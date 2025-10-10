Gema López se pronuncia sobre la boda de Susanna Griso: "Nos ha sorprendido a todos"

Este miércoles coincidiendo con su 56 cumpleaños salía a la luz que Susanna Griso se ha comprometido con Luis Enríquez Nistal después de seis meses de relación, y que la pareja ya está inmersa en los preparativos de su boda; una ceremonia civil que se celebrará el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava en el que se han comprado una casa juntos.

Una sorprendente noticia que la presentadora ha confirmado muy ilusionada este jueves en el plató de 'Espejo Público', revelando que fue hace 4 meses cuando su novio le pidió matrimonio: "Pensé que una vez en la vida había que cumplir y una vez has tenido ya a los hijos mayores no iba a volver a casarme. Pero la vida está para contradecirte porque llega la persona y esa relación con la que tú siempre has soñado. Con los años aprendes a saber qué quieres y qué no. Con 20 hubiera dudado, pero con 56 tengo las ideas bastante claras", ha confesado, convencida de que Luis es el hombre de su vida.

Entre los invitados, sus compañeros de programa, muy emocionados al descubrir que verán a su 'jefa' vestida de novia. También impactados, ya que como ha reconocido Gema López ante las cámaras de Europa Press "nos ha sorprendido a todos y yo creo que es muy buena noticia, ¿no? El celebrar el amor, celebrar la vida, hacer una fiesta... me parece estupendo".

Una boda que Susanna ha mantenido en secreto incluso con las personas con las que trabaja codo con codo día a día: "Pero absolutamente, ¿eh? Ella ha hecho su organización y, bueno, pues nos hemos enterado cuando nos hemos enterado". "A mí también me ha sorprendido, pero creo que ella es así de entusiasta" ha añadido la colaboradora, confesando que no se esperaba para nada que la presentadora volviese a casarse.

Pero como apunta, "se la ve estupenda, se la ve feliz. ¿Qué más podemos pedir?". "Yo les deseo lo mejor, sin duda alguna. Trabajar con Susanna es un lujo. Estar a su lado no es solo es aprender, sino es tener muy buen rollo y yo lo que deseo es que esté fenomenal, que él haga súper feliz porque así vendrá súper feliz todas las mañanas" ha expresado entre risas, admitiendo que "espera" no faltar en el día más feliz de su compañera.