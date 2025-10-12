España

Bonoloto: este es el número ganador del sorteo del 12 de octubre

Como cada domingo, aquí están los resultados del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Este domingo, Loterías y Apuestas del Estado divulgó los resultados del último sorteo de Bonoloto. Tenemos el número ganador aquí mismo.

Fecha: domingo 12 de octubre de 2025.

Combinación ganadora: 08, 15, 19, 21, 25 y 40.

Complementario: 37.

Íntegro: 9.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un tiempo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el premio. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega BonoLoto?

Bonoloto realizó su último sorteo
Bonoloto realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder jugaren la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes ganar un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: combinación

Un padre que gastaba el 60% de su sueldo en pensión de alimentos consigue que la justicia reduzca la cifra: “La obligación alimentaria no puede llevar al deudor a la miseria”

El trabajador autónomo cobraba menos del salario mínimo neto y dejó de pagar sus gatos esenciales

Un padre que gastaba el

Última hora de la DANA: Tarragona está en alerta máxima, con personas atrapadas en los vehículos y los trenes cancelados

Las condiciones meteorológicas han obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo

Última hora de la DANA:

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video España hoy

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

Estas son las series mas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta de Marea Palestina

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

Manipulación, patadas y el blanqueamiento de la prensa del corazón: Antonia Dell’Atte narra la violencia de género que sufrió con Alessandro Lequio

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Un padre que gastaba el 60% de su sueldo en pensión de alimentos consigue que la justicia reduzca la cifra: “La obligación alimentaria no puede llevar al deudor a la miseria”

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

Un joven de 19 años ‘salva’ la panadería del pueblo y contrata a sus padres como dependientes: “Desde que es jefe, siempre está trabajando”

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1