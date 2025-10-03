Malditos Nerds

Peaky Blinders regresará con dos temporadas producidas por Cillian Murphy

La saga británica confirma dos nuevas temporadas en la posguerra, con Cillian Murphy como productor ejecutivo

Por Gustavo Robles

Photo © 2024 Splash News/The
Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group Manchester, UK Cillian Murphy is seen on set, filming 'Peaky Blinders' out in Manchester. Cillian Murphy Films Scenes with Rebecca Ferguson For Peaky Blinders Movie On A Horse In Manchester With A Bloody Face *** Cillian Murphy en el set de rodaje de ‘Peaky Blinders’ en Manchester. Cillian Murphy rueda escenas con Rebecca Ferguson para la película Peaky Blinders a caballo en Manchester con la cara ensangrentada Pictured: Cillian Murphy

Tras el cierre de su sexta temporada, Peaky Blinders refuerza su apuesta anunciando dos nuevas series situadas en 1953, centradas en la siguiente generación de la familia Shelby y en el renacimiento de Birmingham tras la devastación sufrida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Con Steven Knight como creador y Cillian Murphy como productor ejecutivo, la BBC y Netflix buscan conservar el espíritu de la serie original mientras exploran un período de oportunidades y riesgos en una ciudad en constante cambio. La producción contará con los estudios responsables de la serie inicial, además de un equipo renovado que permanece fiel a las raíces del título original.

El escenario en Birmingham después de la guerra

Las próximas series estarán contextualizadas en un momento esencial para la ciudad de Birmingham. En 1953, pocos años después de los masivos bombardeos sufridos durante la guerra, la ciudad enfrenta una etapa de reconstrucción. El guion planteado por Knight presenta una atmósfera de competencia intensa: los proyectos de modernización y renovación urbana se convierten en terreno de disputa entre familias y grupos interesados en controlar la zona. Según la sinopsis oficial, la competencia por dominar el proyecto de reconstrucción de Birmingham se vuelve una lucha intensa y con dimensiones casi míticas.

Steven Knight ha mencionado que su objetivo es contar la historia de una ciudad que resurge de las ruinas del bombardeo. Así, más allá del elemento criminal, la serie busca reflejar el sentir de una sociedad en proceso de transformación, enfrentando tanto oportunidades inéditas como amenazas ocultas tras el progreso.

(Netflix)
(Netflix)

Detalles de producción, elenco y estrategia audiovisual

Cada una de las dos temporadas comprenderá seis capítulos de una hora, filmados en los Digbeth Loc. Studios de Birmingham, ciudad natal de la saga y uno de los escenarios clave para dar autenticidad a la narración. La producción estará a cargo de Kudos y Garrison Drama, las empresas que llevaron adelante las temporadas anteriores y que trabajan actualmente en la película titulada The Immortal Man.

El elenco aún no ha sido revelado. No obstante, se ha confirmado que Cillian Murphy, quien interpretó a Tommy Shelby y fue una de las figuras principales de la serie original, participará como productor ejecutivo, demostrando el compromiso del equipo creativo con la esencia de Peaky Blinders. Lograr el equilibrio entre la introducción de nuevos personajes y el mantenimiento del estilo narrativo será uno de los mayores retos de esta nueva etapa.

Entre los equipos de producción figuran Karen Wilson y Martin Haines por parte de Kudos, Jamie Glazebrook por Garrison Drama, Jo McClellan y Danielle Scott Haughton desde la BBC, así como Mona Qureshi y Toby Bentley de Netflix. Esta colaboración internacional busca aumentar la proyección de la franquicia, haciéndola relevante para un público global sin perder la identidad británica original.

Los retos de una nueva generación Shelby y las expectativas del público

El paso a una nueva generación de la familia Shelby marca un momento crucial: Tommy Shelby y sus hermanos dejan de ser el centro de la historia, que ahora girará en torno a los herederos de esa dinastía ficticia en un entorno completamente diferente. La reconstrucción de Birmingham después de la guerra introduce transformaciones sociales y políticas que el guion pretende aprovechar para enriquecer la narrativa.

Tanto las plataformas productoras como los responsables creativos han destacado su intención de renovar la serie sin perder los elementos que la definen. Lindsay Salt, directora de BBC Drama, enfatizó la importancia de mantener la esencia de la serie. Mona Qureshi, de Netflix, elogió a Knight como uno de los narradores modernos más originales y reafirmó su confianza en el proyecto.

Para los seguidores, el regreso de la saga supone una combinación de continuidad y renovación. Hay altas expectativas, considerando la tendencia de plataformas como Netflix a revivir franquicias exitosas para fidelizar a los antiguos espectadores y atraer a nuevas generaciones. Aunque aún no se conocen los nombres del elenco ni detalles concretos de la trama, el anuncio confirma que la historia de los Shelby está lejos de terminar y que el sello Peaky Blinders continuará influyendo en la ficción televisiva en los años futuros.

