Ciencia

Descubren un mecanismo que permitió la acumulación de oxígeno en la Tierra: su rol en el origen de la vida

Un equipo de investigadores australianos logró reconstruir el proceso que impulsó una transformación fundamental en la historia del planeta

Guardar
El estudio proporciona evidencias de
El estudio proporciona evidencias de cómo la llegada de ciertos nutrientes a los océanos primitivos pudo desencadenar la proliferación de microbios fotosintéticos, catalizando así la acumulación de oxígeno que cambió de manera irreversible la atmósfera terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El fósforo, un nutriente esencial para la fotosíntesis, llegó a los océanos antiguos y comenzó el primer aumento importante del oxígeno atmosférico en la Tierra hace más de dos mil millones de años". Esta sorprendente conclusión fue divulgada recientemente por investigadores de la Universidad de Australia Occidental.

El avance fue publicado en Nature Communications y permitió desentrañar un mecanismo clave.

El estudio, liderado por el Dr. Matthew Dodd de la Facultad de Tierra y Océanos de la Universidad de Australia Occidental, se centró en analizar cómo los pulsos de fósforo favorecieron la proliferación de microbios fotosintéticos. Según explicó el Dr. Dodd, “estos pulsos de fósforo impulsaron la absorción de carbono orgánico y permitieron la acumulación de oxígeno en el aire, un punto de inflexión que, en última instancia, hizo posible la vida compleja”.

El avance científico descrito permite
El avance científico descrito permite comprender el papel de los nutrientes en la evolución de la Tierra y cómo estos influyeron en la transformación de su atmósfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprender este fenómeno, el equipo combinó un archivo global de rocas carbonatadas antiguas con modelos que simulan el sistema climático terrestre.

De este modo, lograron demostrar que tanto el fósforo oceánico como el oxígeno atmosférico experimentaron fluctuaciones paralelas durante el denominado Gran Evento de Oxidación (GOE). La medición del fosfato asociado al carbonato, un indicador del fosfato disuelto en el agua de mar, permitió rastrear señales de isótopos de carbono que reflejan la productividad biológica y el entierro de carbono.

Los investigadores llevaron a cabo miles de experimentos de modelización, que evidenciaron que los aumentos transitorios en el suministro de fósforo a los océanos reproducían tanto una oxigenación rápida como huellas isotópicas distintivas en el registro de rocas. Este resultado respalda la hipótesis de que el fósforo fue el regulador clave que permitió la acumulación de oxígeno en la atmósfera.

El Dr. Dodd subrayó la importancia de este proceso al afirmar que “el oxígeno es la moneda fuerte de la vida compleja, y cuando los niveles de fósforo aumentaron en los océanos primitivos, la fotosíntesis se aceleró”. Añadió que, al enterrar más carbono orgánico, el oxígeno quedó libre para acumularse en la atmósfera, y así fue como la Tierra “respiró hondo por primera vez”.

El Dr. Matthew Dodd señaló
El Dr. Matthew Dodd señaló que la aceleración de la fotosíntesis provocada por el ingreso de nutrientes a los mares primitivos permitió enterrar más carbono orgánico y facilitó la liberación de oxígeno en el aire, proceso sin el cual no habría sido posible la vida compleja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicancias del estudio

Más allá de su relevancia para la historia terrestre, los resultados del estudio ofrecen herramientas para la astrobiología. El Dr. Dodd señaló: “Los astrónomos consideran cada vez más las atmósferas ricas en oxígeno como objetivos principales en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, pero el oxígeno puede, en principio, surgir sin biología”.

En este sentido, el trabajo proporciona un marco para distinguir entre procesos biológicos y abióticos en la generación de oxígeno, al identificar un regulador de nutrientes que conecta océanos, biología y atmósfera. “Ofrecemos una vía biológica comprobable para la creación y el mantenimiento del oxígeno en los mundos vivos”, afirmó el Dr. Dodd, quien también destacó que el estudio “proporciona un marco para interpretar las detecciones de oxígeno en planetas fuera de nuestro sistema solar”.

