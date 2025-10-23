España

No uses la tarjeta de crédito para pagar la compra: estas son las razones que dan los expertos

La tarjeta de crédito nació para facilitar las grandes compras, como electrodomésticos o viajes, pero su uso se ha extendido hasta los pequeños gastos diarios

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Pago con tarjeta (Freepik)
Pago con tarjeta (Freepik)

Pagar la compra del supermercado con tarjeta de crédito se ha convertido en un gesto cotidiano para millones de consumidores. Una opción rápida, cómoda y sin necesidad de llevar efectivo, lo que parece muy inofensivo. Sin embargo, los economistas y expertos en finanzas personales han advertido que esta práctica puede convertirse en un riesgo silencioso para el presupuesto familiar. Detrás de la aparente comodidad se esconden trampas psicológicas y financieras que pueden empujar al endeudamiento y alterar la percepción del valor del dinero.

Y es que el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito para gastos cotidianos, como la alimentación o los productos de limpieza, está generando un patrón de consumo menos consciente y más propenso al exceso. La digitalización de los pagos, según el digital italiano Linkedin Caffe, ha modificado la relación que las personas tienen con el dinero. Ahora se gasta más, se planifica menos y, a menudo, se pierde de vista el impacto real de cada compra en la economía doméstica.

La falsa sensación de “pagar después”

La tarjeta de crédito nació para facilitar las grandes compras, como electrodomésticos o viajes, pero su uso se ha extendido hasta los pequeños gastos diarios. Este cambio, aparentemente inocente, ha tenido un efecto psicológico, porque pagar con la tarjeta reduce la percepción inmediata del gasto. Al no ver el dinero salir de la cartera, la mente registra la transacción con menos intensidad emocional, lo que, además, impulsa más al consumo.

En España, una familia media destina unos 400 euros al mes solo en alimentación. Cuando esos gastos se cargan a crédito, la sensación de ya se pagará genera una peligrosa ilusión de liquidez. A final de mes, la suma puede sorprender, ya que pequeños importes acumulados acaban generando saldos pendientes, intereses y comisiones bancarias.

Los expertos recuerdan que los intereses de las tarjetas de crédito pueden superar fácilmente el 20% anual en operaciones de pago aplazado. Es decir, si un hogar recurre habitualmente a este método para cubrir su cesta de la compra, puede terminar pagando casi el doble de lo que realmente gasta. Las entidades financieras, por su parte, obtienen beneficios directos de esta dinámica a través de los intereses y comisiones, alimentando un círculo difícil de romper para el consumidor medio.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Recuperar el control: el valor del efectivo

Frente a este panorama, los especialistas en finanzas personales recomiendan una estrategia sencilla pero eficaz: volver al efectivo para los gastos cotidianos. Aunque pueda parecer un paso atrás en plena era digital, pagar con billetes y monedas tiene una ventaja clave: ofrece una percepción inmediata y tangible del gasto. Cada pago se siente, literalmente, en la mano.

Además, los economistas aconsejan reservar la tarjeta de crédito para compras mayores, en las que el pago a plazos o la trazabilidad resultan útiles: por ejemplo, la adquisición de un electrodoméstico o un mueble. En cambio, el uso habitual de la tarjeta en la compra diaria o en el restaurante solo contribuye a perder control sobre el gasto.

Educación financiera para evitar el endeudamiento

El ejemplo de Finlandia resulta revelador. El país nórdico ha puesto en marcha una estrategia nacional de educación financiera con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos del endeudamiento y la importancia de gestionar correctamente los medios de pago. En otros países europeos, incluida España, crece también el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia en los contratos de tarjetas de crédito y sobre la promoción de hábitos financieros responsables.

Los expertos coinciden en que el primer paso es informarse: leer con atención las condiciones del contrato, evitar tarjetas con intereses abusivos y, sobre todo, no recurrir al crédito para gastos que forman parte del día a día.

Temas Relacionados

TarjetaTarjeta de CréditoDineroBanco EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son 6 comportamientos humanos que pueden herir los sentimientos de tu perro

Muchas conductas consideradas inofensivas por los dueños pueden afectar la confianza y el bienestar emocional de los perros

Estos son 6 comportamientos humanos

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores

Un hombre encuentra cuatro jarrones del siglo XVIII con 7000 monedas de plata en mitad del bosque

El tesoro ha sido entregado al ayuntamiento y el buscador que ha dado con el hallazgo podrá ser recompensado económicamente con un 30% del valor estimado de las monedas

Un hombre encuentra cuatro jarrones

La OTAN activa dos cazas Eurofighter españoles después de que dos aviones rusos violasen el espacio aéreo de Lituania

El Ministerio de Defensa lituano confirma que dos aeronaves rusas penetraron 700 metros en territorio nacional durante 18 segundos

La OTAN activa dos cazas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La OTAN activa dos cazas

La OTAN activa dos cazas Eurofighter españoles después de que dos aviones rusos violasen el espacio aéreo de Lituania

La Audiencia de Madrid reconoce el derecho de una peruana a la nacionalidad española al acreditar su condición de sefardí y su especial vinculación con España

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, tendrá que declarar el 3 de noviembre como testigo

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Las profesiones con la edad de jubilación más baja: te puedes jubilar hasta una década antes

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

El fabricante del montacargas utilizado en el robo del Museo del Louvre aprovecha para publicitar su material: “Cuando hay que hacer las cosas rápido...”

DEPORTES

El Gobierno de Navarra, obligado

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”