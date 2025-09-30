Estos son los objetos que necesitas para que tu baño sea más bonito y práctico, según una experta: “Se colocan en segundos”

Objetos útiles para el baño según María Fernández (Composición Infobae España con Canva)

El baño es una estancia del hogar más privada y que no se tiene tan en cuenta a la hora de crear una buena decoración que no solo sea bonita sino también práctica. Es un lugar pequeño que además debe mantenerse higienizado para eliminar bacterias y controlar olores.

La experta en decoración María Fernández a través de su cuenta de TikTok (@marianordichouse) enseña algunos objetos que se necesitan en el baño y que son pequeños detalles para hacerlo más bonito y práctico. Todos ellos se pueden encontrar fácilmente en las tiendas y seguro que le cambia la vida a más de uno.

Lo primero son las alfombras de piedra diatomita. Están hechas de un material que absorbe la humedad y sirve como método de filtración. María Fernández lo recomienda porque se seca sola en segundos, es antideslizante, fácil de limpiar y evita bacterias y mal olor. La experta lo pone en valor por encima de las alfombras de tela.

Otro objeto muy práctico son los colgadores de toalla sin taladro. Actúan con una ventosa o un pegamento que se adhiere a los azulejos del baño y aguantan el peso de las toallas y albornoces. Tal y como explica María Fernández, “se colocan en segundos” y además se pueden cambiar cuando uno quiera, sin necesidad de utilizar taladradora.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Los set de recipientes para jabones sirven para poner los líquidos de manera uniforme en unos botes iguales con unas etiquetas para diferenciarlos. La experta recomienda comprarlos “sin colores chillones” y de esta forma “el baño se ve mucho más ordenado”.

La limpieza de la mampara también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Después de cada baño, gotas de agua y marcas se quedan impregnadas en el cristal de esta. Por ello, recomienda una rasqueta especial para mamparas. De esta manera, eliminas todas aquellas manchas para que vuelva a estar como recién comprada.

Finalmente, María Fernández recomienda un producto innovador y muy práctico: la escobilla de silicona con dispensador recargable. No es una escobilla normal, sino que tiene un hueco para introducir gel de baño o líquido limpiador de inodoros. De esta manera, al utilizarla sale dicho gel. “La recargas con gel de baño y en treinta segundos tienes el inodoro impecable”, dice la experta.

Importancia de la higiene en el baño

El baño es uno de los lugares de la casa más importantes. Aunque parezca que es una estancia más privada, es una de las más utilizadas por los miembros del hogar y también frecuentada por visitas. Es una área que puede acumular suciedad y muchas bacterias de forma muy rápida si no se tiene una buena higiene.

La humedad que hay constantemente en ese espacio por las duchas, los lavabos y los inodoros hace que sea muy vulnerable a gérmenes, bacterias y la aparición de moho. Por ello, una limpieza regular ayuda a eliminar todos esos focos de infecciones. No solo se trata de quitarlos con productos, también se incluye la ventilación con aire fresco.

La limpieza de forma regular deriva a la eliminación de malos olores que se acumulan por el simple uso diario y por las propias tuberías. Utilizar productos con aromas frescos ayudará a quitarlos y a disimularlos en caso de que no se puedan ir del todo.

Consejos para mantener tu baño limpio

Mantener una rutina de limpieza es clave para mantener esa buena higiene en tu baño. Desde First Pro establecen una serie de consejos para conseguir efectividad. Consideran tres tipos de limpieza:

Diaria : cada día unos minutos limpiando los espacios básicos del baño, como lavabo o espejo.

Semanal : limpieza más profunda que incluye la ducha o bañera, el inodoro o los : limpieza más profunda que incluye la ducha o bañera, el inodoro o los azulejos

Mensual: limpieza exhaustiva en la que incluye lugares menos accesibles debajo de los lavabos o detrás del inodoro. También una revisión y limpia de los extractores de aire o los filtros.

Para llevar a cabo este calendario, es necesario una serie de suministros que hagan la mejor limpieza posible. Los limpiadores multiusos, desinfectantes, limpiadores de moho y los descalcificadores son los necesarios y es importante tenerlos en un lugar accesible para animarse a realizar esas tareas.

Por último, prestar atención a las zonas críticas: inodoro, ducha o bañera, lavabo, encimeras, espejos y todo tipo de cristales. En cada uno de ellos, limpiar no solo aquello que se ve sino el interior para una limpieza completa.