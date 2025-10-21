España

La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

Una cláusula en el testamento permite repartir bienes sin que los herederos entren en conflicto y evita largos procesos judiciales entre los hijos

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El abogado Iñaki Barredo revela
El abogado Iñaki Barredo revela una solución legal poco conocida para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio por la herencia. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

A la hora de tener que elaborar un testamento o un reparto de bienes, surgen muchas dudas e inquietudes dentro de las familias. Sobre todo, lo que más se intenta evitar es que surjan conflictos y disputas judiciales entre los hijos al heredar, pero hay veces que no se sabe cómo.

Por eso, el abogado Iñaki Barredo, conocido por su actividad divulgativa en redes sociales, ha revelado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@inakibarredoabogados) una solución legal poco conocida. El experto ha detallado los riesgos que implica no planificar en detalle la transmisión del patrimonio, y subraya la importancia de una cláusula específica que puede ahorrar problemas familiares y trámites que suben mucho el presupuesto.

“Lo ideal sería hacer un testamento individualizado”

Durante su explicación, Barredo ha identificado cuál es la cuestión central que más preocupa a quienes se plantean organizar su herencia. “La pregunta que más gente me hizo el otro día en la conferencia sobre herencias y testamentos, fue la pregunta del millón”, ha admitido. El letrado señala que existe una certeza generalizada sobre la utilidad de hacer testamento, ya que “ahorra dinero, ahorra tiempo, ahorra trámites”.

No obstante, las dudas persisten a la hora de repartir, en términos prácticos, los bienes, que normalmente consisten en una vivienda y algunos ahorros, una situación habitual entre la clase media española. El experto insiste en que “lo ideal sería hacer un testamento individualizado”, ajustado a cada caso familiar.

Así, cada hijo aceptaría los bienes que le corresponden como legado, con el objetivo de evitar “problemas, líos, bloqueos de herencias, enfados entre hijos, gastos extras y trámites extras”, según Barredo. Un testamento diseñado con esta precisión contribuye a una liquidación más ágil y sencilla.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

Cláusula para evitar proindivisos: cómo funciona

Frente a las dificultades para repartir bienes indivisibles, como inmuebles, surge la pregunta de cómo asignar estos patrimonios entre varios herederos sin generar situaciones de copropiedad forzosa. Según Barredo, “la pregunta del millón” queda resuelta “metiendo la famosa cláusula de evitación de proindivisos”. Esta disposición legal permite designar mecanismos en el testamento para evitar que los hijos hereden un bien en proindiviso, es decir, en copropiedad no dividida, y anticipa vías para adjudicar los bienes o forzar la venta si no existe acuerdo entre los beneficiarios.

El abogado explica que la inclusión de esta cláusula “evita bloqueos, evitas copropiedades, evitas que tus hijos se enfaden y, sobre todo, evitas que tus hijos acaben en juicio”. Resalta que “esta fue la pregunta que más gente me ha hecho porque al final es verdad. Estamos todos en una clase media donde tenemos una vivienda, algunos tienen suerte y tienen dos”, reconoció, subrayando la dificultad real de repartir estos patrimonios entre tres o más herederos.

“La realidad es que cuando tenemos más de dos hijos, pues a veces es difícil hacer dos lotes, dos legados para dividirnos una parte similar o parecida”, puntualizó el experto. Por este motivo, destacó la utilidad de la mencionada cláusula: “Con la cláusula para evitar proindivisos podemos evitar ese problema”.

Temas Relacionados

HerenciasHerencias EspañaTestamentoRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Fiscalía francesa fija en 88 millones de euros las nueve joyas robadas en el Museo del Louvre

Este domingo fueron sustraídos collares, broches y tiaras pertenecientes a las vitrinas de Napoleón y la Emperatriz

La Fiscalía francesa fija en

Prediabetes: qué es y cinco consejos para controlarla

Esta enfermedad se puede revertir con ayuda médica y buenos hábitos

Prediabetes: qué es y cinco

El plan de Melanie Griffith en Madrid tras la boda de Stella del Carmen: invitada de honor en un evento de belleza

La exmujer de Antonio Banderas ha aprovechado su visita a España para acudir a un evento de una marca de la que es embajadora

El plan de Melanie Griffith

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

El 39% de los pisos que se ofertan en el mercado con ‘bicho’ se encuentran en Cataluña, mientras que en Soria no se comercializa ninguno

‘Se vende con okupa dentro’:

Una polémica taurina, sangre española e internacional y dos coros centenarios: quiénes son las colaboraciones de Rosalía en ‘Lux’, su esperado cuarto álbum de estudio

Con la Orquesta Sinfónica de Londres, se unen las voces de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, y coros como la Escolania de Montserrat o el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, junto a Yahritza e Yves Tumor

Una polémica taurina, sangre española
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus

Yolanda Díaz protagoniza un lapsus en el Senado afirmando que “queda Gobierno de corrupción para rato”

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un ex alto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólare

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

ECONOMÍA

‘Se vende con okupa dentro’:

‘Se vende con okupa dentro’: el 3% de las viviendas a la venta en España están okupadas y cuestan la mitad que las libres

Cuál es el salario de Gabriel Rufián como diputado en el Congreso: 28.000 euros en el banco, un coche de segunda mano y una hipoteca

El 37% de la población española necesitaría un segundo empleo para llevar una vida digna

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

El Gobierno crea el Observatorio de la Vivienda Turística para conciliar el turismo y su convivencia con los residentes

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica