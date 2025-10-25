España

Dos hombres detenidos por el presunto asesinato de una mujer en Alicante: se investiga como posible caso de violencia de género

Según las primeras pesquisas, el crimen podría haberse perpetrado a principios de octubre, por lo que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición

Marta Sierra

Marta Sierra

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

Dos hombres han sido detenidos por el presunto asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en la noche del viernes en avanzado estado de descomposición en la ciudad de Alicante. Según ha publicado EFE en base a las declaraciones de fuentes de la investigación, los arrestados son un hombre de 38 años, pareja sentimental de la víctima, y otro de 41, que está siendo investigado como posible cómplice por presuntamente intentar ayudar al primero a deshacerse del cuerpo.

La mujer, de 37 años y residente en Madrid, fue hallada después de que una tercera persona informase de los ocurrido a las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y un juzgado de Alicante ha decretado el secreto de sumario.

Por el momento, se continúan investigando las circunstancias del presunto crimen, a la espera de los resultados de la autopsia de la víctima, que está siendo realizada en el Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Un posible móvil económico

Desde el primero momento que se conoció el caso, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que se está investigando como un posible crimen de violencia machista. De confirmarse, la mujer encontrada en Alicante sería la víctima mortal número 33 de violencia de género en lo que va de año, después de que un hombre de 30 años haya sido acusado del asesinato a puñaladas de su expareja de 21 en el distrito madrileño de Villaverde.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Este caso, el número 32, tuvo lugar el pasado lunes 20 de octubre, sobre las 15.00 horas. Un testigo localizó el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas de arma blanca, por lo que llamó a los servicios de emergencias. La víctima, que habría sido presuntamente asesinada delante de su bebé de 15 meses, se encontraba en el sistema VioGén catalogada con riesgo “bajo”, puesto que el arrestado tenía una orden de alejamiento en vigor y acumulaba varias denuncias; además, las primeras pesquisas del caso apuntan a que no era la primera vez que el hombre se saltaba la orden judicial.

Con respecto al caso de Alicante, por el momento, las primeras hipótesis apuntan a que el asesinato podría haberse perpetrado en los primeros días de este mes de octubre y que el móvil podría ser económico, puesto que el presunto autor del crimen pretendía quedarse una elevada cantidad económica de la víctima.

Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE

