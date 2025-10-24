España

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

La asociación Amama, que destapó el escándalo, presentó diligencias este martes contra la Junta de Andalucía

Daniel Malagón

Daniel Malagón

Prueba cribado cáncer de
Prueba cribado cáncer de mama. (Europa Press)

La Fiscalía de Sevilla ha abierto una nueva investigación para esclarecer si la Junta de Andalucía borró o modificó los historiales médicos de las mamografías del programa de cribado de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según ha adelantado Cadena Ser, este nuevo frente judicial surge tras la denuncia presentada por la Asociación Amama, que agrupa a mujeres afectadas por cáncer de mama en la región, y que solicitó este martes al ministerio público esclarecer si estos hechos podrían constituir un delito de obstrucción a la justicia.

Se produce un día después de llegar al Parlamento andaluz la mamografía de la paciente “Anabel”, que la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, mostró en la sesión de control de este jueves como la primera prueba de la supuesta manipulación.

La preocupación de las afectadas se centra en la gestión de los historiales médicos y las pruebas almacenadas en las aplicaciones Clic Salud y Diraya, plataformas digitales del SAS. Según una información del diario EL PAÍS, la Fiscalía ya había iniciado días antes una investigación para determinar las causas de los retrasos en los diagnósticos derivados del programa de cribado.

Ahora, la atención se dirige a la integridad de los registros médicos, después de que la asociación denunciase casos de mujeres que no pueden acceder a los resultados de sus pruebas diagnósticas, como mamografías y ecografías, claves para demostrar que se encuentran entre las afectadas por los errores en el programa de prevención.

Ángela Claverol, presidenta de Amama, culpó a la Junta de dejar en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso. “Es importantísimo que tengan el derecho de poder recabar sus propias pruebas y poder denunciar”, señaló ante las puertas de los juzgados este martes.

La asociación ha recibido a cientos de mujeres en su sede afectadas por los retrasos en el sistema de cribados y, hasta ahora, han logrado recabar información de unas 150 pacientes que desarrollaron cánceres en estadios avanzados a causa de los fallos del SAS, que no les informó de los resultados dudosos en sus mamografías.

Noticia en ampliación

