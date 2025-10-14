España

Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

El precio crecerá con los días al tratarse de un vehículo exclusivo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Seat Leon de la Ertzaintza
Seat Leon de la Ertzaintza subastado (Euro Auctions)

Un coche policial subastado. Aunque suene extraño, esto puede ocurrir. Un Seat León familiar, que hasta hace poco formaba parte del equipo de la Ertzaintza, está en plena subasta y ha despertado el interés de coleccionistas y curiosos. El coche, fabricado en 2018, aparece en una página de venta con evidentes características que delatan su reciente pasado policial.

Equipado con sensores de aparcamiento, aire acondicionado y transmisión automática, se ofrece desde la sede de Zaragoza de Euro Auctions. La puja arrancó simbólicamente en un euro, aunque ahora la oferta más alta se encuentra en 350 euros. En este tipo de operaciones siempre se empieza con precios muy bajos dando por hecho el crecimiento con la oferta.

El vehículo llama la atención porque aún se distinguen en su carrocería los restos de las pegatinas oficiales y el característico capó azul. Según relata El Diario, esta subasta no es la primera que gestiona esta empresa en la que aparece un vehículo procedente de un servicio de emergencia. En otras ocasiones, ha subastado modelos que han sido ambulancias o camiones de Bomberos en desuso.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Un coche mítico de la Ertzaintza

La adquisición de estos Seat León respondió en su momento a la necesidad de renovar la flota de la Ertzaintza, tras incidentes derivados del escándalo “diéselgate” que implicó al grupo Volkswagen, propietario de Seat. La policía autonómica vasca incorporó cerca de 300 unidades en 2018 bajo la modalidad de renting.

El contrato permitía un uso máximo de siete años, y llegó después de que el suministro de otros modelos quedara en suspenso. El sistema de doble matrícula utilizado por la Ertzaintza —interna y civil— explica por qué el vehículo en subasta lleva una placa ordinaria y no la característica letra “E” de los cuerpos policiales vascos.

Cuando se acercaba el año del fin del arrendamiento, la administración vasca optó por iniciar la compra de vehículos de nueva generación. Durante 2025, coches BMW X1 se sumaron a la policía de País Vasco. Este recambio no esquivó la polémica, ya que cada patrulla nueva costaba en torno a 70.000 euros.

Foto de archivo de la
Foto de archivo de la Ertzaintza (Twitter oficial)

Subastas especializadas y restricciones de seguridad

Una de las principales fuentes de negocio de Euro Auctions es la liquidación de grandes lotes para empresas y servicios públicos. No es frecuente que estas compras para su posterior venta se realicen con cuerpo policiales, aunque tampoco es inédito. En otras ocasiones también se han ofrecido ambulancias o camiones tras ser retirados del servicio.

Una condición estricta para su venta al público general es que los vehículos hayan sido “completamente descatalogados”, eliminando cualquier aviso luminoso, radio o tecnología especial propia de cuerpos de emergencia. El Seat León en cuestión, que conserva restos de sus anteriores distintivos policiales, como puede verse en la fotografía.

Por ahora, la puja permanece disponible para nuevos interesados. Un coche con una historia reciente ligada a funciones policiales, experiencias en patrulla y numerosas intervenciones busca un propietario dispuesto a ofrecerle un destino más tranquilo y cotidiano en esta nueva etapa de su vida útil.

Temas Relacionados

CochesMotorErtzaintzaPolicíaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno presenta su propuesta para incluir el aborto en la Constitución

La reforma se hará por vía ordinaria, sin necesidad de pasar por un referéndum

El Gobierno presenta su propuesta

Quién es Alonso López, el piloto con el que Lola Lolita acaba de confirmar su historia de amor

El madrileño se ha convertido en el centro de todas las miradas tras compartir unas imágenes con la influencer

Quién es Alonso López, el

Una de las ciudades más bonitas en Gran Canaria: con una iglesia de estilo neogótico, piscinas naturales y gastronomía canaria que combina tierra y mar

Arucas cuenta con más de 37.000 habitantes y combina patrimonio histórico, riqueza natural y tradición

Una de las ciudades más

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘O aportas o apartas’: Feijóo

‘O aportas o apartas’: Feijóo presenta su plan de inmigración contra el “descontrol” del Gobierno y el “discurso del miedo” de Vox

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

DEPORTES

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo:

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1