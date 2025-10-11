España

Un juzgado con flores, sillas de colores y cuentos infantiles: así es el proyecto que busca hacer más “amigables” las salas para los menores

La iniciativa ha sido llevada a cabo por la Fundación Andrea en los tribunales de Santiago de Compostela y busca que los niños “puedan vivir de una manera menos estresante los procesos judiciales”

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
La sala de espera para
La sala de espera para niños en los juzgados de Santiago de Compostela (Fundación Andrea)

Que los niños acudan a los juzgados no es agradable, pero por desgracia existen ocasiones en las que es necesario. Ya sea como víctimas o como testigos, muchos menores pasan cada año por diferentes tribunales de España.

Un proceso que no es fácil, ya que además en muchas ocasiones arrastran patologías psicológicas o físicas, y los juzgados no son siempre los espacios más acogedores para la mente de un niño.

Por eso, desde Galicia ha nacido un proyecto que de alguna manera busca hacerles más cercano y amigable un proceso ya de por sí muy complicado. La idea nació a finales del año pasado, cuando la jueza decana de Santiago de Compostela, Sandra María Iglesias Barral, acudió a una gala de Navidad organizada por la Fundación Andrea.

Esta asociación, cuyo nombre rinde homenaje a la hija de su presidenta, Charo Barca —que falleció con tan solo ocho años tras sufrir una parálisis cerebral—, lleva años luchando por apoyar a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales. Entre sus acciones se encuentra la de acomodar los espacios pediátricos para los más pequeños.

Esto sedujo a la decana y les pidió que si podían llevar a cabo un proyecto parecido en los tribunales. “Muchos de los menores que se ven inmersos en procesos judiciales llegan arrastrando diferentes patologías, a veces emocionales y a veces físicas, al ser muchos casos de maltrato y demás supuestos”, explica Charo Barca a Infobae España.

Final judicial esperado para el caso de Juana Rivas. El hijo menor de Juana ha abandonado los juzgados de la Caleta acompañado por su padre, Francesco Arcuri, rumbo a Italia, donde según el equipo legal de Juana, "continuará la lucha". Una entrega que llega después de meses de batalla para evitar que se produjera esta entrega, en el marco de la investigación que sigue contra Arcuri en Italia por malos tratos en el ámbito familiar.

Desde el vestíbulo a la sala de espera

El proyecto se ha llevado a cabo en los juzgados de Santiago de Compostela, cuya sala se ha estrenado este martes 7 de octubre, pero pronto se aplicará en los de Pontevedra y Lugo. “Creamos desde la entrada del vestíbulo del propio juzgado un camino de vinilos en el suelo de hojitas que les lleva a los niños hasta un punto de encuentro que ya tiene ese carácter infantil”, relata la presidenta de la Fundación.

“Ahí les reciben las personas que les van a acompañar y les van a asistir” y les llevan al punto fuerte del proyecto: una sala de espera acondicionada para ellos. “Está dentro de un tribunal, pero no te sientes en un tribunal”, explica.

“Hemos vinilado todas las paredes, hemos puesto un mobiliario acorde con el vinilado de las paredes, con árboles, flores, hojas, y este mismo formato lo hemos aplicado en las mesas en los que ellos van a estar sentados, esperando y donde se les va a estar atendiendo”, continúa Barca.

El espacio se ha llenado también de juguetes y libros y un mobiliario cómodo para los niños. También se han puesto unos ventanales para que puedan ver un jardín que se encuentra en el exterior, pero que “al mismo tiempo no se les ve desde fuera, para proteger también su intimidad”.

Tres cuentos para niños

El proyecto se cierra con “la publicación de tres libros en formato de cuento, en los que les explicamos cuál es el proceso que se vive cuando llegas a un procedimiento judicial como menor. Hemos hecho un cuento de hasta siete años, otro a partir de siete años, para dos situaciones diferentes y creemos que va a ser un gran apoyo”.

