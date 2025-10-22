España

Dos hermanas dan a luz el mismo día después de que su madre lo “manifestara”: “Encendió una vela para que nos quedáramos embarazadas”

Las similitudes entre los dos recién nacidos dan comienzo a una historia de vida: mismo peso, mismo día, mismo signo astrológico, misma familia

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Dos hermanas dan a luz
Dos hermanas dan a luz el mismo día (Europa Press)

Pocas veces se dan casualidades como estas. Dos hermanas -Emmanuelle y Juliette Caron, de 33 y 32 años respectivamente- dieron a la luz el mismo día el pasado 26 de septiembre en Avry-sur-Matran (Suiza). Las dos hermanas, que esperaban su primer hijo, descubrieron su embarazo al mismo tiempo. En consecuencia, las jóvenes se mantuvieron muy unidas en cada etapa del embarazo y finalmente hasta compartieron la misma sala de maternidad.

Las dos coincidieron en que vivir esta etapa al mismo tiempo fue algo muy especial. A lo largo de los meses compartieron controles médicos, dudas, emociones y pequeños miedos de madres primerizas, pero también mucha ilusión. Se acompañaron mutuamente en cada ecografía y en las conversaciones sobre cómo imaginaban la llegada de sus bebés. Esta complicidad fortaleció aún más su vínculo como hermanas.

El día del parto, la emoción fue doble: no solo se preparaban para recibir a sus hijos, sino que lo harían prácticamente al mismo tiempo. Ahora, además de hermanas, comparten una nueva etapa como madres primerizas, viviendo los primeros días con sus bebés y creando recuerdos que, sin duda, marcarán para siempre a toda la familia.

El medio digital La Liberté recoge su testimonio, profundizando en la experiencia común de acompañarse en un momento tan importante.

Una noche turbulenta

Tras meses de acompañamiento, la noche del 25 de julio, Juliette llamó a su hermana para contarle que estaba sintiendo contracciones muy fuertes. Por su parte, Emmanuelle también sentía contracciones, pero mucho más leves. Esta llamada supuso el inicio de una noche muy larga que terminaría desplazándolas a ambas al hospital casi al mismo tiempo.

Primeros días de vida de
Primeros días de vida de un recién nacido (Infobae España, imagen ilustrativa)

La noche fue larga y llena de tensión para ambas hermanas. Mientras Juliette recorría los pasillos de la maternidad para aliviar las contracciones, Emmanuelle enfrentaba un parto que empezaba a complicarse. Se escribían mensajes entre contracción y contracción, compartiendo la incertidumbre. Cuando Emmanuelle dejó de responder, el silencio aumentó la preocupación de Juliette, que también veía cómo su propio parto se estancaba.

Finalmente, tras horas de espera, Emmanuelle logró dar a luz, mientras que Juliette, agotada, recibió a su pequeña Lola poco antes de las ocho de la tarde. Semanas después, ambas recuerdan ese día con alivio y emoción. Aunque el camino no fue fácil, compartirlo las unió aún más. Lo que empezó como un deseo familiar terminó convirtiéndose en una historia compartida llena de fuerza.

Igualdad y respeto en la infancia

Ambas hermanas coinciden en que se sienten aliviadas de haber tenido hijos de distinto sexo, una pequeña diferencia que —aunque les sirva como broma familiar— no debería marcar ninguna diferencia real. Al fin y al cabo, es ridículo pensar el sexo desde una perspectiva desigualitaria: los niños son niños, y cada uno crecerá con su propia personalidad.

Mariana Verón Por Tati Schapiro - El Deseo De Ser Mamá

Aunque ahora están centradas en adaptarse a la maternidad, reconocen que les gustaría poder estar más presentes la una para la otra como tías. Aun así, confían en que sus hijos crecerán muy unidos: “van a compartir cumpleaños toda la vida”, dicen con una mezcla de ternura. Como si fuera poco, los bebés nacieron con prácticamente el mismo peso y talla, y comparten signo zodiacal. Una coincidencia que, para ellas, confirma que su historia familiar es muy especial.

Temas Relacionados

MaternidadHermanasNiñosCoincidenciaEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Víctor Küppers: “La vida no va de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria”

El experto en crecimiento personal invita a reflexionar sobre la autenticidad y el valor de lo cotidiano

Víctor Küppers: “La vida no

Una mujer muere golpeada por su pareja y tras llamar nueve veces en cuatro horas a los servicios de emergencia: “¿Se cree que somos taxis?”

Tras visitar a la víctima una vez, los servicios médicos decidieron que ya era suficiente a pesar de haberla recomendado que llamara si sus heridas se agravaban

Una mujer muere golpeada por

Patatas al horno a la siciliana, una guarnición diferente inspirada en la tradición italiana

En esta receta al horno, las patatas se acompañan de tomates cherry, aceitunas, orégano y queso parmesano, dando como resultado una guarnición llena de sabor perfecta para acompañar carnes y pescados

Patatas al horno a la

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

La afluencia de compradores se intensificaba en fechas señaladas, especialmente durante fiestas patronales, momento en que la demanda de droga aumentaba de forma considerable

Desarticulado el “santuario” del speed

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

A su juicio, la decisión de atacar en pleno horario de apertura, con el museo lleno de visitantes, revela una sangre fría notable, aunque la banda cometió “fallos de principiantes”

Un ex ladrón comparte todos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulado el “santuario” del speed

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

Un ex ladrón comparte todos los errores que cometieron los ladrones del Louvre: “Nunca se me ha caído una joya en 25 robos”

Una pareja es juzgada por invadir el espacio común en su comunidad de vecinos tras colocar su lavadora y tendedero en el patio de luces

Procedente el despido de un trabajador social de Cruz Roja por errores reiterados en los informes de los solicitantes de protección internacional

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si tu empresa te despide por haber cogido un permiso de hospitalización, será nulo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos