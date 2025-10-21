Nicolas Sarkozy ingresa en prisión por haber recibido dinero de Gadafi para financiar su campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa con su esposa Carla Bruni-Sarkozy el día de su encarcelamiento. (REUTERS/Benoit Tessier)

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha ingresado este martes en la prisión parisina de La Santé por haber tratado de obtener fondos ilícitos del régimen libio de Gadafi para financiar su campaña electoral de 2007.

A primera hora de la mañana, el exmandatario ha abandonado su casa acompañado de su esposa, Carla Bruni, y rodeado de una marabunta de cámaras y fotógrafos. En las inmediaciones se encontraban congregadas decenas de personas que han querido mostrar su apoyo con aplausos y entonando la Marsellesa.

El pasado 25 de septiembre, el Tribunal Penal de París le condenó a cinco años por permitir que sus “colaboradores cercanos” intentaran buscar financiación en una reunión con las autoridades libias en Trípoli a cambio de favores económicos y diplomáticos. Sarkozy, estrella del conservadurismo francés, ha continuado defendiendo su inocencia, incluso a pocas horas de su entrada en prisión. “En el momento en que estoy a punto de cruzar los muros de la prisión de La Santé, mis pensamientos están con los franceses de todas las condiciones y opiniones. Quiero decirles con fuerza inquebrantable, que es la mía, que no es un expresidente de la República el que está encerrado esta mañana, sino un inocente”, ha afirmado Sarkozy en un comunicado publicado en X.

El expresidente francés ha asegurado que “seguirá denunciando este escándalo judicial, este vía crucis que he sufrido durante más de diez años” y ha añadido: “La verdad triunfará”, pero el “precio a pagar será devastador”.

Noticia en ampliación