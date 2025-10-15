España

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado 10 proyectos de desarrollo de defensa

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
OBÚS 105/37 LIGHT GUN L-118
OBÚS 105/37 LIGHT GUN L-118 (Ministerio de Defensa)

Indra recibe un nuevo impulso económico del Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para la concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial de proyectos de defensa. La compañía liderada por Ángel Escribano es la principal beneficiada de los programas especiales de modernización en el sector de la seguridad y la defensa.

La medida busca empujar el desarrollo de 10 proyectos estratégicos vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa, aprobado en 2025. Dentro de estos programas, algunos de los más destacados son el nuevo vehículo anfibio, los sistemas de ciberseguridad, la artillería móvil del Ejército de Tierra o el lanzapuente sobre ruedas.

Todos los préstamos cuentan con interés del 0% y carácter plurianual, garantizando así una financiación estable. Desde hace meses, Indra se ha favorecido de ayudas estatales, consolidándose como la principal compañía elegida para favorecer la industria nacional. Varios de estos nuevos préstamos los comparte con EM&E, liderada por Javier Escribano, hermano de Ángel, a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas).

Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada Guadarrama XII

Proyectos militares que va a desarrollar

En el reparto de fondos, Indra figura como el principal beneficiario, con diferentes vehículos, recursos o sistemas pactados. Se encargará del SCRT, un sistema de radio táctica, con 768 millones de euros. También desarrollará capacidades criptográficas avanzadas, donde se destinan 67 millones de euros, o la conectividad multidisciplinar MC3, dotada con 380 millones, junto a Telefónica.

No obstante, los proyectos más llamativos son los distintos acuerdos para invertir en vehículos militares. Para empezar, Indra se encargará del lanzapuente sobre ruedas, con 190 millones. También va a producir los programas ATP tanto de ruedas como de cadenas, con una financiación superior a los 3000 millones, de la mano de EM&E. Estos últimos son los vehículos artilleros u obuses, claves en el Ejército de Tierra.

Otros de los proyectos más llamativos es el nuevo vehículo anfibio de la Infantería Marina, de 150 millones. Su necesidad de operar por tierra y agua lo hace especialmente ambicioso. La decena de préstamos la completan el sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada (SCOMCE), el de Combate Terrestre Superior y el Lanzador Embarcado.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Impacto industrial, empleo y tecnología

La implantación del plan supone un impulso clave para la industria y la tecnología en España, con aproximadamente 6.008 millones de los 10.471 millones previstos para 2025 destinados a inversiones industriales. Según el comunicado del Consejo de Ministros, más de 300 empresas, principalmente pymes, se verán beneficiadas.

El impacto en el empleo será significativo. Los Programas Especiales de Modernización generarán más de 23.000 empleos directos y 60.000 indirectos, muchos de ellos asociados a perfiles técnicos y salarios superiores a la media. La cadena de valor de defensa y seguridad recibirá así un fuerte estímulo económico y laboral.

En el ámbito de la innovación, 3.950 millones de euros apoyarán el desarrollo en I+D+i, impulsando la autonomía tecnológica de España y fortaleciendo su posición en la Unión Europea (UE). Este nuevo impulso a la defensa llega en un momento clave, con Donald Trump apretando por la inversión.

Temas Relacionados

Ejército de TierraMinisterio de DefensaGobiernoConsejo de MinistrosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una bióloga explica las razones por las que no deberías usar el secador de manos

Aunque a simple vista no sea vea, en este tipo de secadores públicos se suelen concentrar las bacterias y microorganismos

Una bióloga explica las razones

Una profesora explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas: “Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma”

Las cualidades de esta figura geométrica ofrecen mayor seguridad a los viandantes

Una profesora explica por qué

Pan de patata para hamburguesa, un bollo esponjoso y dulzón fácil de hacer en casa

Este bollo tipo brioche, suave, dulce y muy esponjoso, se ha puesto de moda en los últimos años, especialmente para rellenar con hamburguesas u otras carnes y embutidos

Pan de patata para hamburguesa,

Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Las placas que empiezan por WW tienen una función, pero suponían un coladero para delincuentes. Las autoridades han actuado

Francia incorporará matrículas rosas en

Crema de calabaza con colinabo y jengibre: una receta ligera rica en vitamina C, minerales y fibra

Con menos hidratos que la receta con patata, esta versión se distingue por el dulzor de la calabaza y el toque picante del jengibre, convirtiéndola en una opción única

Crema de calabaza con colinabo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia incorporará matrículas rosas en

Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Rufián pronostica que el Gobierno caerá por la vivienda y propone a Sánchez una solución: “Una familia, una casa. Quien quiera más, que pague”

Feijóo cambia su estrategia y ataca al Gobierno por “crujir a los autónomos”: “Convierte España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”

El Constitucional corrige al Supremo y le obliga a emitir una nueva sentencia sobre una magistrada que perdió su puesto ante un aspirante masculino

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

ECONOMÍA

La inflación alcanza el 3%

La inflación alcanza el 3% en septiembre impulsada por los carburantes y la electricidad

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan