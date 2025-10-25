España

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El clan francés, que protagoniza su propio ‘reality’ en Netflix, explica la llegada de capital internacional a la costa mediterránea para la inversión en segundas residencias y alquiler turístico

Naroa Caro

El inmobiliario español al alza: los extranjeros ya compran más del 15% de las viviendas que se venden en España.

En el dinámico mundo de las casas de lujo, Kretz Real Estate ha consolidado su reputación como referente en la compraventa de propiedades exclusivas en España y Francia. Su notoriedad se ha incrementado recientemente mediante su presencia en Netflix, donde la saga familiar de Sandrine, Olivier y sus hijos Martin, Valentin, Louis y Raphaël ha cautivado a la audiencia por cinco temporadas. No obstante, el mayor impulso reciente para su posicionamiento en el mercado español del lujo fue la gestión de la venta del ático de Ágatha Ruiz de la Prada, una operación mediática que, según el relato de la propia familia en diálogo con Architectural Digest España, marcó el comienzo de una estrecha amistad.

Uno de los aspectos que distingue al clan Kretz es la convivencia de la tradición familiar con la innovación tecnológica, según relatan ellos mismos a la revista desde su piso de 395 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, valorado en 5,5 millones de euros. Adriana Pinos, esposa de Louis Kretz, destaca: “Fuimos de los primeros en usar drones para enseñar las propiedades y las redes sociales son nuestro escaparate número uno”, una estrategia digital pionera que han ampliado con herramientas de inteligencia artificial y la creación de vídeos interactivos para promocionar proyectos aún en planos.

El mercado de lujo en España, copado por los extranjeros

El salto de la familia al mercado español comenzó en Barcelona hace dos años, tras casi dos décadas de experiencia en Francia. El crecimiento fue rápido, con especial foco en Madrid, la ciudad condal y la Costa del Sol. “El mercado español es muy distinto al francés en términos de cultura, de perfiles de comprador y de expectativas, pero también en cuanto a trámites administrativos; aquí los plazos son mucho más cortos y la competencia es mayor”, explica Adriana en la entrevista con AD. Añade que el éxito también se debe a la colaboración con agentes experimentados locales y la expansión en zonas con alta demanda.

Un edificio de viviendas en
Un edificio de viviendas en el centro de una ciudad española. (Freepik)

La variedad de clientes refleja la globalización del mercado. Según la familia Kretz, el perfil en Barcelona y el litoral mediterráneo es principalmente internacional, predominando compradores franceses, estadounidenses, holandeses y belgas, mientras que Madrid atrae especialmente a clientes latinoamericanos. “Tenemos clientes de Colombia y Venezuela y, poco a poco, cada vez más chilenos”, indica Louis. Para los residentes locales, priman los pisos familiares y la inversión de largo plazo en barrios tradicionales, mientras que los compradores extranjeros priorizan ubicaciones ‘prime’ y propiedades de alto standing susceptibles de valorización o renta temporal. Generalmente, “los compradores internacionales combinan segunda residencia con más inversión y diversificación“, aseguran los Kretz.

Nómadas digitales y ‘house flipping’, nuevas tendencias inmobiliarias

El auge de la inversión inmobiliaria en España tras la pandemia obedece, según la familia, a un cambio en las prioridades de vida impulsado por la experiencia del confinamiento. Adriana expresa que “el clima en España, desde luego, marca la diferencia. Tenéis 300 días de sol al año, ¡compáralos con los 60 de Francia!”, lo que, junto a la posibilidad creciente de trabajar en remoto, ha relanzado el atractivo del país para compradores globales.

Acceder a una casa ya es un lujo en Madrid y Barcelona: el precio de compra ronda los 5.000 euros el m2 y el alquiler, los 20 euros.

La oferta de Kretz Real Estate cubre desde viviendas familiares amplias en las afueras hasta apartamentos céntricos destinados a ‘house flipping’. Adriana subraya: “En España hay que distinguir entre quienes buscan rendimiento en el centro y quienes prefieren metros, jardín y colegios internacionales en zonas como La Moraleja o La Finca”.

En cuanto a las áreas emergentes, Cantabria y la Comunidad Valenciana se citan como nuevas fronteras de crecimiento, tanto para operadores del sector como para compradores que buscan escapar de la vida urbana los fines de semana. Entre los planes de futuro para la marca y la familia, Louis anticipa: “Queremos seguir afianzándonos en Madrid y abrir mercado en el norte, en Cantabria y posiblemente en Valencia y Alicante. La idea es aumentar la facturación y quizá abrir una agencia física”.

