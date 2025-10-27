Seis heridos tras descarrilar un tren de Cercanías en San Fernando de Henares (Madrid): hay retrasos y detenciones en las líneas C-2, C-7 y C-8

Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes por la tarde a la altura de la estación de San Fernando de Henares (Madrid), dejando al menos seis personas heridas leves. (X / @112cmadrid)

Un tren de Cercanías ha descarrilado este lunes por la tarde a la altura de la estación de San Fernando de Henares, en Coslada, Madrid. El incidente ha dejado, al menos, seis personas heridas leves, y dos de ellas han tenido que ser trasladadas, según ha informado desde su perfil de X el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El incidente se ha producido a las 15.26 horas, cuando el tren 21541, que cubría la línea Guadalajara–Chamartín, ha sufrido la salida de un eje en la vía 1 a su paso por San Fernando, según ha confirmado Renfe. El vagón afectado era el quinto y último del convoy. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal sanitario del SUMMA 112, que ha atendido a los heridos.

Retrasos en los trenes y cambios de recorrido en las líneas afectadas

Como medida de seguridad, a las 15.53 horas se ha ordenado el corte de tensión eléctrica en la estación, lo que ha obligado a suspender la circulación de trenes en este tramo. Este parón está provocando importantes retrasos y detenciones en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid.

A causa de la interrupción de la circulación en varios tramos, desde Cercanías Madrid han informado de los diferentes cambios en las líneas afectadas. Los trenes procedentes de Atocha circularán únicamente hasta la estación de Coslada, donde cambiarán de sentido para regresar hacia Atocha o Chamartín.

Además, se ha habilitado un servicio lanzadera de autobuses sin paradas intermedias entre Vicálvaro y Alcalá de Henares, en ambos sentidos, así como un servicio de trenes lanzadera entre Guadalajara y Alcalá de Henares para garantizar la movilidad de los viajeros afectados. Estas alteraciones se mantendrán hasta que los técnicos concluyan los trabajos de reparación y se restablezca la circulación ferroviaria con total seguridad en la zona afectada.

El alcalde de San Fernando asegura que “se está estudiando las causas”

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha explicado que, tras recibir los primeros datos por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha desplazado hasta el lugar del incidente para “conocer en primera persona lo ocurrido”.

Sobre las causas del accidente, Corpa ha señalado que “se está estudiando actualmente cuáles han podido ser las causas de ese descarrilamiento” y ha subrayado que, afortunadamente, “no hay heridos graves”. Además, ha valorado la rapidez de la actuación de los servicios de emergencia, incluida la Policía Nacional y la Policía Local de Coslada y San Fernando de Henares.

Renfe y Adif investigan las causas del descarrilamiento y trabajan para retirar el tren de la vía afectada para restablecer la normalidad lo antes posible. De momento, han aclarado que el descarrilamiento no se ha producido por exceso de velocidad.

Mientras tanto, se ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses lanzadera entre Guadalajara y San Fernando de Henares para facilitar la movilidad de los viajeros afectados.

*Noticia en ampliación.