España

Lucy, una perrita de 2 años, es la nueva ‘alumna’ de un colegio en Barcelona: está entrenada para detectar si su dueña tiene un desequilibrio de glucosa

En mayo un decreto del Ministerio de Derechos Sociales permitió que estos animales pudieran acceder sin restricciones a los centros educativos y a todos los espacios públicos

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Lucy es la perrita de
Lucy es la perrita de compañía de Olivia, una niña de 12 años que convive con un desequilibrio de glucosa (Fuente: Instagram)

Lucy, una perrita de Jack Russell Terrier de dos años, se ha convertido en una nueva alumna muy especial en el Colegio Pare Manyanet de Barcelona. Si bien no asiste a clase para aprender matemáticas ni historia, cumple con una labor fundamental dentro del centro. Su función consiste en velar por Olivia, una niña de 12 años que convive con un desequilibrio de glucosa. Lucy está entrenada como perro de alerta médica y es capaz de detectar, con gran precisión, cuándo su dueña sufre una bajada o subida de glucosa, algo que puede ocurrir en cualquier momento de la jornada escolar.

La presencia de Lucy en las aulas no es solo un apoyo vital para Olivia, también representa un avance importante en materia de derechos y accesibilidad. Su caso se enmarca en un cambio legal reciente. En mayo, un decreto aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales permitió que los perros de asistencia pudieran acceder sin restricciones a centros educativos y otros espacios públicos. Gracias a esta normativa, Lucy puede acompañar a Olivia en todo momento de la jornada escolar.

El video viral de un caniche protector supera 1,5 millones de reproducciones en TikTok (@macagentile)

Lo más llamativo, sin embargo, es que la integración de Lucy ha sido tan natural que muchos ni siquiera se dieron cuenta de su llegada. Maribel, profesora de Lengua castellana y tutora de la clase, recuerda con una sonrisa cómo fue el inicio de curso: “algunos profesores me preguntaban ‘¿cuándo viene el perro?’, pero ya estaba en clase y ¡no se habían dado cuenta!“, declara para el periódico La Vanguardia.

Lucy asiste a clase en un transportín abierto junto a Olivia, donde pasa desapercibida la mayor parte del tiempo. “Se queda tranquila, a mi lado”, cuenta la niña, que describe con ternura la calma de su compañera de cuatro patas: “se pasa todas las clases haciendo la siesta”, explica riendo, con un poco de envidia.

La cotidianeidad de Lucy y Olivia

El trabajo de un perro de alerta como Lucy no consiste en moverse constantemente, sino en detectar cambios en el olor corporal asociados a alteraciones de glucosa en la sangre. Y cuando eso ocurre, la perrita avisa con señales sutiles. Olivia detalla: “se rasca la nariz, o lloriquea, o lanza como un gemido. Solo una vez ladró y fue un solo ladrido”.

Una mujer diabética controlando la
Una mujer diabética controlando la glucosa (Imagen ilustrativa infobae)

El comportamiento de Lucy ha sorprendido gratamente tanto al profesorado como a los compañeros de clase, que han visto cómo la convivencia con un perro de asistencia puede darse de manera muy discreta. Asimismo, su presencia también ha servido para sensibilizar sobre el papel fundamental que estos animales desempeñan en la vida de muchas personas con determinadas condiciones de salud

Aunque el caso de Lucy es pionero en Cataluña, no será el último. La nueva normativa abre la puerta a que más niños y niñas que necesitan este tipo de asistencia puedan llevar a sus perros a clase, con todas las garantías legales. Lucy no solo acompaña a Olivia, sino que constituye un auténtico avance en materia de sensibilización social y derechos. De esta manera, Lucy se ha ganado un lugar en el aula.

Temas Relacionados

PerrosGlucosaDiabetesDerechos socialesEducaciónEspaña-NoticiasEspaña-SociedadEspaña-Salud

Últimas Noticias

“La autoayuda lleva esquilmando a la filosofía gran parte de sus enseñanzas y las convierte en eslóganes”: la denuncia del filósofo José Carlos Ruiz

El filósofo andaluz reflexiona sobre cómo los mensajes de autoayuda desvirtúan el sentido original de las enseñanzas clásicas

“La autoayuda lleva esquilmando a

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si estás tomando medicamentos, ten cuidado con estas especias”

El especialista pide consultar con un médico antes de tomar estas especias

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si estás

Encuentran el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años muerto sin que sus vecinos y familiares se percataran

El descubrimiento se produjo cuando los bomberos y agentes de la Policía Local de Valencia accedieron al último piso para resolver una incidencia provocada por las lluvias

Encuentran el cuerpo de un

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

Además, el notario interviniente había certificado expresamente que la señora comprendía el contenido y alcance de sus disposiciones testamentarias

La Audiencia de Huelva confirma

Precio del oro en España hoy lunes 13 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Huelva confirma

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

Si no te apartas correctamente en estos casos, la DGT te sancionará

Generali tendrá que pagar una indemnización a dos víctimas de un accidente de tráfico porque el informe del detective que presentaron estaba sesgado

La Justicia anula la condena de 11 años de prisión a un trabajador de Barajas al que vincularon a una red de narcos por un abrazo

Los gestos que forjaron la relación de España con Palestina: de la mano tendida de Adolfo Suárez al embargo de armas de Rajoy

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 13 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de octubre

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de octubre

Del país de los propietarios al país de los herederos: el patrimonio de los jóvenes españoles cae un 75% desde 2002

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González