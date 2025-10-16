España

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

La especialista sugiere que cada miembro gestione sus ingresos por separado y aporte dinero a una cuenta compartida para cubrir necesidades del hogar

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Una pareja discute por dinero (Montaje Infobae con imágenes de @elidefferary / TikTok y Canva)

“En la vida tengas una cuenta bancaria con tu pareja”, advierte la experta en finanzas Eli Defferary, @elidefferary en redes sociales, cuyo reciente vídeo en TikTok ha despertado un intenso debate sobre si es conveniente mezclar las finanzas dentro de la pareja. Basándose en años de experiencia presenciando conflictos económicos en relaciones, Defferary sostiene que este consejo ayuda a prevenir dificultades y disputas futuras.

Recomendaciones prácticas: cuentas separadas más una conjunta

Desde su perfil en TikTok, Defferary ha expuesto a sus seguidores una estrategia financiera para evitar conflictos de pareja ligados al dinero. “Lo que yo haría sería exactamente esto: que cada uno reciba sus ingresos en su cuenta, nada de recibir los ingresos de ambos en una cuenta conjunta”, explicó en el vídeo analizado. Según la experta, este sistema permite que cada persona gestione los ahorros y gastos personales de forma independiente.

Defferary no rechaza del todo la idea de una cuenta compartida, pero puntualiza su uso. Recomienda abrir una segunda cuenta conjunta exclusivamente para afrontar los gastos comunes del hogar: “Una segunda cuenta, esta sí conjunta, en la que cada uno de vosotros va a ingresar al mes el importe que estiméis necesario para cubrir el alquiler, la hipoteca o los gastos de la casa”.

Pone un ejemplo concreto para ilustrar su propuesta: “Por ejemplo, 800 euros. Todos los meses cada uno va a ingresar esta cantidad de 800 euros a la cuenta conjunta para que en esa cuenta se vayan pagando estos gastos básicos”.

Las cuentas remuneradas ya duplican la rentabilidad media de los depósitos con intereses de hasta el 5%

Evitar los reproches y proteger la autonomía

A lo largo de la intervención, Defferary insiste en que la independencia financiera dentro de la pareja es clave para mantener una relación sana. “Créeme que vas a evitar reproches el día de mañana, porque así cada uno va a poder gestionar lo que le sobre de sus ingresos para podérselo gastar en lo que buenamente quiera”, ha aconsejado la experta.

Asimismo, ha criticado abiertamente los riesgos de compartir todos los movimientos económicos con la pareja: “Si los gastos personales se realizan desde una cuenta conjunta en la que ambos vais a poder ver en qué gasta el dinero vuestra pareja, eso a la larga os va a llevar a reproches y movidas”.

Tras años presenciando diversas situaciones problemáticas, Defferary refuerza su consejo con una reflexión contundente: Créeme cuando te digo que son muchos años viendo problemas, viendo dramas”.

Críticas al sistema tradicional

La asesora financiera ha reconocido que su método puede resultar polémico o poco aceptado por algunos. “Sé que hay mucha gente que no es para nada partidaria de este reparto”, admitió, aunque insistió en que su sugerencia surge de la observación directa de “dramas” financieros y emocionales en parejas que no habían separado bien sus responsabilidades económicas.

Finalmente, Defferary ha lanzado una recomendación rotunda dirigida a quienes inician una vida en común: “No tengas todo el dinero con tu pareja”. Con este mensaje, la experta en finanzas se suma a la tendencia de promover una mayor transparencia y autonomía individual dentro de la gestión económica familiar.