En el artículo, los autores detallaron que “el Gran Evento de Oxidación (GOE) representa un aumento importante en la concentración atmosférica de O₂ entre aproximadamente 2.430 y 2.060 millones de años atrás, que culminó en el cambio permanente a una atmósfera oxigenada. Sus causas siguen siendo debatidas.

El equipo también precisó que “el GOE encapsula el aumento permanente inicial del O₂ atmosférico. En consecuencia, este fue un evento importante en la evolución de la habitabilidad de la Tierra, que allanó el camino hacia la atmósfera oxigenada de la Tierra, el surgimiento de la vida eucariota y las transformaciones geoquímicas de la superficie y el interior de la Tierra. Si bien existen múltiples líneas de evidencia para el GOE, su comienzo a menudo se ha definido por la desaparición del fraccionamiento independiente de la masa de los isótopos de azufre (MIF-S) en sulfuros y sulfatos sedimentario“.

Temas Relacionados

Planeta TierraOxígenoFósforoVida complejaúltimas noticias

Últimas Noticias

La ciencia afirma que la mayoría de las personas podrían vivir hasta los 95 con buena salud, pero con 4 condiciones

Eric Verdin, experto en envejecimiento, afirmó a TIME que algunas simples acciones permiten impulsar la longevidad. Claves para ponerlas en práctica

La ciencia afirma que la

Más allá del sedentarismo: un hallazgo arqueológico revela que la debilidad ósea es ancestral, afirma un estudio

Un análisis de 1.800 esqueletos de diferentes épocas demuestra que la pérdida de resistencia de los huesos responde a procesos biológicos propios de la especie. ¿Puede revertirse? Qué dice la ciencia

Más allá del sedentarismo: un

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Un equipo de la NASA y la University of Maryland detectó cinco compuestos orgánicos en el hielo que rodea una protoestrella de la Gran Nube de Magallanes. Por qué este descubrimiento asombra a los expertos

Hallazgo inédito: identifican una galaxia

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

Mediante el uso de espectroscopia avanzada, un grupo de científicos identificó una señal espectral única. Cuáles son los tres factores que moldearon la historia marciana y por qué aseguran que sirven como termómetro natural de la actividad geotérmica y volcánica del planeta rojo

El hallazgo de un mineral

Descubren en Jordania un imponente complejo ceremonial con monumentos de piedra de hace 5.500 años

Un equipo de científicos halló más de 95 estructuras prehistóricas en Murayghat, durante excavaciones que revelan prácticas rituales y reuniones colectivas en una época de transformaciones sociales

Descubren en Jordania un imponente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinan a Miguel Bahena, alcalde

Asesinan a Miguel Bahena, alcalde de Pisaflores, Hidalgo

El Gobierno apuesta por un resultado decoroso este domingo y Milei define el reseteo de la gestión y el Gabinete

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 20 de octubre

Ejército asegura más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Culiacán, Sinaloa

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Chihuahua, según la IA?

INFOBAE AMÉRICA
EEUU planea aplicar aranceles de

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Lula nombra un nuevo ministro de Presidencia ante la salida de Macedo para presentarse a la reelección en 2026

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

ENTRETENIMIENTO

Keira Knightley “enloqueció” por la

Keira Knightley “enloqueció” por la fama tras Piratas del Caribe: “Entré en modo supervivencia”

La vez que Jennifer Lawrence le dio a Robert Pattinson comida sacada de su basura: “No le importó”

El asesino de John Lennon admitió el verdadero motivo por el que mató al músico: “Quería ser famoso”

Rosalía anunció “Lux”: Esto es lo que se sabe del nuevo disco de la cantante española

Timothée Chalamet sorprende a Hollywood con un insólito premio: el irónico mensaje del actor desde el set de Dune