con esto pueden pagar cursos de catalán de niveles iniciales y básicos que es donde hay más demanda. Se irán abriendo de manera escalonada. La idea es desestacionalizar los cursos de catalán”, detalla el conseller.

El plan, en palabras de Vila, busca que no todo dependa de los picos de inscripción al inicio del curso escolar, con una oferta más progresiva durante el año y el impulso de la participación de ayuntamientos y entidades sociales. A pesar de las medidas, el conseller admite que dar una fecha para el final de las listas de espera es complicado: “No sé cuándo llegará el momento en que no haya listas de espera. Eso depende de la evolución demográfica y es difícil de calcular. Nuestro objetivo es reducir el tiempo de espera hasta que alguien puede inscribirse en un curso”.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya". (Fuente: Junts)

“Tener un nivel para poder trabajar en una empresa es un requisito que no existe en ningún país”

La ampliación de la oferta depende también de la financiación. Vila subraya el propósito de ampliar el presupuesto disponible: “Mi obligación es pedirle a la consejera de Economía el máximo de recursos. Siempre pediré más dinero para cubrir la demanda, siempre hacen falta más recursos, pero también cabe destacar que estamos en condiciones de lanzar 8.000 plazas más en las próximas semanas”. Así, el Govern prepara la apertura de nuevas convocatorias que podrían aliviar la presión actual sobre el sistema de enseñanza pública de catalán.

El debate sobre la exigencia lingüística en el entorno laboral sigue vigente en Cataluña. Consultado por la posibilidad de que el catalán sea un requisito obligatorio para trabajar, Vila es tajante: “No existe en ningún país”. El conseller insiste en que lo fundamental es garantizar la atención en catalán y recalca que “lo que tenemos que hacer es que las empresas garanticen la disponibilidad lingüística. Es decir, que su personal debe poder atender en catalán. Ahora bien, tener un nivel para poder trabajar en una empresa es un requisito que no existe en ningún país”.

Temas Relacionados

CataluñaCatalunyaCatalánLengua CatalanaIdiomasDiversidad LinguisticaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cotización del euro frente al

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de octubre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

El restaurante con la mejor tapa de jamón está en un pequeño pueblo medieval de Teruel al que llaman ‘la Toscana española’

El premio a la mejor tapa de jamón de todo Teruel ha ido a parar a la capital de la comarca de la Matarraña, un bello pueblo medieval de poco más de 2.500 habitantes

El restaurante con la mejor

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

En 2020 cambió el sistema: cobran una dieta fija aunque gasten menos. Quitando los dos años de covid, entre 2022 y 2025 se han gastado 1.578.087, cuando antes solo pasaban los gastos exactos y tuvieron un coste de solo 484.525 euros

Diputados y senadores han gastado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Diputados y senadores han gastado

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

Cruce de reproches entre Gobierno y PP por la reconstrucción de la DANA: el seguimiento de los 17.000 millones o las donaciones ‘congeladas’ por Mazón

El PSOE resta importancia a la ruptura con Puigdemont, pero se le complica la legislatura: cómo afecta la pérdida de apoyos en el Congreso

Un hombre deshereda a su hija y a su nieto por sentirse “emocionalmente abandonado” y designa como herederas a sus vecinas: la Justicia reconoce la herencia legítima al nieto

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

La subida del euríbor encarece las hipotecas fijas y frena la caída de las cuotas de las variables

Dónde puedes alquilar según tu sueldo: los empleados con el salario mínimo solo pueden optar a pisos de 25 m² en el distrito más barato de Madrid

Un año después de la DANA, España sigue siendo vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos: “Se toman decisiones por razones políticas, y no técnicas”

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”