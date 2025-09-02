España

Anita Williams emprende y estrena su propio negocio digital: “Me ha costado, pero por fin, lo tenemos”

La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2025′ se ha lanzado al mundo empresarial y ha iniciado un nuevo reto profesional

Eveling Díaz Soriano

Anita Williams en una imagen
Anita Williams en una imagen de redes sociales (Instagram / @_anitawilliams)

Anita Williams se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su vida tras haber alcanzado otro objetivo. La que fuera participante de Supervivientes 2025 ha estado trabajando arduamente en su nuevo proyecto laboral. Tras meses de dedicación y esfuerzo, la que fuera pareja de Montoya ha anunciado el lanzamiento de su nueva tienda de ropa.

La exparticipante de La Isla de las Tentaciones ha anunciado la buena nueva en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores. Después de haber pasado un verano marcado por cambios significativos en su vida, incluido el fin definitivo de su relación con Montoya, que tuvo lugar a comienzos del periodo estival.

Durante los últimos meses, Williams concentró sus esfuerzos en la creación de una tienda de ropa, un proyecto digital al que ha dado forma y nombre utilizando las iniciales de su propio nombre y apellido. El anuncio del lanzamiento se ha realizado mediante una publicación de un story en sus redes sociales. “Por fin habemus web. Me ha costado. Llevo días yéndome a dormir a las tantas, pero esto lo tenía que sacar ya. Os lo merecéis”, ha expresado Williams.

Anita Williams en una 'story'
Anita Williams en una 'story' de Instagram (@_anitawilliams)

El nuevo proyecto profesional de Anita Williams

La declaración refleja el esfuerzo invertido en la construcción de esta nueva plataforma de venta, así como su implicación personal en cada etapa del proceso. La catalana ha animado a los usuarios a visitar la nueva web, solicitando su opinión sobre el resultado final. “Echarle un vistacito, decidme si os gusta o si os encanta como a mí”, ha pedido Williams, en busca de feedback directo de su audiencia, con la que mantiene un diálogo frecuente.

El proyecto, según ha explicado la propia Williams, nace de su dedicación y cariño hacia el trabajo bien hecho y la moda. “Lo he hecho todo con todo el amor de mi corazón y así seguirá siendo siempre”, ha asegurado en su mensaje. Williams ha expresado la publicación, agradeciendo el apoyo recibido y mostrando una actitud positiva frente a la nueva etapa profesional que ahora inicia. “Y nada, me vais diciendo a ver qué tal. Os quiero”, ha concluido, dejando constancia de su satisfacción personal por el logro alcanzado.

Anita Williams, concursante de 'La
Anita Williams, concursante de 'La isla de las tentaciones' (Instagram/@_anitawilliams)

Esta iniciativa representa para Williams un paso más en su diversificación profesional, mostrando interés por áreas como el comercio digital y el diseño. La apertura de su tienda online también le ha permitido estrechar el vínculo con su público, al compartir el proceso y los desafíos enfrentados a lo largo de la creación del sitio web.

La trayectoria de Anita Williams en el ámbito televisivo, combinada con su actividad en redes sociales, le ha permitido reunir una comunidad activa que sigue de cerca sus proyectos y publicaciones. El lanzamiento de la tienda de ropa se suma a la lista de logros recientes de la joven, quien asegura mantener la motivación y el compromiso en todas las iniciativas que asume. La recepción de su nueva website será, en las próximas semanas, un test para medir el impacto de esta propuesta en el público y el alcance de su marca personal en el sector digital.

