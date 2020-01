Así arrancó una búsqueda por dos caminos para convertirse en lo que se conoce como “mamá soltera por elección”. No le quedó método sin probar. Mientras esperaba el llamado del juzgado, se hizo un tratamiento de fertilidad con esperma de donante y sus propios óvulos. No funcionó y, como ya tenía 43 años, volvió a probar pero esta vez no sólo con esperma de donante sino también con óvulos donados. Visto con distancia, cada paso terminó siendo útil porque las mujeres solas o parejas que recurren a la ovodonación deben, tarde o temprano, atravesar lo que se conoce como “duelo genético”: la elaboración y la aceptación de que tu hija o hijo no tendrá tus genes.