Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

Los diputados y senadores españoles han gastado un 225% en dietas por sus viajes internacionales desde que no deben justificarlas. Un repaso por las memorias de ejecución de los presupuestos de ambas Cámaras revela que sus señorías han ingresado más dinero en sus bolsillos desde que el sistema cambió en 2020, cuando bajo las presidencias de las socialistas Meritxell Batet (Congreso) y Pilar Llop (Senado), ambas instituciones acordaron recuperar el antiguo sistema de dietas: 150 euros por día en el caso de desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional.

Cantidad fija que reciben los diputados y senadores, aunque estos gasten menos o no gasten nada. Vox criticó la semana pasada este sistema, una vez más, y ha reiterado que su intención es intentar reducir los presupuestos de ambas Cámaras. La portavoz de Vox, Pepa Millán, arremetió contra las dietas de un viaje oficial a China, justo una comitiva en la que no participó su formación política, que se realizó entre los días 11 y 16 de mayo y que, según palabras de Millán, supone “un derroche”. Aunque bien es cierto que parlamentarios de Vox sí han acudido a otros viajes internacionales en lo que llevamos de legislatura y, por tanto, han percibido estas dietas.

Hasta 2020, y desde la modificación del régimen económico impulsada por el Partido Popular en 2017, a los diputados y senadores se les reintegraban “los gastos producidos y debidamente justificados, con el límite de 150 euros por día en desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios para viajes dentro del territorio nacional”. Es decir, si viajaban a Francia un día y gastaban 50, no se les abonaba 150. Debían entregar el ticket de los gastos del viaje para recibir el importe exacto de lo gastado. Ahora ya no.

Según las memorias de ejecución presupuestaria del Congreso y el Senado, el gasto en dietas de viajes de sus señorías fue de 214.043 euros en 2018, el primer año en el que se aplicó íntegramente el sistema de reembolso solo de los gastos realizados. En 2019 esos gastos bajaron un poco, a 166.453 euros, por el adelanto electoral de abril y la repetición de las generales en noviembre. Si también le sumamos el año 2017, cuando se empezó a aplicar este sistema de solo pagar lo realmente gastado, estamos hablando de que en tres años (2017, 2018 y 2019), diputados y senadores recibieron 484.525 euros por viajar.

Poco gasto en la pandemia

El sistema, como hemos dicho, cambió en 2020 con la pandemia. Pero ese año, por culpa del coronavirus, sus señorías solo se gastaron 50.846 euros. En 2021 el gasto también fue bajo por culpa del virus: 120.217 euros. Así que si analizamos 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025, cuando reciben 150 o 120 euros por viaje, independientemente de lo que gasten, lo ejecutado en presupuestos se eleva a 1.578.087 euros, un 225% más que lo recibido con el anterior sistema en 2017, 2018 y 2019.

El anterior sistema era menos lesivo para las arcas públicas. En 2018, por ejemplo, con el sistema de reembolso de facturas, los diputados solo consumieron un 31,7% de los fondos presupuestados, pero en 2022, con el sistema de dietas fijas diarias, se comieron el 82,6%. En 2023 este porcentaje se situó en el 73% y en 2024 lo hizo en el 74,2%. Según las normas de las Cortes, las dietas fijas están diseñadas para cubrir los gastos de manutención y traslado local cuando viajan sus señorías, aunque muchas veces son invitados a estos gastos. A pesar de ello, cobran las dietas, que están exentas de tributar.

Evolución de las dietas por viajes de diputados y senadores

La semana pasada el Senado aprobó tres medidas para garantizar la transparencia económica de la institución, entre ellos eliminar los pagos en efectivo de las dietas generadas por los viajes oficiales de los senadores y funcionarios, que ahora se harán por transferencia bancaria. También se exigirá el certificado de titularidad bancaria a los senadores para el abono de sus retribuciones y se exigirá a los grupos parlamentarios un NIF propio para el pago de subvenciones.

El acuerdo se produjo tras el informe de la UCO que identifica 95.000 euros sin justificar en las cuentas del exministro José Luis Ábalos y continuos ingresos en efectivo. El exministro recibió pagos en efectivo desde Ferraz. Tanto el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como dirigentes del PSOE, han recalcado en las últimas semanas que los pagos en metálico de dietas es algo que se hace de forma “legal” en partidos políticos y en instituciones como el Senado.