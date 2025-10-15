Una profesora explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas: “Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma”

Laura, profesora de matemáticas, en un reciente vídeo. (TikTok)

Las vemos cada día en calles, aceras y carreteras, pero no son un objeto al que se le preste demasiada atención. Las alcantarillas cumplen una labor fundamental para nuestra sociedad: se deshacen del agua residual de baños y cocinas, a la par que recogen el agua de lluvia para evitar inundaciones en las calles.

Su función la cumplen de forma correcta siempre que se les dé el mantenimiento que necesitan, pero en algunos cruzar estos agujeros en plena calle les provoca pavor e incluso evitan pisarlas por miedo a que un fallo les haga caer bajo tierra. En realidad, la probabilidad de que la tapa ceda bajo nuestro peso es nula y eso se lo debe a su forma redonda.

Así lo ha explicado la profesora Laura, conocida como Lauri Math Teacher (@laurimathteacher), que asegura que “un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma”. Según esta docente de matemáticas, “si la tapa fuese cuadrada, rectangular o triangular, al moverla en alguno de los ángulos seguro que puede colarse por la abertura”.

En cambio, con los círculos esto no ocurre. “Lo ponga en el ángulo que lo ponga, el diámetro siempre va a ser el mismo y nunca se va a colar por su propia abertura”, asegura. Esta no es la única ventaja que ofrece la forma circular de las tapas de alcantarilla: “A la hora de transportarlas es mucho más fácil moverla rodando. Imagínate tener que mover un cuadrado de hierro, la cosa se complica”, ejemplifica la profesora.

Otra consideración técnica relevante es la resistencia del diseño circular frente a las cargas y presiones que se ejercen sobre las alcantarillas. Las tapas redondas, según insiste Laura, distribuyen de manera uniforme la presión generada por el tráfico y el terreno, permitiendo soportar grandes pesos sin riesgo de deformarse o romperse. Esta característica resulta indispensable para prevenir daños y asegurar la longevidad de los elementos de la vía pública.

La facilidad de instalación es también un argumento de peso, como subraya la docente: “No importa la orientación, al colocarla, siempre encaja”, una ventaja que desaparece en tapas de formas cuadradas o irregulares, donde el operario debe alinear minuciosamente la pieza para que cierre correctamente. Con las circulares, el procedimiento se vuelve ágil y sin margen de error.

¿Todas las alcantarillas son redondas?

Las cualidades de esta figura geométrica ofrecen mayor seguridad a los viandantes. (Canva)

Los seres humanos no siempre hemos acudido a la tapa redonda como solución para cubrir el alcantarillado que recorre nuestras ciudades. Según la compañía Desatascos Henares, todavía a día de hoy podemos encontrar alcantarillas que cuentan con tapas rectangulares o incluso cuadradas, pero estas tapan accesos a puntos menos profundos, como las arquetas, y de menor tamaño.

" Esa diferencia de profundidad hace perfectamente válidas estas otras tapas de alcantarillado", aseguran en su página web. En estos casos, las tapas cuentan con mecanismos de seguridad para proteger a los ciudadanos en caso de que acaben cediendo. "Una de esas medidas, probablemente la más importante, es el peso. Se trata de elementos muy pesados“, apuntan desde Desatascos Henares.