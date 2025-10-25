España

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

La investigación señala un fallo eléctrico como origen más probable del fuego

Miguel Moreno Mena

Residencia en Carrión de Calatrava
Residencia en Carrión de Calatrava (Google Maps)

Un incendio registrado la madrugada de este sábado en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava, Ciudad Real, ha provocado la muerte de uno de los residentes, según informa EFE. Dos trabajadoras, de 54 y 56 años, fueron trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo. Veinte residentes recibieron atención en el lugar por parte de los equipos sanitarios, aunque no requirieron traslado hospitalario. El edificio pertenece al grupo Enoc Corporación Geriátrica, presente en distintos lugares.

La investigación sigue en curso, pero existe una principal teoría que relaciona el origen de las llamas con un fallo eléctrico. Junto a las labores policiales, al lugar acudieron bomberos de Ciudad Real y Daimiel, siete ambulancias, una UVI y efectivos de Cruz Roja, quienes instalaron el dispositivo de acogida en el polideportivo municipal.

Ambulancia del 061 (JUNTA)
Ambulancia del 061 (JUNTA)

Fallece un anciano en un incendio

Un anciano que vivía en la residencia de mayores de Carrión de Calatrava falleció este sábado tras el incendio que se declaró durante la madrugada en el centro. Aunque todavía no se ha hecho pública la identidad de la víctima, las autoridades han confirmado que el incendio, que obligó a desalojar a todos los ocupantes y movilizó a numerosos servicios de emergencia, dejó un fallecido.

La víctima mortal no pudo ser evacuada a tiempo debido a la rápida propagación del humo y las llamas. Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del incendio, los equipos de emergencia y los responsables del centro trabajan para atender al resto de residentes y familiares, que permanecen a la espera de información oficial sobre la persona fallecida y las causas del incidente.

El fuego, detectado a las 6:07, movilizó a los servicios de emergencia y requirió una intervención prolongada por parte de los bomberos, que lograron controlar y extinguir las llamas pasadas las 10:00. La magnitud del suceso obligó al desalojo completo del centro. Entre los 96 residentes, 91 fueron trasladados temporalmente al Polideportivo Municipal, habilitado como instalación de acogida, mientras que cinco fueron entregados al cuidado de sus familias.

Equipos sanitarios y efectivos de la Cruz Roja se desplazaron al lugar para ofrecer atención a las personas afectadas y coordinar el realojo. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó que la causa del incendio podría estar relacionada con un fallo en un conducto eléctrico, aunque se mantiene abierta la investigación para determinar el origen exacto del fuego.

Fuego en una residencia

Los incendios provocados por fallos eléctricos son un riesgo considerable en las residencias de mayores. Las instalaciones eléctricas deterioradas o sobrecargadas pueden provocar cortocircuitos que, en entornos sensibles como estos, adquieren mayor gravedad debido a la vulnerabilidad de los residentes y a su movilidad reducida.

La acumulación de equipos electrónicos, sistemas de climatización y electrodomésticos en funcionamiento continuo incrementa las posibilidades de un incidente de estas características. Cuando se produce un fallo eléctrico, el humo y las llamas se expanden con rapidez, dificultando las labores de evacuación y poniendo en peligro tanto a las personas mayores como al personal de la residencia.

