La joven argentina buscada en Mallorca por su familia no estaba desaparecida, solo no quería hablar con sus personas cercanas

Paola Mariana Lens argentina desaparecida en España

Paola Mariana Lens es una joven argentina de 26 años que vino a España el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera para una familia alemana residente en Mallorca y tras ocho días en la isla dejó de responder mensajes, bloqueó a conocidos en las redes sociales, eliminó publicaciones e incluso borró correos electrónicos antiguos

Su familia no tardó en acudir a los medios a denunciar su desaparición y formalizó su petición en el consulado de Argentina en España. La Policía Nacional se puso desde ese momento a trabajar en encontrarla y este miércoles 22 de octubre fue localizada en “buen estado”.

La madre de la chica sigue mostrando su inquietud de lo ocurrido y se encuentra actualmente viajando a España. Sin embargo, desde la Policía Nacional han informado a Infobae España que el caso no ha sido tan alarmante como se puede creer.

Desde la oficina de comunicación de Islas Baleares explican que en ningún momento se ha tratado de una desaparición, ya que pudieron localizarla con relativa facilidad en la casa en la que estaba viviendo estos días y no se encontraba de ningún modo coaccionada y con libertad total. “Lo único que quería era no hablar con su familia”, aseguran desde este cuerpo.

La ‘desaparición" de Mariana Lens

Paola Mariana Lens, original de Villa Devoto, Buenos Aires, viajó a España con el objetivo trabajar como niñera para una familia alemana residente en Palma de Mallorca. El acuerdo incluía alojamiento, manutención, gimnasio, curso de idiomas y un salario mensual de 300 euros, todo bajo un supuesto intercambio cultural.

Su plan era ahorrar durante su estancia en Mallorca para luego trasladarse a Andorra y trabajar en la temporada de esquí. Sin embargo, a partir del 14 de octubre, la joven dejó de responder mensajes y llamadas, desinstaló WhatsApp y bloqueó contactos en Instagram, lo que generó preocupación en su familia y amigos.

Un chat de WhatsApp con un amigo, sumó más incógnitas. La conversación se dio a las 00:44 de uno de los días en los que estuvo ‘desaparecida’, un amigo de Mariana le escribió: “Amiga, están todos muy preocupados a un extremo muy fuerte. Haceles una videollamada para que te vean y sepan que estás bien, porque están movilizando a la Policía allá y a mí también me re preocuparon. Háblame apenas veas esto, no cortes, por favor, te lo pido”.

La respuesta llegó a las 8:30 de ese mismo día: “En este momento necesito tomar distancia de la familia. No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.

Ante la creciente preocupación, la familia de Paola denunció su desaparición ante el consulado argentino en España y a través de los medios de comunicación. La Policía Nacional de España activó los protocolos correspondientes y, tras una intensa búsqueda, lograron localizar a la joven en una vivienda en Palma de Mallorca.

Según informaron las autoridades, Paola se presentó voluntariamente en una comisaría junto a una amiga y manifestó que se encontraba bien. La Policía descartó que se tratara de una desaparición forzada y confirmó que la joven había estado en pleno uso de su libertad de movimientos.

A pesar de la confirmación de las autoridades, la madre de Paola, Gabriela Protti, expresó su alivio por saber que su hija se encontraba bien, pero también manifestó su preocupación por los motivos que llevaron a su hija a cortar todo contacto.

Gabriela se encuentra en camino a España para reunirse con Paola y esclarecer los hechos. En declaraciones a los medios, expresó: “Espero que podamos encontrarnos y charlar. Tendremos que hablar, después ella sabrá y veremos. Necesito verla y estar ahí”. La familia también mostró dudas sobre la autenticidad de los mensajes que Paola había publicado en sus redes sociales durante su ausencia, ya que consideraron que podrían haber sido manipulados por terceros.