Los textos de los cuentos están escritos por la propia jueza decana, Sandra Iglesias Barral, y están ilustrados por Iria Bermúdez, colaboradora de la Fundación Andrea y que ya tiene varios cuentos publicados.

Las portadas de los tres
Las portadas de los tres libros que se van a distribuir para los niños en los juzgados de España. (Fundación Andrea)

Estos tres se encuentran “ahora mismo en edición, en la imprenta” y llegarán en unas tres semanas. “Vamos a imprimir mil unidades de cada uno de ellos y nuestro objetivo es distribuirlo por todos los juzgados en los que se atienda a menores o que haya menores que estén inmersos en algún proceso judicial”, asegura Charo Barca.

Beneficios desde el punto de vista anímico

Desde la Fundación explican que decidieron aceptar el proyecto porque entendieron que iba a “tener un impacto muy positivo”, no solo en “los menores que llegan a estas salas con algunas patologías crónicas o de larga duración, sino a todos los demás que simplemente están pasando un proceso complicado o viviendo una situación difícil y que, pues esta sala les va a beneficiar también en este punto de vista anímico”.

“Hay estudios que avalan que el impacto que en los hospitales que producen las salas humanizadas o ‘dulcificadas’, como nosotros las llamamos, repercuten muy positivamente en acortar el tiempo de mejoría para las patologías que tienen los niños hospitalizados”, explica.

Por eso esperan que “este mismo impacto, aunque no tenemos ningún estudio que nos lo avale, nos ayude también dentro del ámbito de los juzgados, el tener estas salas pensadas para los niños para que puedan vivir de una manera menos estresante todos estos procesos”.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosGaliciaSantiago de CompostelaNiñosMenoresTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

España: las predicciones del tiempo para Zaragoza este 11 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Valencia: prepárate antes

“Críticamente deficitaria”: la Comunidad de Madrid reconoce en un informe la realidad de los vehículos de sus bomberos y “su grave afección a la ciudadanía”

El Cuerpo solo tiene 49 BRP, el principal vehículo de emergencias. Las recientes averías han motivado que la disponibilidad de esta flota “se haya reducido a niveles inadmisibles”

“Críticamente deficitaria”: la Comunidad de

Aníbal Gómez, de ‘mocatriz’ a presentador con Eva Soriano: “El directo es bueno porque, si la cagamos, se van a alegrar en casa”

El actor, escritor, cantante e integrante de Ojete Calor se pone al frente de ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ en el prime time de La 1 junto a la cómica. ‘Infobae España’ charla con él sobre este nuevo proyecto televisivo

Aníbal Gómez, de ‘mocatriz’ a

¿Qué va a pasar con la opa del BBVA a Sabadell? Los expertos hacen sus apuestas

Ya ha comenzado el recuento de las órdenes de los accionistas del banco catalán, pero habrá que esperar hasta el 17 de octubre para conocer el resultado definitivo

¿Qué va a pasar con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Críticamente deficitaria”: la Comunidad de

“Críticamente deficitaria”: la Comunidad de Madrid reconoce en un informe la realidad de los vehículos de sus bomberos y “su grave afección a la ciudadanía”

Guía del desfile del 12 de Octubre con todo lo que debes saber de la Fiesta Nacional: 3.800 militares, más de 70 aeronaves y 120 vehículos

Vox devora lentamente a un PP con poco margen de maniobra: las claves del éxito en las encuestas de Abascal a costa de Feijóo

El “riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y las ramblas” en Murcia obliga a activar el sistema Es-Alert y el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones

Sébastien Lecornu vuelve a ser primer ministro de Francia cuatro días después de su dimisión

ECONOMÍA

¿Qué va a pasar con

¿Qué va a pasar con la opa del BBVA a Sabadell? Los expertos hacen sus apuestas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una joven propietaria explica las tres mejores estrategias de ahorro: “Esto fue lo que me permitió comprarme un piso a los 27 años”

Víctor Arpa, abogado laboralista, sobre las empleadas del hogar: “La ley os protege aunque no tengáis papeles”

DEPORTES

Le llaman el ‘Courtois de

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección