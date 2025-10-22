Dos hermanas dan a luz el mismo día después de que su madre lo “manifestara”: “Encendió una vela para que nos quedáramos embarazadas”

Dos hermanas dan a luz el mismo día (Europa Press)

Pocas veces se dan casualidades como estas. Dos hermanas -Emmanuelle y Juliette Caron, de 33 y 32 años respectivamente- dieron a la luz el mismo día el pasado 26 de septiembre en Avry-sur-Matran (Suiza). Las dos hermanas, que esperaban su primer hijo, descubrieron su embarazo al mismo tiempo. En consecuencia, las jóvenes se mantuvieron muy unidas en cada etapa del embarazo y finalmente hasta compartieron la misma sala de maternidad.

Las dos coincidieron en que vivir esta etapa al mismo tiempo fue algo muy especial. A lo largo de los meses compartieron controles médicos, dudas, emociones y pequeños miedos de madres primerizas, pero también mucha ilusión. Se acompañaron mutuamente en cada ecografía y en las conversaciones sobre cómo imaginaban la llegada de sus bebés. Esta complicidad fortaleció aún más su vínculo como hermanas.

El día del parto, la emoción fue doble: no solo se preparaban para recibir a sus hijos, sino que lo harían prácticamente al mismo tiempo. Ahora, además de hermanas, comparten una nueva etapa como madres primerizas, viviendo los primeros días con sus bebés y creando recuerdos que, sin duda, marcarán para siempre a toda la familia.

El medio digital La Liberté recoge su testimonio, profundizando en la experiencia común de acompañarse en un momento tan importante.

Una noche turbulenta

Tras meses de acompañamiento, la noche del 25 de julio, Juliette llamó a su hermana para contarle que estaba sintiendo contracciones muy fuertes. Por su parte, Emmanuelle también sentía contracciones, pero mucho más leves. Esta llamada supuso el inicio de una noche muy larga que terminaría desplazándolas a ambas al hospital casi al mismo tiempo.

La noche fue larga y llena de tensión para ambas hermanas. Mientras Juliette recorría los pasillos de la maternidad para aliviar las contracciones, Emmanuelle enfrentaba un parto que empezaba a complicarse. Se escribían mensajes entre contracción y contracción, compartiendo la incertidumbre. Cuando Emmanuelle dejó de responder, el silencio aumentó la preocupación de Juliette, que también veía cómo su propio parto se estancaba.

Finalmente, tras horas de espera, Emmanuelle logró dar a luz, mientras que Juliette, agotada, recibió a su pequeña Lola poco antes de las ocho de la tarde. Semanas después, ambas recuerdan ese día con alivio y emoción. Aunque el camino no fue fácil, compartirlo las unió aún más. Lo que empezó como un deseo familiar terminó convirtiéndose en una historia compartida llena de fuerza.

Igualdad y respeto en la infancia

Ambas hermanas coinciden en que se sienten aliviadas de haber tenido hijos de distinto sexo, una pequeña diferencia que —aunque les sirva como broma familiar— no debería marcar ninguna diferencia real. Al fin y al cabo, es ridículo pensar el sexo desde una perspectiva desigualitaria: los niños son niños, y cada uno crecerá con su propia personalidad.

Aunque ahora están centradas en adaptarse a la maternidad, reconocen que les gustaría poder estar más presentes la una para la otra como tías. Aun así, confían en que sus hijos crecerán muy unidos: “van a compartir cumpleaños toda la vida”, dicen con una mezcla de ternura. Como si fuera poco, los bebés nacieron con prácticamente el mismo peso y talla, y comparten signo zodiacal. Una coincidencia que, para ellas, confirma que su historia familiar es muy especial.