España

Un hombre desmonta a todos los terraplanistas con solo una cámara en su garaje

El propósito de este vídeo, hecho desde una cámara de seguridad, era observar como varían las sombras proyectadas por un edificio a lo largo de 360 días

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

Llevamos toda la vida escuchando diferentes teorías sobre la verdadera forma del planeta Tierra, entre ellas, la más popular es la que afirma que en realidad es plana. Los defensores de esta afirmación, opinan que vivimos sobre un disco inmóvil cubierto por una cúpula. Sin embargo, un reciente experimento compartido en redes sociales ha vuelto a mostrar que no se necesita un gran presupuesto ni instrumentos sofisticados para comprobar que la Tierra, efectivamente, es redonda.

El autor del experimento decidió instalar una cámara de seguridad enfocando hacia su garaje y dejarla grabando durante todo un año. Su propósito no era otro que observar cómo variaban las sombras proyectadas por el edificio a lo largo del tiempo. Día tras día, a la misma hora, marcó en el suelo el extremo de la sombra del garaje. Tras doce meses de paciencia y constancia, el resultado fue tan simple como revelador: las marcas formaban un perfecto número ocho.

La explicación científica detrás de este fenómeno

Esa figura, conocida como analema, es uno de los fenómenos más fascinantes de la observación astronómica cotidiana. Aparece cuando se registra la posición del Sol a la misma hora durante todo un año. Desde el punto de vista de la Tierra, el astro parece moverse ligeramente hacia el este o hacia el oeste dependiendo de la época del año, y también más alto o más bajo en el cielo según la estación. La combinación de estos movimientos da lugar al característico patrón en forma de ocho.

La explicación científica del analema está bien documentada y confirmada por múltiples observaciones. Tal como detalla la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, la forma del analema se debe a dos factores principales: la inclinación del eje terrestre y la forma elíptica de la órbita que la Tierra describe alrededor del Sol.

El vídeo desde la cámara
El vídeo desde la cámara del garaje de un usuario en Reddit que confirma que la Tierra es redonda

Nuestro planeta no gira perpendicularmente respecto a su órbita, sino que su eje está inclinado unos 23,5 grados. Esa inclinación es la responsable de las estaciones y de que la altura del Sol sobre el horizonte varíe con los meses. Por otro lado, la órbita terrestre no es un círculo perfecto, sino una elipse. Esto significa que la velocidad con la que la Tierra se traslada alrededor del Sol cambia ligeramente según la posición: es mayor cuando está más cerca (en el perihelio) y menor cuando está más lejos (en el afelio).

Ambos fenómenos, combinados, hacen que el Sol no aparezca siempre en el mismo punto del cielo a la misma hora. Si la órbita terrestre fuera perfectamente circular y el eje no estuviera inclinado, el Sol se vería siempre en la misma posición al mediodía, y el analema simplemente no existiría. La presencia de esa curva doble es, por tanto, una consecuencia directa de la geometría del sistema Tierra-Sol y una evidencia indirecta de que nuestro planeta es una esfera que gira sobre sí misma.

Bajo coste, paciencia y curiosidad

Aunque este sencillo experimento no muestra de manera directa la curvatura del planeta, sus resultados encajan perfectamente con el modelo esférico y resultan imposibles de explicar desde una concepción plana del mundo. En otras palabras, la simple observación de las sombras diarias demuestra que el comportamiento del Sol responde a un modelo tridimensional en movimiento, no a una superficie inmóvil y plana.

Más allá de las polémicas en redes o de los debates con los llamados “terraplanistas”, el vídeo difundido por el usuario demuestra algo mucho más profundo: que la ciencia puede hacerse con recursos mínimos, paciencia y curiosidad. Sin necesidad de telescopios ni viajes espaciales, basta con una cámara, un garaje y la disposición de observar el cielo durante un año para obtener una de las pruebas más elegantes de que vivimos en un planeta redondo que gira alrededor del Sol.

Temas Relacionados

TierraCienciaPlanetaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Nicolas Sarkozy ingresa en prisión por haber recibido dinero de Gadafi para financiar su campaña

El expresidente de Francia ingresa en la prisión parisina de La Santé, donde cumplirá una condena de cinco años

Nicolas Sarkozy ingresa en prisión

‘Operación Triunfo’ apoya a Leire Martínez: el mensaje de Chenoa tras la polémica con Amaia Montero y ‘La Oreja de Van Gogh’

La cantante se sube al escenario con los concursantes para interpretar su primer single en solitario, en plena polémica por el regreso de Amaia Montero al grupo

‘Operación Triunfo’ apoya a Leire

Gala 5 de ‘Operación Triunfo’ 2025: Judit se convierte en la cuarta expulsada y Lucía Casani y Max nominados

Judit se convierte en la cuarta expulsada de la edición con un 49,7% de los votos, en la noche más reñida del concurso

Gala 5 de ‘Operación Triunfo’

Ignacio de la Calzada, abogado: “Te puedes ir de tu empresa con indemnización si te debe tres nóminas o se retrasa seis meses en el pago del salario”

La reforma del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores permite la extinción voluntaria del contrato

Ignacio de la Calzada, abogado:

Obligan a un hombre a pagar por sentar a su hijo de 13 meses en una trona: “No es un peluche”

Sucedió en el restaurante Les Grands Buffets de Narbona. El precio por la trona ascendía a 65,90 euros

Obligan a un hombre a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA

La jueza de la DANA rechaza las “teorías conspirativas” que quería introducir una acusación en la causa: “Se pretende una deriva aberrante”

El ‘Eurodrone’ se acerca con su diseño final cerrado y Francia continúa en el proyecto a pesar de haber planteado “sanciones”

Los países más preparados para conductores mayores de 65 años: España se encuentra entre los primeros

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Te puedes ir de tu empresa con indemnización si te debe tres nóminas o se retrasa seis meses en el pago del salario”

Christian Vidal, empresario: “Compramos coches en 500 o 10.000 euros, y al final los podemos vender por tres, cuatro o cinco veces más”

Cambio de euro a dólar hoy 21 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Autónomos y asalariados, dos realidades opuestas: los primeros ganan menos pero trabajan 7 horas más a la semana, y el 80% cotiza la base mínima

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español