El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará en la cárcel el 21 de octubre

Los cargos por los que cumplirá condena, según informa la fiscalía francesa, son la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007

Por Carolina Viciano

El expresidente francés Nicolas Sarkozy
El expresidente francés Nicolas Sarkozy saliendo del tribunal en París el 25 de septiembre del 2025. (AP foto/Christophe Ena)

La fiscalía francesa ha comunicado al expresidente Nicolas Sarkozy que entrará en prisión el martes 21 de octubre de este año. Los cargos que se le imputan y por los que la Justicia francesa le ha impuesto una condena de cinco años son la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, según informa la prensa del país galo, con dinero del régimen libio de Muamar el Gadafi. La fiscalía financiera le ha comunicado este lunes al expresidente de la República francesa su entrada en el centro penitenciario de la Santé, en París. Esta es una de las dos única que cuentan con la seguridad necesaria para poder acogerle.

Nicolas Sarkozy, de 70 años, fue el presidente francés entre 2007 y 2012, y aunque está retirado de la política activa, sigue manteniendo cierta influencia en círculos conservadores. No obstante, está implicado en varios casos judiciales.

