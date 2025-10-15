España

Daniel Guzmán habla en ‘La Revuelta’ sobre su pasado como albañil y su nueva película ‘La Deuda’

Entre risas, Daniel Guzmán sorprendió al público revelando detalles desconocidos de su pasado y bromeando sobre su situación económica y personal

Por Clara Barceló

Daniel Guzmán en La Revuelta
Daniel Guzmán en La Revuelta (RTVE)

El pasado martes 14 de octubre, el plató de La Revuelta recibió a Daniel Guzmán, uno de los rostros más queridos del cine y la televisión española. El actor, conocido por su papel de Roberto en Aquí no hay quien viva y ganador de dos premios Goya, acudió al programa para promocionar su última película, La Deuda, que llega a los cines el 17 de octubre.

La película, dirigida por el propio Guzmán, aborda uno de los grandes problemas sociales de la actualidad: el elevado precio de la vivienda y la precariedad que enfrentan miles de familias, además de abordar cuestiones como el sentimiento de culpa, la necesidad de afecto y las decisiones que se pueden llegar a tomar por alguien que se quiere.

“Mi padre me obligaba a trabajar para que entendiera el valor de estudiar”

Durante la charla, Guzmán sorprendió al público al confesar que antes de dedicarse a la interpretación trabajó varios veranos como albañil. “He trabajado en la albañilería algún año. Antes los sacos de cemento pesaban 50 kilos. Solo estuve dos veranos porque era muy duro y mi padre me obligaba para que entendiera que había que estudiar”, contó entre risas.

El actor reconoció que aquellas experiencias marcaron su carácter y su forma de ver la vida. “Al final aprendes a valorar las cosas. Creo que todos deberíamos pasar por algo así alguna vez”, reflexionó.

Eduardo Gómez, Fernando Tejero y
Eduardo Gómez, Fernando Tejero y Daniel Guzmán en 'Aquí no hay quien viva' hablando de las playas nudistas en uno de los capítulos de la serie.

Con su característico sentido del humor, Guzmán también recordó otros trabajos que tuvo antes de consolidarse como actor, como su paso por el mundo de la hostelería. “Es muy duro, cada vez hay menos de todo. Como repetí tres años, sabía que me iban a tocar todos los oficios”, bromeó provocando las risas de Broncano y del público.

La conversación derivó incluso hacia otros temas más personales. El intérprete confesó que estaba valorando copiar el peinado del presentador, conocido por su rubio platino: “La decoloración, ¿qué tal va? Lo estoy pensando”, dijo entre risas.

Broncano no dudó en seguirle el juego: “Ahora solo estamos Carlos Alcaraz, Lamine Yamal y yo… tengo que hablar con ellos a ver si les parece bien que entres en el grupo”, respondió divertido.

Fiel al formato del programa, Daniel Guzmán se enfrentó finalmente a las dos preguntas clásicas de La Revuelta, aunque optó por mantener la discreción. Eso sí, no faltó su toque de humor al hablar sobre su economía y su vida privada.

Daniel Guzmán en La Revuelta
Daniel Guzmán en La Revuelta

“Las películas grandes, si no las controlas, tienes que pedir créditos para terminarlas. No puedes dejarlas a medias, tendría que devolver el dinero”, confesó, aludiendo a las dificultades financieras de llevar adelante un proyecto cinematográfico independiente.

Con su ironía habitual, añadió entre risas: “Relaciones sexuales menos que dinero. También he entrado en deuda”.

Con La Deuda, Daniel Guzmán continúa consolidándose como un director de cine comprometido con los temas sociales. Su primer largometraje, A cambio de nada (2015), ya abordó la juventud, la precariedad y la familia desde una mirada honesta y cercana. En esta ocasión, el actor y director vuelve a reflejar una realidad que afecta a miles de personas.

