Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

Seat Leon de la Ertzaintza subastado (Euro Auctions)

Un coche policial subastado. Aunque suene extraño, esto puede ocurrir. Un Seat León familiar, que hasta hace poco formaba parte del equipo de la Ertzaintza, está en plena subasta y ha despertado el interés de coleccionistas y curiosos. El coche, fabricado en 2018, aparece en una página de venta con evidentes características que delatan su reciente pasado policial.

Equipado con sensores de aparcamiento, aire acondicionado y transmisión automática, se ofrece desde la sede de Zaragoza de Euro Auctions. La puja arrancó simbólicamente en un euro, aunque ahora la oferta más alta se encuentra en 350 euros. En este tipo de operaciones siempre se empieza con precios muy bajos dando por hecho el crecimiento con la oferta.

El vehículo llama la atención porque aún se distinguen en su carrocería los restos de las pegatinas oficiales y el característico capó azul. Según relata El Diario, esta subasta no es la primera que gestiona esta empresa en la que aparece un vehículo procedente de un servicio de emergencia. En otras ocasiones, ha subastado modelos que han sido ambulancias o camiones de Bomberos en desuso.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Un coche mítico de la Ertzaintza

La adquisición de estos Seat León respondió en su momento a la necesidad de renovar la flota de la Ertzaintza, tras incidentes derivados del escándalo “diéselgate” que implicó al grupo Volkswagen, propietario de Seat. La policía autonómica vasca incorporó cerca de 300 unidades en 2018 bajo la modalidad de renting.

El contrato permitía un uso máximo de siete años, y llegó después de que el suministro de otros modelos quedara en suspenso. El sistema de doble matrícula utilizado por la Ertzaintza —interna y civil— explica por qué el vehículo en subasta lleva una placa ordinaria y no la característica letra “E” de los cuerpos policiales vascos.

Cuando se acercaba el año del fin del arrendamiento, la administración vasca optó por iniciar la compra de vehículos de nueva generación. Durante 2025, coches BMW X1 se sumaron a la policía de País Vasco. Este recambio no esquivó la polémica, ya que cada patrulla nueva costaba en torno a 70.000 euros.

Foto de archivo de la Ertzaintza (Twitter oficial)

Subastas especializadas y restricciones de seguridad

Una de las principales fuentes de negocio de Euro Auctions es la liquidación de grandes lotes para empresas y servicios públicos. No es frecuente que estas compras para su posterior venta se realicen con cuerpo policiales, aunque tampoco es inédito. En otras ocasiones también se han ofrecido ambulancias o camiones tras ser retirados del servicio.

Una condición estricta para su venta al público general es que los vehículos hayan sido “completamente descatalogados”, eliminando cualquier aviso luminoso, radio o tecnología especial propia de cuerpos de emergencia. El Seat León en cuestión, que conserva restos de sus anteriores distintivos policiales, como puede verse en la fotografía.

Por ahora, la puja permanece disponible para nuevos interesados. Un coche con una historia reciente ligada a funciones policiales, experiencias en patrulla y numerosas intervenciones busca un propietario dispuesto a ofrecerle un destino más tranquilo y cotidiano en esta nueva etapa de su vida útil.