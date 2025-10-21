La pregunta del millón sobre las herencias: hay una cláusula para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio

El abogado Iñaki Barredo revela una solución legal poco conocida para evitar que tus hijos se enfrenten o vayan a juicio por la herencia. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

A la hora de tener que elaborar un testamento o un reparto de bienes, surgen muchas dudas e inquietudes dentro de las familias. Sobre todo, lo que más se intenta evitar es que surjan conflictos y disputas judiciales entre los hijos al heredar, pero hay veces que no se sabe cómo.

Por eso, el abogado Iñaki Barredo, conocido por su actividad divulgativa en redes sociales, ha revelado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@inakibarredoabogados) una solución legal poco conocida. El experto ha detallado los riesgos que implica no planificar en detalle la transmisión del patrimonio, y subraya la importancia de una cláusula específica que puede ahorrar problemas familiares y trámites que suben mucho el presupuesto.

“Lo ideal sería hacer un testamento individualizado”

Durante su explicación, Barredo ha identificado cuál es la cuestión central que más preocupa a quienes se plantean organizar su herencia. “La pregunta que más gente me hizo el otro día en la conferencia sobre herencias y testamentos, fue la pregunta del millón”, ha admitido. El letrado señala que existe una certeza generalizada sobre la utilidad de hacer testamento, ya que “ahorra dinero, ahorra tiempo, ahorra trámites”.

No obstante, las dudas persisten a la hora de repartir, en términos prácticos, los bienes, que normalmente consisten en una vivienda y algunos ahorros, una situación habitual entre la clase media española. El experto insiste en que “lo ideal sería hacer un testamento individualizado”, ajustado a cada caso familiar.

Así, cada hijo aceptaría los bienes que le corresponden como legado, con el objetivo de evitar “problemas, líos, bloqueos de herencias, enfados entre hijos, gastos extras y trámites extras”, según Barredo. Un testamento diseñado con esta precisión contribuye a una liquidación más ágil y sencilla.

Cláusula para evitar proindivisos: cómo funciona

Frente a las dificultades para repartir bienes indivisibles, como inmuebles, surge la pregunta de cómo asignar estos patrimonios entre varios herederos sin generar situaciones de copropiedad forzosa. Según Barredo, “la pregunta del millón” queda resuelta “metiendo la famosa cláusula de evitación de proindivisos”. Esta disposición legal permite designar mecanismos en el testamento para evitar que los hijos hereden un bien en proindiviso, es decir, en copropiedad no dividida, y anticipa vías para adjudicar los bienes o forzar la venta si no existe acuerdo entre los beneficiarios.

El abogado explica que la inclusión de esta cláusula “evita bloqueos, evitas copropiedades, evitas que tus hijos se enfaden y, sobre todo, evitas que tus hijos acaben en juicio”. Resalta que “esta fue la pregunta que más gente me ha hecho porque al final es verdad. Estamos todos en una clase media donde tenemos una vivienda, algunos tienen suerte y tienen dos”, reconoció, subrayando la dificultad real de repartir estos patrimonios entre tres o más herederos.

“La realidad es que cuando tenemos más de dos hijos, pues a veces es difícil hacer dos lotes, dos legados para dividirnos una parte similar o parecida”, puntualizó el experto. Por este motivo, destacó la utilidad de la mencionada cláusula: “Con la cláusula para evitar proindivisos podemos evitar ese problema”.