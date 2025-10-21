Trabajar de elfo en Laponia es más fácil de lo que pensabas: uno de los requisitos es creer en Santa Claus

Una empresa familiar te ofrece estar en contacto con los renos de Papá Noel durante viajes organizados en trineo. (Europa Press)

Se acerca la época favorita de millones de personas: los hogares empiezan a oler a canela y dulces, predominan los tonos verdes y rojos y, si cerramos los ojos y nos concentramos, casi podemos escuchar las campanillas del trineo mágico de Papá Noel, con el que recorre todo el mundo en una noche. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lo consigue?

Lo cierto es que no es una tarea fácil, por lo cual cada año tiene que contratar a nuevos elfos para que le ayuden con las preparaciones, los regalos y el viaje. Y, sobre todo, a cuidar los renos.

¿Te gustaría trabajar con Papá Noel? Ahora es tu oportunidad: el equipo de Santa Claus Reindeer en Rovaniemi está buscando a incorporar nuevos perfiles a su equipo. La empresa familiar ofrece experiencias inolvidables con renos en pleno corazón de Santa Claus Village en Rovaniemi, Finlandia, y en la nueva granja de renos, que se llama Taava. Rodeados de la belleza natural de Laponia y la magia del Círculo Polar Ártico, crean cada día conexiones significativas entre personas, animales y naturaleza.

Pero el trabajo de la empresa va mucho más allá de organizar paseos en trineo: también crean experiencias y son embajadores de “una tradición profundamente arraigada en la cultura y en la vida del norte”, en palabras de la empresa.

¿Qué harás como elfo?

Unirse al equipo de la empresa, implica pasar a formar parte de toda la magia que rodea esta experiencia navideña.

Las tareas a realizar contribuyen a crear momentos inolvidables para familias, parejas y viajeros en busca de la magia de Laponia. Uno de los imprescindibles del trabajo es estar rodeado de renos, naturaleza y visitantes internacionales, y ofrecer encuentros diarios, igual de enriquecedores para los visitantes y para los huéspedes.

Toda esta experiencia tiene lugar en un entorno profesional y bien estructurado, situado en pleno corazón de Santa Claus Village. Allí, el encanto único y atmosférico del Círculo Polar Ártico creará recuerdos inolvidables.

¿Qué cualidades tienes que tener?

Además de bondad, generosidad y alegría, desde la empresa piden algunas cualidades y conocimientos más para poder unirse al equipo:

Una actitud sincera y abierta

Una creencia genuina en Santa Claus y Mrs. Santa Claus

Responsabilidad y compromiso con el bienestar animal

Gran sentido de seguridad y calma con los animales y los huéspedes

Flexibilidad y capacidad para trabajar en un entorno estacional

Habilidades lingüísticas (inglés imprescindible, otros idiomas son una ventaja – p. ej. italiano, francés, alemán)

Experiencia previa en turismo, guía o atención al cliente es una ventaja

La empresa acepta candidaturas a lo largo de todo el año y anima a los interesados a no dudar en apuntarse, ya que “Siempre nos alegra recibir candidaturas de personas motivadas y con gusto tendremos en cuenta tu perfil para futuras oportunidades”.

Respeto por el medioambiente

Pertenecer a una comunidad tan especial, también implica tener una serie de valores “profundamente arraigados en el respeto por la naturaleza y la responsabilidad”.

Desde la empresa explican que están comprometidos a trabajar estrechamente por el bien del medioambiente y aspiran a ser líderes en turismo sostenible.