Una mujer de 42 años es encontrada en el apartamento de sus padres tras más de 25 años encerrada por voluntad propia: los vecinos la creían desaparecida

Las autoridades la encontraron con heridas muy graves, casi sin poder moverse y al borde de la muerte

Por Antonio Duro

Mirella Polonia

La ciudad de Świętochłowice (Polonia) ha vivido una historia de película que ha dejado consternados a los habitantes. Mirella, una mujer de 42 años llevaba 27 años escondida. Todo el mundo había asumido su desaparición, la última vez que la gente la vio ella tenía 15 años. Ahora, el periódico polaco Fakt ha revelado todos los detalles de este caso tan intrigante.

El 29 de julio, ruidos inusuales provenientes de un apartamento ocupado exclusivamente por una pareja de jubilados intrigaron a los vecinos. Alertadas, las autoridades llegaron al domicilio y encontraron a la mujer en estado crítico. Fue para todos una sorpresa e incluso difícil de identificar que esa fuera Mirella.

En el año 1998 cuando dejó de salir de casa definitivamente, los vecinos trasladaron sus inquietudes a los progenitores. Las respuestas que obtuvieron cuando preguntaron por ella no terminaban tampoco de encajar. Fundamentalmente porque ellos mismos dieron distintas versiones de lo ocurrido a lo largo del tiempo, y cada cual más diferente entre sí. Entre ellas, llegaron a contarles que había desaparecido, que la habían adoptado y se la habían entregado a su familia biológica, que la habían “secuestrado” o que “había huido de casa”. Versiones distintas pero que nunca les llevaron a pensar que la mujer nunca se había movido de sitio.

¿Cómo ha sobrevivido durante 27 años?

“Encontramos una anotación en el registro de estudiantes que indicaba que dicha persona sí asistió a nuestra escuela. Comenzó sus estudios el 1 de septiembre de 1997 y fue eliminada del registro de estudiantes el 6 de enero de 1998 con una nota aclaratoria que decía: ‘Eliminada a petición de sus padres’”, ha confirmado, Jolanta Daniluk, directora actual de secundaria.

Su estado de salud estaba al límite, en el hospital confirmó que llevaba más de 20 años sin ver la luz. Al acceder al domicilio, las autoridades la encontraron recostada en un sillón y con apenas fuerzas para sostenerse. Tras observar las heridas graves de las piernas la trasladaron de inmediato al hospital.

La mujer nunca había acudido al médico, ni al dentista ni a la peluquería. No tenía documentos de identidad ni un seguro hospitalario. Había sido invisible toda su vida. Según ha declarado la fiscalía: “Pasó todo ese tiempo en una sola habitación y estaba a pocos días de morir si seguía en esas condiciones críticas, afrontando una infección con riesgo de necrosis inminente en ambas piernas”.

La heridas de Mirella

Ella estaba ahí bajo su propia voluntad

La pareja de jubilados, aparentemente inofensivos, están siendo investigados desde entonces. La víctima presenta cuadros graves de maltrato físico y psicológico, ahora falta determinar que hay detrás de todo esto. Las principales preguntas son si eran ellos mismos o si tenía fines económicos y contaban con terceros. La gran complicación para determinar una respuesta es que parece que nadie la retenía sino que ella estaba escondida por su propia voluntad.

Fue la propia mujer la que declaró en el hospital que nadie la tenía cautiva, por lo tanto hay que determinar que es lo que se esconde detrás de esa voluntad y de sus heridas tan graves. La fiscalía del distrito de Chórzow está tratando de resolver el misterio, por le momento el 14 de octubre declararon que no tenían pruebas para justificar que ella no quisiese estar ahí.

