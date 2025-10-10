España

José Sacristán desvela en ‘El Hormiguero’ su secreto “de pueblo” para mantenerse bien a los 88 años

El veterano actor ha sido el último invitado de Pablo Motos de esta semana y ha presentado su nueva obra de teatro, ‘El hijo de la cómica’

Alba García

Por Alba García

José Sacristán durante su visita
José Sacristán durante su visita a 'El Hormiguero'. (Flickr)

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de José Sacristán, que ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nueva obra de teatro, El hijo de la cómica. A sus 88 años el actor no tiene intención de retirarse y es que, como explicó en el programa, la pasión por la actuación continúa recorriéndole las venas. Eso sí, con un pequeño cambio, pues en esta etapa de su vida no la energía suficiente para rodar una película, de ahí que las tablas sean sus aliadas para seguir trabajando en lo que tanto le gusta.

Y claro, con esa vitalidad una de las cosas por las que le ha preguntado Pablo es por su secreto para mantenerse tan vital a solo tres años de soplar 90 velas. Generoso como siempre, el intérprete desveló el producto en el que basa su buena salud. “Tengo que volver a hacer referencia a los ajos de mi pueblo. Es la base fundamental”, ha dicho bromeando y refiriéndose a la localidad madrileña de Chinchón.

José Sacristán junto a Pablo
José Sacristán junto a Pablo Motos durante su visita a 'El Hormiguero'. (Flickr)

Ya en serio, José Sacristán ha compartido su visión de la vida: “Hay una cierta cordialidad entre la idea que uno tenía de cómo podía ser uno mismo, y lo que viene siendo. Esa cordialidad produce un confort que te permite andar por la vida con cierto margen de movimiento, y ya son 88 años de margen de movimiento. Tengo muy claro desde el principio cuidar muchísimo y estar muy pendiente de dónde y de quién vengo. Para mí eso es fundamental, y siempre que echo la vista atrás y recuerdo a mis padres, a mi hermana, a mis tíos, no solamente no huelo a mierda, sino que estoy encantado”.

En cuanto a cómo mantiene su mente ágil y cargada con un buen sentido del humor ha revelado que “lo mejor que te puede pasar cuando ya llevas unos años en esto es trabajar con jóvenes, estar con jóvenes, compartir con jóvenes”. Y sin pretender dar consejos, ha reflexionado que para él “esto de la vida es un aprendizaje permanente. Pobre de él el que piense que ya lo sabe todo. Lo formidable de todo esto es no perder nunca de vista al crío que fuiste”.

José Sacristán junto a Pablo
José Sacristán junto a Pablo Motos durante su visita a 'El Hormiguero'. (Flickr)

El peor momento de José Sacristán: "Estuve a punto de tirar la toalla"

No ha sido un camino fácil para José Sacristán, que también se ha enfrentado a la adversidad. Uno de los momentos más difíciles lo vivió hace mucho, en el año 1965, tras el nacimiento de su hijo mayor, que llegó en una etapa en la que pasaba por una situación económica pésima.

Tal era que, según ha compartido, tenía que alimentarse de la comida que sus compañeros preparaban para la escena de la obra en la que estaba trabajando. “Me guardaban el pollo porque sabían mi situación”, ha contado, afirmando que llegó a pensar en “tirar la toalla”.

José Sacristán también ha querido hablar sobre la situación política actual, contando que “me disgusta lo cutre del debate. No tiene ni siquiera naturaleza trágica. Hay algo barriobajero, casi insolente. De un lado y del otro. Pero, sobre todo, veo un empobrecimiento en el debate que me preocupa porque los políticos salen de nosotros. ¿En qué momento esta cutrez, esta oda al analfabetismo y la insensibilidad, nos está representando a los de a pie?”.

Temas Relacionados

José SacristánEl HormigueroAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

