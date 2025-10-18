España

Una sueca que vive en España explica las cosas que más le sorprenden: “Hay leche que caduca en tres meses”

La creadora de contenido vive en Málaga con su pareja y ha adoptado el estilo de vida español y el idioma. Sin embargo, sigue teniendo dudas con respecto a algunas de las costumbres

Por Yoana Kaloyanova

A pesar de haber pasado
A pesar de haber pasado dos años en el país, la sueca no se ha podido acostumbrar a estos pequeños detalles. (Composición fotográfica/Canva)

Una creadora de contenido de Suecia comparte con sus seguidores las cosas que más la han sorprendido al mudarse a Málaga. La influencer, cuyo nombre en TikTok es @mehagolasueca, lleva dos años viviendo en España, pero sigue habiendo aspectos de la vida aquí que ella no termina de entender.

La creadora de contenido vive en Málaga con su pareja y ha adoptado el estilo de vida español, hablando andaluz, según un usuario que ha comentado un reciente TikTok suyo: “Mejor que yo que soy de Málaga”. A pesar de haber encontrado su lugar en España, la influencer sigue teniendo dudas con respecto a algunas de las costumbres en los hogares españoles: “Mira, yo llevo casi 2 años viviendo en España, pero hay algunas cosas que nunca dejan de sorprenderme.”

La primera cosa es la leche. La creadora de contenido tiene varias preguntas al respecto: “¿Cómo que hay leche que caduca en 3 meses? ¿Cómo que hay leche que está fuera de la nevera?”

“No sé qué cosa que lleva esa leche, pero me da miedo”, afirma al final la influencer.

En realidad, en muchos países de Europa se consume la leche UHT (ultra-high temperature), que tiene tecnología de preparación distinta a la de la leche pasteurizada.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

El proceso para elaborar una leche UHT implica calentarla a una temperatura de 140 °C, el doble que la pasteurizada, durante solo tres segundos. Esta elevada temperatura mata todas las bacterias casi instantáneamente.

Con este método, la leche queda prácticamente esterilizada, siempre que se mantenga en un envase aséptico puede tener mucho tiempo de vida útil.

El desayuno

“El desayuno es otra cosa”, suspira con enojo la creadora de contenido. “¿Por qué vosotros coméis una galleta de desayuno? ¿Por qué no coméis un desayuno bueno?”

La influencer destaca que incluso su pareja tiene este hábito y que ella simplemente no lo entiende: “Bueno, yo me voy a tomar un cafelillo con una galleta”, imita a sus amigos españoles.

Son los propios seguidores que la corrigen sobre este punto. Muchos de ellos dicen que desayunan huevos con bacon, tortilla o tostadas con tomate. Sin embargo, es verdad que muchos españoles prefieren las galletas como una opción rápida y simple y que no requiere de preparación previa.

El lavavajillas y las lavadoras

La sueca también destaca que hay un aspecto más que la sorprende y que no es capaz de entender: “Yo no sé por qué no tenéis lavavajillas, en vez de un lavavajillas tenéis una lavadora”, se pregunta la joven, afirmando que es algo que le parece “muy raro”.

Sobre este punto, los usuarios también han expresado su punto de vista en los comentarios: muchos dicen de tener tanto lavadora como lavavajillas, aunque es verdad que muchas veces, sobre todo por falta de espacio, la lavadora se suele colocar en el espacio de la cocina.

Además, la cocina ya tiene las instalaciones de fontanería necesarias para el agua y el desagüe, lo que hace más fácil y económico instalar la lavadora.

A pesar de estas pequeñas costumbres que no entiende, la influencer afirma estar feliz en España. Son pequeños choques culturales a los que uno se adapta cuando decide mudarse a otro país y que, al final, definen el estilo de vida en este nuevo hogar.

