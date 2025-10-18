Anita Williams revela su delicado estado de salud: “Hay dos tumores que tienen mala pinta”

Anita Williams en una imagen de redes sociales (Instagram / @_anitawilliams)

Anita Williams es uno de los rostros televisivos más conocidos en el panorama mediático actual. Tras haberse dado a conocer en La isla de las tentaciones, la joven continuó formando parte de la pequeña pantalla participando en Supervivientes 2025. Tras ello, colaboró en diferentes programas de televisión como Fiesta. Sin embargo, ahora, la catalana ha comunicado a través de sus redes sociales que se encuentra atravesando un delicado momento a nivel personal.

“Últimamente, no he estado del todo bien de salud. Pensaba que era una cosa, pero han ido saliendo más”, ha comenzado a decir la joven en una story publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores. Las palabras de la catalana han causado una gran preocupación entre sus seguidores. Y es que ha dejado claro que la dolencia que padece la mantendrá alejada de los focos y las cámaras durante un tiempo.

Anita Williams. (Instagram)

Anita Williams ha confesado que le han encontrado “dos tumores que tienen bastante mala pinta”, lo que la mantiene centrada en su estado de salud. Además, ha manifestado que se encuentra sometiéndose a varios procedimientos médicos, razón por la que quiere retirarse un tiempo para descansar.

Por el momento, la joven se encuentra esperando los resultados de las últimas pruebas que se ha realizado. “Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores... Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta. Me hicieron una biopsia y estoy esperando los resultados”, ha continuado diciendo, dejando entrever que esta sería la razón por la que no tiene “ganas de haceros vídeos ni crearos contenidos”. Su situación es tal que, incluso, estuvo a punto de cancelar su fiesta de cumpleaños que tiene prevista celebrar este sábado, 18 de octubre.

Anita Williams se corta el pelo en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

“No me encuentro bien, pero lo celebraré porque la vida son dos días. Y no sé si la semana que viene, cuando me den los resultados, estaré más rayada o no”, ha comentado, agregando que le gustaría que todo se quedase en “un susto”. Y es que en los próximos días también se hará una serie de pruebas del hígado tras verlo “muy inflamado” los médicos, queriendo “descartar cualquier cosa o que haya cogido en Honduras cualquier parásito o lo que sea".

En este tiempo, Williams tiene en mente “hacer cosas que me entretengan, con mi gente”, aunque, eso sí, deja claro que “no tengo la cara ni las ganas de nada”. Asimismo, no ha dudado en lanzar un consejo a sus seguidores: “Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y que no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duela mucho, y a veces, pues si te duele algo es que tu cuerpo te está hablando y hay que ir porque luego pasan estas cosas".

Además, también ha recordado que está “leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta”. “Gracias, de corazón, por todo el cariño, los mensajes y la comprensión. Prometo volver cuando me sienta mejor“, ha concluido, dejando claro que se ausentará durante un tiempo para centrarse en la mejoría de su salud.