Aitana vende su casa en Dehesa de la Villa por más de un millón de euros: un chalet reformado de tres plantas, 270 m² y paneles solares

Aitana en un concierto llevado a cabo en Barcelona (Europa Press)

Aitana Ocaña se ha posicionado como una de las personalidades más reconocidas de la industria musical española contemporánea. Su notoriedad alcanza tal grado que basta mencionar su nombre de pila para asociarla con una carrera que, en apenas unos años, ha sumado millones de seguidores y reproducido algunos de los mayores logros de la música pop nacional. Nacida el 27 de junio de 1999, la cantante cuenta con cuatro álbumes estudio, a saber Spoiler, 11 Razones, Alpha y el reciente Cuarto Azul, que han sido responsables de acumular cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

La popularidad de la cantante trasciende lo musical, pues en Instagram supera los 4,5 millones de seguidores y ha protagonizado colaboraciones con marcas internacionales con marcas como Yves Saint Laurent Beauty, GHD o Coca-Cola. Pero, más allá del escenario y las cifras digitales, la catalana proyecta una imagen de éxito que la diferencia del conjunto de su generación en un aspecto especialmente relevante para los jóvenes españoles: el acceso a la vivienda.

Aitana anuncia una nueva fecha de concierto en Barcelona. (@Aitanax)

En un contexto marcado por salarios bajos, hipotecas difíciles de asumir y precios inmobiliarios elevados, la artista se ha convertido en propietaria de varias viviendas, apostando por la inversión inmobiliaria como medio para canalizar los beneficios de su carrera. En febrero, durante su visita a La Revuelta, la cantante afirmó a David Broncano que “casi todo lo que ganaba lo invertía en patrimonio” y que ya tenía “cuatro casas, dos de ellas alquiladas”.

Así es la casa que Aitana ha vendido

Entre las propiedades de la artista destaca un chalet de tres plantas ubicado en la zona de Dehesa de la Villa, en Madrid. Según ha confirmado Vanitatis, este inmueble fue adquirido por Aitana en 2020, época en la que mantenía una relación sentimental con el actor Miguel Bernardeau. La vivienda, que posee una superficie construida de 270 metros cuadrados sobre una parcela de 330 metros cuadrados, fue sometida a una reforma integral supervisada personalmente por el padre de la cantante. Con paneles solares y equipamientos de última generación, la propiedad conjuga sostenibilidad y confort y se encuentra equipada con todo tipo de lujos.

Tras varios meses en el mercado, la operación de venta se completó a finales de septiembre ante un notario de Madrid, por un importe que supera el millón de euros, según la información de Vanitatis. Por su parte, El Español asegura que el proceso se desarrolló con total discreción, priorizando evitar la exposición mediática o la llegada de curiosos frente a posibles compradores reales. Y es que hubo al menos un intento fallido de venta en el pasado antes de que se cerrase finalmente la transacción.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un ciclo para coronarse como princesa del pop español. (EFE)

La adquisición de esta vivienda se relacionó en su momento con la estabilidad sentimental de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau. Ambos figuraron durante años como una de las parejas más populares y seguidas entre la juventud española, relación que se extendió desde 2018 hasta su ruptura en 2022. El domicilio, situado cerca de la residencia de los padres del actor, Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, se identificó como un gesto de compromiso. Tras la separación, la artista se trasladó a las afueras de Madrid, donde reside actualmente.

La próxima gran etapa profesional de Aitana se materializará en la gira Cuarto Azul World Tour, que tiene como fecha de inicio el 14 de marzo de 2026 en Buenos Aires, dentro del marco de Lollapalooza Argentina, y cierre previsto para el 6 de noviembre en Ciudad de México. Entre las ciudades anunciadas se encuentran Madrid, Barcelona, Bogotá, México DF y Sevilla, abriendo así una expansión internacional que responde al incremento de su popularidad en América Latina. Después de lograr llenos en estadios españoles con giras anteriores, la cantante prepara un salto global a los 26 años, momento que coincide con una etapa de madurez artística y personal, según fuentes de su entorno.