España

La ‘resiliencia’ se graba en la piel de los afectados por la DANA de Valencia un año después: “El tatuaje es una cicatriz que cura otra cicatriz”

El tatuador Pascual Julián, víctima también de la riada, reabrió su estudio convertido en refugio emocional para quienes buscan curar las cicatrices del alma

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El tatuador Pascual Julián defiende que el tatuaje es "una cicatriz que cura otra cicatriz" y tiene un "punto terapéutico" tras la tragedia. (Europa Press)

La devastadora DANA que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, dejando 229 víctimas mortales, ha marcado un antes y un después en la vida de miles de personas. Las secuelas físicas y psicológicas continúan muy presentes un año después, pero entre los escombros y el dolor también ha surgido una forma singular de sanar: los tatuajes. Para muchos afectados, grabar en la piel palabras, símbolos o firmas se ha convertido en un acto de “terapia emocional”, una manera de transformar el sufrimiento en fuerza y recordar que, pese a todo, siguen en pie. Entre las palabras más solicitadas destaca una: resiliencia.

Así lo relata a el tatuador Pascual Julián, propietario del estudio Señor Lobo Tattoo Studio en Alfafar y también víctima directa de la tragedia. En declaraciones a Europa Press, Julián explica que tenía prevista la apertura de su local una semana después de la catástrofe, tras cinco meses de intensas reformas. “Llegó la DANA y arrasó todo: paredes, techo, todo el equipamiento que teníamos nuevo. No se salvó nada”, ha afirmado. El agua alcanzó 1,6 metros de altura y dejó el negocio completamente inservible.

“Una cicatriz que cura otra cicatriz”

A pesar de los destrozos, Julián decidió volver a empezar. En febrero, con ayuda de familiares, amigos y numerosos voluntarios, consiguió habilitar una pequeña cabina desde la que comenzó a trabajar. “Comparado con muchos negocios que a día de hoy todavía están intentando abrir, pudimos hacerlo relativamente rápido. Mucho trabajo, pero lo conseguimos”, señala.

No obstante, los problemas persisten. “A día de hoy sigue habiendo problemas de infraestructuras, alcantarillado y humedades. Falta mucho por hacer. En cuanto llueve, ahora estás temblando, porque hace poco, en las últimas lluvias, volvió a salir agua del garaje”, lamenta el tatuador, que reconoce vivir con la incertidumbre constante de que la historia pueda repetirse.

El tatuador Pascual Julián, afectado
El tatuador Pascual Julián, afectado por la DANA, de 'Señor Lobo Tattoo Studio', que sostiene que los tatuajes cumplen como terapia para curar cicatrices de la tragedia. (Europa Press)

En este contexto, su labor ha adquirido una dimensión distinta. Pascual asegura que el 90% de los tatuajes que realiza desde entonces están relacionados con la DANA. “El tatuaje es una cicatriz que cura otra cicatriz”, explica. “Es una forma de tapar las heridas internas, de afrontarlas con fuerza. Cada persona tiene su historia, y el tatuaje se convierte en la fuerza que le da para seguir adelante”.

Los motivos elegidos por los clientes varían, pero comparten un mismo hilo emocional. Además de la palabra resiliencia, los diseños más solicitados incluyen firmas de familiares fallecidos, garabatos, frases motivadoras o símbolos de renacimiento como el ave fénix. “El tatuaje tiene un punto terapéutico que me enamora de mi trabajo. Llevar una palabra, una firma o un retrato que te transmita lo que necesitas en ese momento da mucha fuerza”, asegura Julián.

Empatía y comunidad en la tinta

El tatuador destaca que, desde la tragedia, cada sesión se ha convertido en un espacio de empatía compartida. “Todos nos entendemos. Hay una conexión especial, otro lenguaje”, dice. “Está siendo duro, muy bonito, pero muy duro también”. Cuando tatúa a alguien, confiesa, percibe un cambio inmediato: “La persona anda de otra manera, tiene otra actitud. Le haces el tatuaje que necesita y, al día siguiente, es otra persona. Es ese pequeño empujón para levantarse y decir: ‘hay que seguir, no hay otra’”.

Las historias se entrelazan entre lágrimas y abrazos. “Muchas veces, cuando vuelve un cliente, acabamos llorando los dos. Es lo más bonito, porque se convierten en amigos, casi en familia”, relata emocionado.

Un tatuador realizando un tatuaje
Un tatuador realizando un tatuaje (IFA-FIRA ALACANT)

Con casi tres décadas de experiencia, Julián ha tatuado a tres generaciones de la misma familia. “Vienen los padres, los abuelos, los hijos y los nietos. Piensas que esa persona se va a acordar siempre de ti, de lo que le hiciste, del porqué, del momento. Es algo que les marca para toda la vida”, reflexiona. Por eso, dedica tiempo a conocer a cada cliente antes de comenzar: “A veces vienen con una idea, pero al hablarlo, el significado cambia completamente. Lo importante no es el dibujo, sino lo que representa”.

Los meses posteriores a la catástrofe, describe, han sido “indescriptibles”. Días de esfuerzo físico y mental, de limpieza, reconstrucción y dudas. “Han sido tantos meses de trabajo, 24 horas al día, que te replanteas todo. Ves a otros negocios cerrar, a compañeros tirar la toalla, y te preguntas si merece la pena”, admite.

Temas Relacionados

DANAValenciaTatuajesTatuadoresEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El truco para que el fondo del inodoro esté siempre blanco y reluciente

Tan solo necesitas un producto y agua caliente

El truco para que el

Vuelve la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid: hasta el 50% de la renta para jóvenes, mayores y familias vulnerables

El gobierno regional anuncia las fechas de la nueva convocatoria para solicitar esta subvención

Vuelve la ayuda al alquiler

Cómo reducir el impacto fiscal de una herencia: claves legales para pagar menos en el Impuesto de Sucesiones

En función de la comunidad autónoma en la que se resida, el valor de los activos y la relación con el fallecido, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones puede ser más o menos elevado

Cómo reducir el impacto fiscal

Miles de personas protestan ante la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados: “No puede haber una sanidad pública que deje tiradas a las mujeres”

La concentración convocada por Amama exige al Gobierno regional “depurar responsbailidades”

Miles de personas protestan ante

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez culpa a Feijóo

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Laura Encina, experta en finanzas: “La mayoría de la gente ahorra sin objetivos y eso es un error tremendo”

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Diez horas diarias de lunes a domingo por 800 euros y sin derecho a vacaciones: la policía nacional detiene a un hostelero por explotación laboral

DEPORTES

Real Madrid - FC Barcelona,

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el primer Clásico de la temporada aterriza en el Santiago Bernabéu

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada