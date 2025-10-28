España

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

En 2020 cambió el sistema: cobran una dieta fija aunque gasten menos. Quitando los dos años de covid, entre 2022 y 2025 se han gastado 1.578.087, cuando antes solo pasaban los gastos exactos y tuvieron un coste de solo 484.525 euros

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
El presidente del PP, Alberto
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo se dirige a la bancada socialista, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso. (Marta Fernández - Europa Press)

Los diputados y senadores españoles han gastado un 225% en dietas por sus viajes internacionales desde que no deben justificarlas. Un repaso por las memorias de ejecución de los presupuestos de ambas Cámaras revela que sus señorías han ingresado más dinero en sus bolsillos desde que el sistema cambió en 2020, cuando bajo las presidencias de las socialistas Meritxell Batet (Congreso) y Pilar Llop (Senado), ambas instituciones acordaron recuperar el antiguo sistema de dietas: 150 euros por día en el caso de desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional.

Cantidad fija que reciben los diputados y senadores, aunque estos gasten menos o no gasten nada. Vox criticó la semana pasada este sistema, una vez más, y ha reiterado que su intención es intentar reducir los presupuestos de ambas Cámaras. La portavoz de Vox, Pepa Millán, arremetió contra las dietas de un viaje oficial a China, justo una comitiva en la que no participó su formación política, que se realizó entre los días 11 y 16 de mayo y que, según palabras de Millán, supone “un derroche”. Aunque bien es cierto que parlamentarios de Vox sí han acudido a otros viajes internacionales en lo que llevamos de legislatura y, por tanto, han percibido estas dietas.

Hasta 2020, y desde la modificación del régimen económico impulsada por el Partido Popular en 2017, a los diputados y senadores se les reintegraban “los gastos producidos y debidamente justificados, con el límite de 150 euros por día en desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios para viajes dentro del territorio nacional”. Es decir, si viajaban a Francia un día y gastaban 50, no se les abonaba 150. Debían entregar el ticket de los gastos del viaje para recibir el importe exacto de lo gastado. Ahora ya no.

Fachada exterior del edificio del
Fachada exterior del edificio del Senado en Madrid (Marta Fernández - Europa Press)

Según las memorias de ejecución presupuestaria del Congreso y el Senado, el gasto en dietas de viajes de sus señorías fue de 214.043 euros en 2018, el primer año en el que se aplicó íntegramente el sistema de reembolso solo de los gastos realizados. En 2019 esos gastos bajaron un poco, a 166.453 euros, por el adelanto electoral de abril y la repetición de las generales en noviembre. Si también le sumamos el año 2017, cuando se empezó a aplicar este sistema de solo pagar lo realmente gastado, estamos hablando de que en tres años (2017, 2018 y 2019), diputados y senadores recibieron 484.525 euros por viajar.

Poco gasto en la pandemia

El sistema, como hemos dicho, cambió en 2020 con la pandemia. Pero ese año, por culpa del coronavirus, sus señorías solo se gastaron 50.846 euros. En 2021 el gasto también fue bajo por culpa del virus: 120.217 euros. Así que si analizamos 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025, cuando reciben 150 o 120 euros por viaje, independientemente de lo que gasten, lo ejecutado en presupuestos se eleva a 1.578.087 euros, un 225% más que lo recibido con el anterior sistema en 2017, 2018 y 2019.

El Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado "la utilización partidista del Senado y de una catástrofe" como la que se está viviendo este verano en España con los incendios forestales por parte del Partido Popular para "servir a sus intereses". (Fuente: Senado)

El anterior sistema era menos lesivo para las arcas públicas. En 2018, por ejemplo, con el sistema de reembolso de facturas, los diputados solo consumieron un 31,7% de los fondos presupuestados, pero en 2022, con el sistema de dietas fijas diarias, se comieron el 82,6%. En 2023 este porcentaje se situó en el 73% y en 2024 lo hizo en el 74,2%. Según las normas de las Cortes, las dietas fijas están diseñadas para cubrir los gastos de manutención y traslado local cuando viajan sus señorías, aunque muchas veces son invitados a estos gastos. A pesar de ello, cobran las dietas, que están exentas de tributar.

Evolución de las dietas por
Evolución de las dietas por viajes de diputados y senadores

La semana pasada el Senado aprobó tres medidas para garantizar la transparencia económica de la institución, entre ellos eliminar los pagos en efectivo de las dietas generadas por los viajes oficiales de los senadores y funcionarios, que ahora se harán por transferencia bancaria. También se exigirá el certificado de titularidad bancaria a los senadores para el abono de sus retribuciones y se exigirá a los grupos parlamentarios un NIF propio para el pago de subvenciones.

El acuerdo se produjo tras el informe de la UCO que identifica 95.000 euros sin justificar en las cuentas del exministro José Luis Ábalos y continuos ingresos en efectivo. El exministro recibió pagos en efectivo desde Ferraz. Tanto el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como dirigentes del PSOE, han recalcado en las últimas semanas que los pagos en metálico de dietas es algo que se hace de forma “legal” en partidos políticos y en instituciones como el Senado.

Temas Relacionados

Congreso de los Diputados EspañaSenado EspañaSueldos PúblicosDietasViajesPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cotización del euro frente al

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de octubre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

El restaurante con la mejor tapa de jamón está en un pequeño pueblo medieval de Teruel al que llaman ‘la Toscana española’

El premio a la mejor tapa de jamón de todo Teruel ha ido a parar a la capital de la comarca de la Matarraña, un bello pueblo medieval de poco más de 2.500 habitantes

El restaurante con la mejor

La subida del euríbor encarece las hipotecas fijas y frena la caída de las cuotas de las variables

La media del índice se sitúa en el 2,187% en octubre y los analistas prevén que cierre el año por encima del 2%

La subida del euríbor encarece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cruce de reproches entre Gobierno

Cruce de reproches entre Gobierno y PP por la reconstrucción de la DANA: el seguimiento de los 17.000 millones o las donaciones ‘congeladas’ por Mazón

El consejero de Política Lingüística, sobre obligar a hablar catalán para trabajar en Catalunya: “Es un requisito que no existe en ningún país”

El PSOE resta importancia a la ruptura con Puigdemont, pero se le complica la legislatura: cómo afecta la pérdida de apoyos en el Congreso

Un hombre deshereda a su hija y a su nieto por sentirse “emocionalmente abandonado” y designa como herederas a sus vecinas: la Justicia reconoce la herencia legítima al nieto

Cinco coches japoneses que no deberías comprar: “Terriblemente decepcionante”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

La subida del euríbor encarece las hipotecas fijas y frena la caída de las cuotas de las variables

Dónde puedes alquilar según tu sueldo: los empleados con el salario mínimo solo pueden optar a pisos de 25 m² en el distrito más barato de Madrid

Un año después de la DANA, España sigue siendo vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos: “Se toman decisiones por razones políticas, y no técnicas”

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”