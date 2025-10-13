Estos son los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: dos cantantes, dos humoristas y una reconocida presentadora

El espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3 se prepara para otra semana cargada de risas gracias a la visitas de cinco rostros conocidos del panorama nacional

El programa que cada noche conduce Pablo Motos en Antena 3 vuelve con una nueva tanda de invitados de lujo. Entre el lunes 13 y el jueves 16 de octubre, El Hormiguero ofrecerá una semana repleta de humor, música y televisión con la visita de cinco rostros muy conocidos del panorama nacional: los cómicos JJ Vaquero y Goyo Jiménez, la periodista Susanna Griso y los cantantes David Bustamante y Leiva.

Lunes, 13 de octubre: JJ Vaquero y Goyo Jiménez

JJ Vaquero y Goyo Jiménez. (Atresmedia)

El lunes arrancará con carcajadas aseguradas gracias a JJ Vaquero y Goyo Jiménez, dos de los humoristas más queridos por el público. Ambos acudirán al programa para presentar Sujétame el cubata, su nueva comedia que llega a los cines el 17 de octubre.

La cinta narra una historia “casi” real en la que Vaquero intenta salvar su bar, El Erizo, al borde del cierre por problemas económicos. Entre anécdotas del rodaje, bromas y su inconfundible complicidad, los dos cómicos prometen una noche de risas y momentos inolvidables junto a Motos, Trancas y Barrancas.

Martes, 14 de octubre: Susanna Griso

Susanna Griso. (Atresmedia)

El martes será el turno de Susanna Griso, una de las periodistas más reconocidas de la televisión española. La presentadora de Espejo Público acudirá a El Hormiguero para celebrar los 20 años del espacio matinal de Antena 3, todo un referente informativo.

Griso repasará las dos décadas al frente del programa, compartirá curiosidades del día a día en directo y analizará junto a Pablo Motos algunos de los temas políticos y sociales más comentados del momento.

Miércoles, 15 de octubre: David Bustamante

David Bustamante. (Atresmedia)

A mitad de semana llegará la nota musical con David Bustamante. El cantante cántabro presentará su nueva gira de teatros, Inédito, en la que interpretará en directo las canciones de su último álbum, del mismo nombre.

Bustamante hablará sobre la creación del disco, los retos de su carrera y su evolución artística, además de ofrecer, como es habitual en él, algún momento espontáneo y divertido.

Jueves, 16 de octubre: Leiva

Leiva. (Atresmedia)

La semana se cerrará con la visita de Leiva, uno de los artistas más respetados del panorama musical español. El cantautor presentará Hasta que me quede sin voz, un documental que retrata su faceta más íntima, mostrando el lado más humano del músico dentro y fuera de los escenarios. La película se estrenará en cines el 17 de octubre. Con este cartel, El Hormiguero promete otra semana llena de entretenimiento, humor y emociones, cada noche a las 21:45 horas en Antena 3.